Phú Mỹ Hưng lập công ty con triển khai dự án Harmonie

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Ruby (Ruby Home) là công ty con của Phú Mỹ Hưng, giữ vai trò chủ đầu tư dự án Harmonie tại khu vực Chánh Hiệp, TP HCM.

Thông báo được Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đưa ra cuối tháng 2. Ruby Home có trụ sở tại đường Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Phú Mỹ Hưng cho biết việc công bố pháp nhân chủ đầu tư nhằm đảm bảo tính minh bạch thông tin, giúp khách hàng và đối tác có đầy đủ cơ sở pháp lý khi tìm hiểu và giao dịch sản phẩm. Dự án đồng thời được phát triển theo tiêu chuẩn, quy hoạch và quản lý đồng bộ trong hệ sinh thái này.

Phối cảnh dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie tại khu vực Chánh Hiệp, TP HCM. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Song song thông tin về pháp nhân chủ đầu tư, dự án cũng xác nhận thời điểm mở bán giai đoạn 1 đối với tòa A2 và A3, sẽ diễn ra vào ngày 14/3. Doanh nghiệp cho biết khách hàng đã hoàn tất đăng ký và đặt cọc trước đó sẽ được mời tham dự sự kiện lựa chọn căn hộ.

Harmonie đánh dấu bước mở rộng của Phú Mỹ Hưng ra khu vực Đông Bắc TP HCM. Vị trí dự án nằm tại giao lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi thuộc phân khúc "Affordable - dễ mua" được Phú Mỹ Hưng phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Phú Mỹ Hưng Harmonie được triển khai trên quỹ đất khoảng 2 ha, gồm 5 tòa tháp cao 32-34 tầng, cung cấp 1.490 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ tại khối đế. Trong đó, căn hộ hai phòng ngủ (66-74 m2), chiếm khoảng 69%. Căn hộ một phòng ngủ (39-42 m2), chiếm khoảng 18%. Phần còn lại là căn hộ ba phòng ngủ và một số sản phẩm tầng trệt, căn hộ có sân vườn.

Phối cảnh căn hộ tại dự án. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Về thiết kế, 5 tòa tháp được bố trí sát biên đất để chừa lại một khoảng không ở giữa. Giữa 5 tòa là không gian cảnh quan trung tâm được ví như "thung lũng xanh". Mô hình này hướng đến gia tăng diện tích mảng xanh và mặt nước nội khu.

Hệ tiện ích được bố trí theo cấu trúc đa tầng, thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng tại gia. Trong đó có nhiều không gian tiện ích chưa từng xuất hiện trong những công trình trước đó như đường chạy bộ trên cao, cầu Sky Bridge được lấy ý tưởng từ Cầu Ánh Sao, tầng lánh nạn... Theo chủ đầu tư, việc đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng, đồng thời khuyến khích sự tương tác giữa con người với con người, và với thiên nhiên.

Với căn hộ, doanh nghiệp giới thiệu mô hình layout "3+" tối ưu thông gió và chiếu sáng tự nhiên, đảm bảo các không gian chính tiếp cận trực tiếp với ánh sáng và không khí bên ngoài.

Phối cảnh tiện ích tại dự án. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Dự án nằm gần các khu công nghiệp như VSIP 1 và VSIP 2, khu vực tập trung nhiều chuyên gia và lao động kỹ thuật cao. Nhóm này là khách hàng mục tiêu của phân khúc căn hộ tầm trung - cận cao cấp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án nằm trong định hướng mở rộng phát triển ra các khu vực có tiềm năng đô thị hóa nhanh, bên cạnh các dự án quy mô lớn tại các địa phương khác. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TP HCM còn hạn chế và giá bán neo ở mức cao, các dự án tại khu vực giáp ranh hoặc vùng mở rộng được đánh giá có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ và người mua ở thực.

Hoài Phương