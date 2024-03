Phú Mỹ Hưng ra mắt dự án cao cấp mới

TP HCMPhu My Hung The Aurora trên đường Nguyễn Lương Bằng là một trong những dự án cao cấp cuối cùng của đô thị Phú Mỹ Hưng, gồm 95 căn hộ.

Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vừa khai trương nhà mẫu, giới thiệu dự án trong sự kiện ra mắt tối 8/3, thu hút gần 400 người tham gia. Đây là lần đầu tiên chủ đầu tư đưa dự án mới ra thị trường, kể từ sau Phu My Hung The Horizon vào năm 2022. Việc công bố dự án mới cũng khởi động chuỗi hoạt động kinh doanh của Phú Mỹ Hưng trong năm 2024.

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ về Phu My Hung The Aurora. Ảnh: Hoài Phương

Phu My Hung The Aurora xây dựng trên lô đất diện tích hơn 2.300 m2, cao 12 tầng. Dự án có nguồn cung sản phẩm giới hạn gồm 95 căn hộ và 7 cửa hàng tại khối đế. Khu căn hộ này được được nghiên cứu phát triển dựa trên nhu cầu không gian sống chất lượng của nhóm khách hàng trẻ thành đạt. Chủ đầu tư cho biết ngoài ngoại quan kiến trúc hiện đại, tiện ích nội khu phong phú, Phu My Hung The Aurora chú trọng việc tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho người trẻ mua nhà. Đây là một trong số ít dự án tại Phú Mỹ Hưng được quy hoạch căn hộ từ một đến bốn phòng ngủ. Các căn hộ 1 - 2 phòng ngủ diện tích từ 42-76 m2 chiếm 95% số lượng, còn lại là căn hộ 3 - 4 phòng ngủ diện tích từ 97-144 m2.

Tham gia sự kiện ra mắt, chị Thanh Ngân, 37 tuổi, ấn tượng với thiết kế mang tính hiện đại cùng chuỗi hàng chục tiện ích như hồ bơi, phòng yoga ngay bên trong tòa nhà. Chị Ngân, cư dân đang sống tại khu Midtown, đánh giá dự án mới sở hữu ưu thế về vị trí khi nằm mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng sầm uất, xung quanh là không gian nhiều cây xanh của khu Nam Viên. "Tôi thấy dự án phù hợp cho những người yêu thiên nhiên. Ngoài ra, với gia đình có con nhỏ như tôi, việc dự án kết nối với hàng loạt trường học các cấp trong 200 - 500 mét giải quyết được nhiều vấn đề như đưa đón, thời gian di chuyển", chị Ngân nói.

Gần 400 người tham tham gia sự kiện ra mắt và tham quan nhà mẫu dự án Phu My Hung The Aurora, tối 8/3. Ảnh: Hoài Phương

Sau hơn 30 năm xây dựng, phát triển, Phú Mỹ Hưng hiện nay không chỉ hoàn chỉnh về mặt chức năng, không gian kiến trúc mà còn định hình phong cách sống "đô thị văn minh, cộng đồng nhân văn". Đô thị thu hút hơn 65.000 cư dân đến sinh sống, làm việc, học tập. Trong đó, khoảng 50% là người nước ngoài đến từ hơn 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Nhằm tiếp tục gia tăng chất lượng không gian đô thị dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, kế hoạch của Phú Mỹ Hưng là vừa trực tiếp đầu tư vừa hợp tác phát triển các tiện ích như trung tâm văn hóa nghệ thuật, cao ốc văn phòng, thương mại, khách sạn 5 sao, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học... Hiện nay, nhiều hạng mục trong số các công trình này đã bước đầu triển khai.

Riêng về nhà ở, quỹ đất tại đô thị chỉ còn khoảng 15%. Chủ đầu tư định hướng dòng sản phẩm chủ đạo là căn hộ hạng sang và siêu sang. Chiếm tỷ lệ nhỏ trong quỹ đất này là vài dự án thuộc phân khúc cao cấp, trong đó có Phu My Hung The Aurora. Các dự án cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và cộng đồng tri thức trẻ tại TP.HCM. Dự án này sẽ công bố mở bán vào ngày 24/3 và dự kiến hoàn thành năm 2025.

Phu My Hung The Aurora là dự án căn hộ cao cấp duy nhất tại khu đô thị được giới thiệu trong hơn ba năm qua, kể từ sau Cardinal Court năm 2021. Ảnh: phối cảnh dự án.

Bên cạnh ra mắt dự án, chủ đầu tư cũng giới thiệu một số tính năng mới của ứng dụng (App) dành cho người mua bất động sản Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra, thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục thúc đẩy kinh doanh các "giỏ hàng" sẵn có như Phu My Hung The Horizon, cửa hàng (shop) trên đường Nguyễn Lương Bằng tại Scenic Valley 2, Riverside Residence... Đây là những bất động sản được đánh giá có nhiều lợi thế kép.

Thứ nhất, người mua được đảm bảo về pháp lý, chủ quyền và thuận tiện khai thác, ở, cho thuê, kinh doanh ngay bởi căn hộ đã bàn giao. Riêng với dòng sản phẩm cửa hàng đều đã hoạt động kinh doanh ổn định hoặc có sẵn hợp đồng thuê... Thứ hai, vị trí các bất động sản này đều thuộc "tọa độ trọng tâm" là nơi xây dựng của loạt công trình quy mô như trung tâm văn hóa nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, cao ốc văn phòng thương mại, trên đường Nguyễn Lương Bằng. Sau khi cải tạo khu Kênh Đào, khu Hồ Bán Nguyệt - trái tim cộng đồng của đô thị, dự kiến cũng nâng cấp cảnh quan. Loạt nâng cấp này nhằm tạo thêm sức hút cho bất động sản, phát triển du lịch của quận 7 với chủ trương chọn khu Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao thành chợ đêm theo công bố trước đó từ UBND TP HCM.

Phu My Hung The Aurora nằm trên phố tài chính thương mại dịch vụ Nguyễn Lương Bằng nối khu Nam Viên và lõi trung tâm. Ảnh: Phối cảnh dự án.

Với những yếu tố trên, loạt bất động sản của Phú Mỹ Hưng được nhận định đáp ứng được nhu cầu mua ở thực, đồng thời còn có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Theo công bố, Phu My Hung The Horizon - dự án có vị trí đẹp nhất Phú Mỹ Hưng, ngay Hồ Bán Nguyệt chỉ còn 20% sản phẩm. Giỏ hàng shop chỉ còn 16% trên nguồn cung bán ra.

