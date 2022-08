Phú Mỹ Hưng ra mắt căn hộ hạng sang tại khu The Crescent

TP HCMDự án căn hộ hạng sang Phu My Hung The Horizon được giới thiệu đến với hơn 250 khách hàng vào tối 28/8.

Sự kiện ra mắt dự án Phu My Hung The Horizon diễn ra tại trung tâm nhà mẫu Sales Gallery Center (quận 7, TP HCM) vào đêm ngày 28/8.

Khoảng hơn 250 khách mời tham dự sự kiện ra mắt dự án Phu My Hung The Horizon. Ảnh: Hoàng Khải

Sau nhiều dự án ghi dấu ấn trên thị trường, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tiếp tục giới thiệu dự án căn hộ cao cấp Phu My Hung The Horizon, tọa lạc tại đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM.

Với quy mô hơn 5.800 m2 ngay khu Hồ Bán Nguyệt, Phu My Hung The Horizon gồm 166 căn hộ và 10 cửa hàng bố trí trong hai tòa tháp A (24 tầng), B (9 tầng), mật độ xây dựng 49.6%. Đại diện chủ đầu tư cho biết đây là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên của Phú Mỹ Hưng và cũng là dự án đầu tiên tại khu The Crescent (khu Hồ Bán Nguyệt).

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc khối Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Phú Mỹ Hưng ký kết cùng các đối tác chiến lược. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Trong lễ ra mắt, ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc khối Kinh doanh và Tiếp thị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết, Phu My Hung The Horizon ngoài sở hữu phong cách kiến trúc hiện đại, chuỗi tiện ích cao cấp, điểm nhấn dự án còn nằm trong tổ hợp sinh thái cây xanh mặt nước rộng lớn, tạo lối sống gần gũi với thiên nhiên.

"Quỹ đất phát triển nhà ở trung tâm thành phố không còn nhiều, trong đó những dự án vừa có vị trí đắc địa, có tầm nhìn ra sông, hồ công viên lại càng ít. Chính vì vậy, Phu My Hung The Horizon ra mắt mang kỳ vọng tạo ra giá trị kép đó là vừa để ở, vừa tạo biên độ gia tăng lớn trong tương lai", đại điện công ty nhấn mạnh.

Cô Nga - một khách hàng đến tìm hiểu dự án và tham quan nhà mẫu Phu My Hung The Horizon. Ảnh: Hoàng Khải

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết, bà đã sở hữu một vài sản phẩm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đối với Phu My Hung The Horizon, bà đánh giá cao vị trí, cảnh quan, tiện ích của dự án và có nhu cầu mua một căn để ở.

Cũng như bà Thủy, vợ chồng chị Trần Thị Cẩm Tú (quận 7, TP HCM) có nhu cầu tìm căn hộ ba phòng ngủ để có không gian thoải mái cho hai con nhỏ.

"Sau khi tham quan nhà mẫu tôi cảm thấy không gian nơi đây phù hợp với nhu cầu của cả gia đình. Ngoài những tiện ích, tôi cũng đánh giá cao cách làm việc của Phú Mỹ Hưng từ tư vấn bán hàng đến bàn giao sản phẩm vì tôi đã mua nhiều dự án của công ty này", chị Cẩm Tú nói thêm.

Khách hàng điền thông tin vào thư đăng ký mua căn hộ ngay trong buổi ra mắt dự án, tối ngày 28/8. Ảnh: Hoàng Khải

Điểm nhấn của dự án Phu My Hung The Horizon đến từ vị trí trung tâm khu CBD - khu Hồ Bán Nguyệt. Lấy cảm hứng thiết kế từ Singapore, khu này có chức năng là trung tâm cộng đồng với không gian kiến trúc là những tòa nhà hiện đại thấp tầng phía trước và cao tầng ở phía sau hướng mặt ra bờ hồ theo đường cong cánh cung của hồ Bán Nguyệt với chiều dài 700 m.

Nơi đây sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp quốc tế như các cao ốc văn phòng của các công ty đa quốc gia, tập đoàn tài chính, ngân hàng, dịch vụ thương mại... Cộng hưởng với đó là hệ cảnh quan từ sông, hồ và công viên cây xanh rộng đến khoảng 13 ha.

Theo đại diện chủ đầu tư, Phu My Hung The Horizon được giới thiệu với khách hàng khi công trình đã đạt 71% tiến độ. Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao trong quý IV/2023, lắp đặt đầy đủ hệ tủ bếp, máy lạnh... Ngoài ra, khách hàng hiện có thể đăng ký tham quan trực tiếp nhà mẫu ngay tại công trình thông qua đội ngũ chuyên viên trực tiếp của chủ đầu tư.

Hoàng Khải