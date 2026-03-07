Phú Mỹ Hưng mở thêm giỏ hàng căn hộ Harmonie

Phú Mỹ Hưng mở bán thêm một tòa tháp của dự án Harmonie, sau khi lượng khách đăng ký mua vượt 1,6 lần sản phẩm dự kiến ra mắt đợt đầu.

Theo kế hoạch, ngày 14/3, chủ đầu tư sẽ mở bán đợt một gồm 607 căn hộ với hai tòa A2 và A3 của dự án Harmonie tại phường Chánh Hiệp, TP HCM. Đến ngày 5/3, lượng đặt chỗ đã vượt khoảng 1,6 lần so với số căn dự kiến mở bán. Trước nhu cầu này, doanh nghiệp cho biết sẽ bổ sung thêm giỏ hàng từ tòa A1.

Nhiều khách mua cho biết chọn phương án cả gia đình cùng đăng ký đặt chỗ, để tăng xác suất trúng thăm tại sự kiện mở bán.

Bà Thu Hương, sống tại đô thị Phú Mỹ Hưng cho biết lý do chọn dự án vì uy tín của chủ đầu tư, đảm bảo pháp lý, chất lượng, tiến độ xây dựng. Ngoài ra, vị trí dự án cũng được bà đánh giá cao. "Vị trí này có nhiều cơ hội tăng trưởng lâu dài, mức giá lại phù hợp với gia đình để đầu tư. Vì vậy, tôi đã thực hiện ba lệnh đặt chỗ cho gia đình mình", bà Hương nói.

Hàng trăm khách hàng tham quan mô hình dự án Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Cùng với việc mở thêm nguồn cung, chủ đầu tư công bố một số chính sách bán hàng dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie. Trong đó có các chương trình ưu đãi cho nhóm khách hàng là cư dân, doanh nghiệp tại Bình Dương hoặc những người đang sở hữu bất động sản của Phú Mỹ Hưng, khách mua cửa hàng shop...

Khách mua căn hộ được áp dụng lịch thanh toán theo tiến độ xây dựng. Chủ đầu tư cũng triển khai chương trình hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến thời điểm nhận nhà, dự kiến vào năm 2028.

Phối cảnh dự án Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Harmonie là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng phát triển tại khu vực Đông Bắc TP HCM, nằm tại giao lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby (Ruby Home), thuộc hệ sinh thái Phú Mỹ Hưng, làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, Harmonie có 5 tòa tháp, bố trí trong khu đất 2 ha, cung cấp 1.490 căn hộ. Doanh nghiệp cho biết dự án thuộc phân khúc căn hộ giá vừa tầm hiếm hoi được Phú Mỹ Hưng triển khai trong khoảng một thập niên trở lại đây.

Khách mua tham quan căn hộ mẫu. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Về cơ cấu sản phẩm, khoảng 69% là căn hộ hai phòng ngủ với diện tích sử dụng 66-74 m2; khoảng 18% là căn một phòng ngủ diện tích 39-42 m2; phần còn lại gồm căn ba phòng ngủ, căn tầng trệt (Ground House) và căn có sân vườn. Căn hộ Harmonie được thiết kế tối ưu hướng đón gió, ánh sáng tự nhiên. Trong đó, ở tầng cao phần lớn tầm nhìn rộng mở về trung tâm thành phố mới, sân golf thoáng đãng.

Phú Mỹ Hưng Harmonie nằm trong khu vực được định hướng phát triển thành đô thị khoa học - công nghệ phía Bắc TP HCM. Dự án liền kề khu công nghệ số tập trung và kết nối với các trục giao thông lớn như cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13 và các tuyến giao thông quy hoạch trong tương lai.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển khoảng 10–15 phút tới các khu công nghiệp lớn như VSIP 1 và VSIP 2. Khu vực này đang thu hút cộng đồng chuyên gia và lao động kỹ thuật cao làm việc tại các khu công nghiệp và trung tâm công nghệ lân cận.

Chủ đầu tư cho biết, nhóm khách đang làm việc tại các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong thống kê đặt chỗ. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng gửi thư thông tin muốn "mua sỉ và không cần phải rút thăm". Tuy nhiên, phía chủ đầu tư khẳng định quy trình rút thăm vẫn cần tiến hành.

Vị trí dự án cùng hạ tầng xung quanh. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Theo giới quan sát, nhu cầu thuê nhà của nhóm chuyên gia tại Bình Dương và khu Đông Bắc TP HCM tương đối ổn định. Những dự án căn hộ có mức giá vừa phải và kết nối thuận lợi tới khu công nghiệp thường thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư cho thuê.

Hoài Phương