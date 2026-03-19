Phú Mỹ Hưng sắp tung giỏ hàng đợt hai căn hộ Harmonie

Sau khi gần 100% căn hộ Harmonie được đặt mua trong đợt đầu tiên, Phú Mỹ Hưng thông báo mở đặt chỗ đợt hai, dự kiến tung sản phẩm vào trung tuần tháng 4.

Đại diện chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cho biết đã bắt đầu nhận đăng ký đặt chỗ (booking) để chuẩn bị cho kế hoạch mở bán tiếp theo. Doanh nghiệp đồng thời triển khai thêm các hoạt động giới thiệu sản phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng tìm hiểu dự án.

Trong đó, nhà mẫu dự án Harmonie dự kiến được đưa vào hoạt động ngay tại khu đất xây dựng ở phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Theo chủ đầu tư, việc đặt nhà mẫu tại vị trí dự án giúp khách hàng khu vực Bình Dương cũ và các địa bàn lân cận thuận tiện tham quan, đánh giá sản phẩm trước khi quyết định mua.

Gần 1.000 khách hàng tham gia rút thăm dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie đợt đầu. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Song song, hệ thống căn hộ mẫu tại Sales Gallery, khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn tiếp tục mở cửa. Khách mua có thể tìm hiểu trực tiếp không gian các căn 2-3 phòng ngủ hoàn thiện nội thất và căn hộ bàn giao tiêu chuẩn tại đây.

Đại diện doanh nghiệp cho biết trong giai đoạn tiếp theo, các chính sách bán hàng tiếp tục được áp dụng nhằm hỗ trợ người mua. Trong đó, các giao dịch hoàn tất trong ngày mở bán được chiết khấu 1%. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận bàn giao nhà vào năm 2028. Chủ đầu tư cũng có chính sách ưu đãi riêng nhóm khách hàng là cư dân của Phú Mỹ Hưng và doanh nghiệp hoạt động tại khu vực Bình Dương cũ.

Nhà mẫu căn hộ Harmonie 3 phòng ngủ tại Sales Gallery Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Trước đó, ngày 14/3, Phú Mỹ Hưng mở bán đợt đầu tiên. 1.000 khách hàng tham dự rút thăm chọn mua căn hộ. Khoảng 600 căn hộ thuộc hai tòa A2 và A3 được đưa ra thị trường trong đợt này, ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ gần 100%.

Theo doanh nghiệp, Harmonie là một trong những dự án có lượng khách đặt chỗ cao nhất trong lịch sử kinh doanh, phản ánh nhu cầu của thị trường đối với phân khúc căn hộ giá hợp lý tại khu vực phía Bắc TP HCM.

Phối cảnh không gian tiện ích dự án dành riêng cho cư dân. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Harmonie phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha, gồm 5 tòa tháp cao 32-34 tầng với tổng cộng 1.490 căn hộ, 23 căn thương mại dịch vụ và một nhà trẻ. Các tòa tháp được bố trí bao quanh khu đất, tạo lõi cảnh quan trung tâm với hệ tiện ích như hồ bơi, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Harmonie nằm tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, khu vực có khả năng kết nối đến các khu công nghiệp lớn như VSIP I, VSIP II. Theo số liệu từ địa phương, Bình Dương trước đây có khoảng 45.000 chuyên gia, lao động nước ngoài đang làm việc, tạo nhu cầu đáng kể về nhà ở chất lượng cao.

Hình phối cảnh tổng quan dự án Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Ngoài ra, dự án còn nằm trong khu vực quy hoạch Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP HCM, gần phân khu Công nghệ số tập trung quy mô khoảng 100 ha. Theo giới quan sát, sự phát triển của các khu công nghiệp và trung tâm công nghệ có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhà ở và cho thuê trong thời gian tới.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby (Ruby Home), thành viên trong hệ sinh thái Phú Mỹ Hưng. Doanh nghiệp cho biết dự án sẽ được triển khai và vận hành theo các tiêu chuẩn đã áp dụng tại các khu đô thị trước đây.

Hoài Phương