Phú Mỹ Hưng ra mắt dự án với số lượng giới hạn 75 căn

Phú Mỹ Hưng giới thiệu The Sculptura với 75 căn hộ, 10 căn shop tại trung tâm Cảnh Đồi, ghi nhận nguồn cung mới trực tiếp từ chủ đầu tư tại khu Nam TP HCM sau 1,5 năm.

Lễ ra mắt và khai trương nhà mẫu The Sculptura diễn ra tối 11/10 tại trung tâm nhà mẫu trên đường Trần Văn Trà (phường Tân Mỹ, TP HCM). Sự kiện thu hút khoảng 700 khách mời. Trước đó, hơn 750 người đã đăng ký qua ứng dụng Phú Mỹ Hưng trong 4 giờ, cho thấy sức hút của sản phẩm.

Hơn 700 khách mời dự sự kiện ra mắt. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

The Sculptura được xây dựng trên khu đất hơn 2.370 m2, cao 12 tầng, đánh dấu dòng sản phẩm "premium" (hạng sang) hiếm hoi được chủ đầu tư ra mắt trong năm 2025. Trước đó, trong năm 2024, khu đô thị này chỉ có thêm hai dự án là The Aurora (3/2024) và Phú Mỹ Hưng L'Arcade (5/2024). Đại diện chủ đầu tư cho biết trong chiến lược Phú Mỹ Hưng 2.0, khoảng 15% quỹ đất nhà ở còn lại của đô thị được dành cho căn hộ hạng sang và siêu sang.

Dự án nằm trên trục Hà Huy Tập, ngay trung tâm Cảnh Đồi - khu vực có mật độ xây dựng thấp với 60% diện tích là nhà ở thấp tầng. Phía Nam The Sculptura đối diện khu biệt thự Phú Gia, phía Bắc giáp công viên H14 rộng 3.500 m2 đang được cải tạo song song với tiến độ thi công dự án. Trong bán kính 1 km là hệ thống tiện ích gồm hồ Bán Nguyệt, công viên Ánh Trăng, trường Nam Sài Gòn, Đinh Thiện Lý, SSIS và nhiều công trình biểu tượng đang phát triển.

Phối cảnh dự án The Sculptura. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

The Sculptura do DP Architecture (Singapore) - đơn vị thiết kế nhiều công trình quốc tế như Dubai Mall, Resorts World Sentosa, Esplanade, thực hiện. Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn căn hộ hạng sang với cơ cấu 83% căn 3 phòng ngủ diện tích 109-127 m2, 10% căn 2 phòng ngủ 84 m2 và số ít căn Tophouse 182-226 m2. Các hạng mục vật liệu, nội thất được tuyển chọn từ thương hiệu châu Âu như Gessi, Villeroy & Boch...

Lý giải cơ cấu sản phẩm tập trung ba phòng ngủ, đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, định vị sản phẩm hướng đến là phân khúc khách hàng cao cấp có nhu cầu ở thực. Ngoài vị trí, tiện ích, nhóm khách hàng này có yêu cầu cao về không gian sống với diện tích đủ rộng để bố trí nhiều không gian chức năng. Cư dân cũng cần sự riêng tư, mật độ dân cư vừa phải, cộng đồng xung quanh đồng điệu.

Tiện ích nội khu được thiết kế đa tầng, mang phong cách resort, gồm hồ bơi vô cực, khu BBQ, jacuzzi, phòng gym, yoga, sauna, khu vui chơi trẻ em... Ngoài ra, cư dân có thể tận hưởng công viên liền kề rộng 3.500 m2 cùng hệ tiện ích thương mại, giải trí, y tế trong khu đô thị.

Phối cảnh vị trí dự án The Sculptura. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

The Sculptura là dự án trung tầng đầu tiên của giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0 - thời kỳ chủ đầu tư tập trung nâng cấp diện mạo đô thị, đồng bộ hạ tầng và tiện ích. Dự án sẽ phát triển song song với hàng loạt công trình quy mô như Trung tâm văn hóa nghệ thuật Phú Mỹ Hưng Art Center, cải tạo Hồ Bán Nguyệt, bệnh viện đa khoa Tâm Anh 1.000 giường và tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại 5 sao...

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối kinh doanh và tiếp thị Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết sau 32 năm phát triển, khu đô thị đã trở thành biểu tượng của sự hiện đại, chuyển mình của khu Nam TP HCM. Dự án mới được ví như "viên ngọc lục bảo" của khu Cảnh Đồi, mảnh ghép cho đô thị 2.0.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi dự án sẽ mang đến những trải nghiệm và phong cách sống mới, xứng tầm với cộng đồng tinh hoa - là những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng", ông Toàn khẳng định.

Ông Bùi Duy Toàn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Trực tiếp tham quan nhà mẫu dự án, bà Thu Oanh, 65 tuổi, đánh giá khu căn hộ mới ghi điểm bởi sự khan hiếm, phù hợp với nhóm cư dân muốn sự riêng tư. Tên tuổi chủ đầu tư cũng mang đến sự yên tâm. Hiện, bà Oanh sống tại Midtown - dự án đã ra mắt 5 năm tại khu đô thị. Chủ đầu tư quan tâm đời sống cư dân, đảm bảo tiến độ có sổ hồng đúng như cam kết. "Tôi cân nhắc mua dự án mới cho con ra ở riêng vì thích không gian sống tại Phú Mỹ Hưng", bà Oanh đánh giá.

Phú Mỹ Hưng dự kiến mở bán dự án vào tháng 11 tới.

Hoài Phương