Phú Mỹ Hưng sắp mở bán đợt hai dự án Harmonie

Phú Mỹ Hưng dự kiến mở bán giai đoạn hai dự án Harmonie, ngày 19/4, gồm sản phẩm tại tòa A1 (Ivies) và A4 (Olivie), sau đợt mở bán đầu tiên đạt tỷ lệ tiêu thụ gần 100%.

Tương tự đợt mở bán đầu tiên, những khách hàng đã hoàn tất đặt chỗ (Booking) sẽ tham gia rút thăm chọn mua sản phẩm trong ngày mở bán.

Theo chủ đầu tư, các dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và giá phù hợp như Harmonie nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Đợt mở bán đầu tiên số lượng đặt chỗ vượt xa nguồn cung sản phẩm. Do đó, đợt mở bán thứ hai tiếp tục được kỳ vọng ghi nhận kết quả khả quan.

Song song với kế hoạch mở bán, chủ đầu tư triển khai các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ người mua. Doanh nghiệp cho biết đã ký kết hợp tác với một số ngân hàng như Vietcombank, BIDV và Standard Chartered để cung cấp các gói vay mua nhà. Lộ trình thanh toán được thiết kế kéo dài khoảng 29 tháng, giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính trong giai đoạn đầu.

Phú Mỹ Hưng ký hợp tác với các ngân hàng. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án căn hộ cao cấp có giá hợp lý được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha tại phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây thuộc Bình Dương). Dự án gồm 5 tòa tháp cao 32-34 tầng, cung cấp 1.490 căn hộ cùng 23 căn thương mại dịch vụ và một nhà trẻ.

Theo quy hoạch, các tòa tháp được bố trí bao quanh khu đất, tạo lõi cảnh quan trung tâm với các tiện ích như hồ bơi, khu thể thao, lối dạo bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Thiết kế hướng tâm này nhằm tăng diện tích mảng xanh, tối ưu thông gió tự nhiên và tạo không gian sinh hoạt chung cho cư dân.

Phối cảnh căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Dự án nằm tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp lớn như VSIP I, VSIP II. Khu vực này hiện tập trung đông chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, tạo nhu cầu đáng kể về nhà ở.

Ngoài ra, Harmonie còn nằm gần khu vực quy hoạch Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP HCM, liền kề phân khu Công nghệ số tập trung quy mô khoảng 100 ha. Theo giới quan sát, sự phát triển của các trung tâm công nghiệp và công nghệ có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhà ở và cho thuê tại khu vực trong thời gian tới.

Khách hàng chờ bốc thăm tại sự kiện mở bán đợt đầu. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện chủ đầu tư cho biết sau giai đoạn mở bán đợt 2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Trước đó, ngày 14/3, gần 600 căn hộ thuộc hai tòa A2 và A3 đã được khách mua hết chỉ trong một buổi mở bán.

