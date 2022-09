Theo số liệu từ Knight Frank - Tập đoàn tư vấn bất động sản có trụ sở chính tại Anh, lượng người giàu, tức có tài sản ròng từ một đến dưới 30 triệu USD trở lên sẽ tăng mạnh hơn, hiện cả nước ước tính có khoảng 72.135 người giàu theo tiêu chuẩn này. Chỉ sau 4 năm nữa, con số dự kiến đạt đến 114.807 người. Sự gia tăng của tầng lớp người giàu mang lại nhiều cơ hội cho thị trường nhà ở cao cấp ở những khu trung tâm bởi nhu cầu lớn việc nâng cấp không gian sống, khẳng định gu thẩm mỹ của tầng lớp này tăng cao. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cho ra mắt dự án căn hộ hạng sang Phu My Hung The Horizon nằm tại trung tâm khu Hồ Bán Nguyệt nhằm đón luồng dịch chuyển nhu cầu này của thị trường. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã gây được tiếng vang bởi sở hữu vị trí đẹp nhất khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Có quy mô hơn 5.800 m2 nằm tại vị trí đẹp nhất của khu The Crescent (khu Hồ Bán Nguyệt, đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM), dự án Phu My Hung The Horizon gồm 166 căn hộ và 10 cửa hàng bố trí trong hai tòa tháp A (24 tầng), B (9 tầng), mật độ xây dựng 49,6%. Đây là dự án hạng sang đầu tiên của Phú Mỹ Hưng và là tòa căn hộ đầu tiên tại khu Hồ Bán Nguyệt - phân khu trung tâm của Phú Mỹ Hưng. Công trình này còn mang ý nghĩa đánh dấu giai đoạn phát triển thứ 4 hướng đến đô thị thông minh và nâng cao chất lượng sống cư dân.

Điểm nổi bật đầu tiên làm nên giá trị cho Phu My Hung The Horizon, chính là vị trí "trái tim" tại phân khu trung tâm sầm uất nhất Phú Mỹ Hưng. Khu Hồ Bán Nguyệt được chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển với kỳ vọng trở thành khu trung tâm kinh tế, tài chính, vui chơi, giải trí (CBD - Central Business District) của Nam Sài Gòn. Khu này có chức năng như trung tâm cộng đồng với không gian kiến trúc là những tòa nhà hiện đại thấp tầng phía trước và cao tầng ở phía sau hướng mặt ra bờ hồ theo đường cong cánh cung của hồ Bán Nguyệt với chiều dài 700 m. Nơi đây sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp quốc tế như các cao ốc văn phòng của các công ty đa quốc gia, tập đoàn tài chính, ngân hàng, dịch vụ thương mại... Cộng hưởng với đó là hệ cảnh quan từ sông, hồ và công viên cây xanh rộng đến khoảng 13 ha. Từ vị trí này, cư dân có thể tiếp cận với các tiện ích tại dãy shophouse nội khu bằng lối đi bộ dọc bờ hồ Bán Nguyệt. Đặc biệt, nằm ngay trung tâm khu đô thị hiện đại, Phu My Hung The Horizon sở hữu tầm nhìn theo 4 hướng xuống cầu Ánh Sao, về trung tâm mua sắm Crescent Mall, tầm nhìn ra sông với dòng sông uốn quanh đầy mảng xanh và tầm nhìn phía Tây với đến những ngôi biệt thự mái đỏ như ẩn mình trong tán cây xanh. Tầm nhìn từ tọa độ đắt giá nhất của dự án nhận nhiều đánh giá cao từ khách hàng. Sau khi tham quan nhà mẫu, anh Chung Bích Vân Thiên, cư dân đang sống tại biệt thự khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khá ấn tượng bởi trong một căn hộ nhưng 4 hướng đều có những nét đặc trưng riêng, vừa nhìn ra các tòa văn phòng hiện đại lại bao quát sang cầu Ánh Sao và khúc sông uốn lượn xanh mát.

"Khoảng cách từ căn hộ tới vị trí con sông vừa đủ tầm để tận hưởng không gian xanh nhưng không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ tàu thuyền", anh Thiên nói. Anh Thiên chia sẻ thêm lý do chọn Phu My Hung The Horizon bởi vị trí này sở hữu hệ giá trị riêng biệt sầm uất, sôi động, đầy đủ tiện ích - dịch vụ nhưng vẫn tràn ngập thiên nhiên với cây xanh, ánh nắng và khí trời len lỏi đến từng tòa nhà.



Ngay thời điểm ra đời, bản quy hoạch tổng thể của Phú Mỹ Hưng đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn quốc tế. Trong 30 năm phát triển, khu đô thị liên tục được vinh danh với loạt giải thưởng như giải kiến trúc đô thị lần thứ 42 của tạp chí Kiến trúc Tiến bộ Mỹ (1995), giải thưởng Danh dự của Viện Kiến trúc Mỹ đầu tiên dành cho một đô thị ở châu Á (1997), danh hiệu "Đô thị kiểu mẫu" do Bộ Xây dựng trao tặng (2008)... Thời gian qua, Phú Mỹ Hưng đã kiến tạo nên hệ sinh thái gồm nhiều tiện ích xung quanh cộng đồng cư dân khoảng 50.000 người gồm chuyên gia, lãnh đạo, quản lý cấp cao, là nơi an cư, khẳng định đẳng cấp cho giới thượng lưu trong nhiều thế hệ. Cộng đồng tại đây có khoảng 50% là người nước ngoài đến từ 20 quốc gia, vùng, lãnh thổ.

Quy hoạch toàn khu đô thị Phú Mỹ Hưng được nhiều cư dân đánh giá cao. Không gian tại đây thông thoáng, nhiều cây xanh, di chuyển dễ dàng không kẹt xe, đường xá rộng rãi thoải mái, không gian đô thị được sắp xếp hợp lý vừa có thể cảm nhận được sự hiện đại nhưng lại không quá xô bồ.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết hiện nay nhu cầu an cư tại Phú Mỹ Hưng không ngừng tăng. Nhiều nhóm khách hàng có điều kiện và cởi mở về việc chọn nhà ở, không nhất thiết về Phú Mỹ Hưng là phải ở nhà có đất, mà xu hướng đưa ra các tiêu chí cao hơn, như vị trí độc tôn để tạo sự khác biệt bên cạnh các yếu tố về sự tiện nghi, hiện đại... Vì vậy, đơn vị đã có những tính toán quy hoạch sản phẩm làm sao để đáp ứng tốt cho những yêu cầu này và Phu My Hung The Horizon cũng dựa trên những nhu cầu như thế. Ông Hưng nhận xét thêm, ở mỗi dự án Phú Mỹ Hưng đều tạo nên những giá trị khác biệt, như Midtown trước đó, nhận về sự quan tâm nhờ có rất nhiều tiện ích, quy hoạch theo mô thức khu phức hợp... Còn Phu My Hung The Horizon thu hút bởi vị trí đặc biệt hơn vì nằm ngay trong lòng trung tâm thương mại dịch vụ.

Đánh giá việc quy hoạch phát triển dự án với mật độ thấp, ông Hưng cho biết quỹ đất phát triển nhà ở trung tâm không còn nhiều nhất là đất ven sông, hồ và công viên lại càng khan hiếm. Tuy nhiên, với Phú Mỹ Hưng, doanh nghiệp đã không "tham" mà đưa số lượng lớn sản phẩm vào trong cùng dự án. Điều này nhằm đảm bảo lợi ích cho cư dân trong tương lai. Phu My Hung The Horizon chỉ có 166 căn, mật độ xây dựng chỉ 49,6% và hệ số sử dụng đất (FAR) là 5,33.

Phu My Hung The Horizon được giới thiệu với khách hàng khi công trình đã đạt 71% tiến độ. Trong kế hoạch, các căn hộ sẽ được mở bán đợt một vào ngày 24/9 và bàn giao trong quý IV/2023. Với vị trí ngay trung tâm, nên theo chủ đầu tư, nhằm hạn chế việc khách hàng phải tốn thời gian sau khi nhận nhà, căn hộ Phu My Hung The Horizon sẽ được bàn giao với tiêu chuẩn có phần nâng cao hơn các dự án trước đó. Theo đó, căn hộ sẽ được lắp đặt hoàn thiện máy lạnh, hệ tủ bếp... Một điểm nhấn khác là việc dự án gần hoàn thành mới tiến hành mở bán giúp khách hàng sẽ có được trải nghiệm và đánh giá thực tế, đầy đủ chi tiết, từ đó dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư căn hộ. Khách hàng quan tâm có thể tham quan trực tiếp nhà mẫu ngay ở tầng 18 của công trình, trải nghiệm tầm nhìn trực diện hồ Bán Nguyệt và khu The Crescent. Điều này cũng cho thấy được tiềm lực cũng như sự thấu hiểu khách hàng từ Phú Mỹ Hưng.