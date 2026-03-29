Phú Mỹ Hưng khai trương khu nhà mẫu Harmonie

Phú Mỹ Hưng ra mắt Trung tâm nhà mẫu Sales Gallery Harmonie, ký kết hợp tác tài chính với các ngân hàng và triển khai đặt chỗ đợt mới, thu hút đông khách tham quan.

Lễ khai trương được tổ chức ngay tại công trình dự án - giao lộ Võ Văn Kiệt và trục Mỹ Phước Tân Vạn, phường Chánh Hiệp, TP HCM, sáng ngày 28/3. Tại buổi lễ, Phú Mỹ Hưng cũng công bố triển khai nhận đặt chỗ cho đợt mở bán tiếp theo dự kiến vào tháng 4 cho hai tòa A1 và A4.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện thuộc chuỗi hoạt động nằm trong định hướng phát triển giai đoạn "Phú Mỹ Hưng 2.0", tập trung vào chất lượng sản phẩm, trải nghiệm và tính minh bạch. Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng từ khu vực Bình Dương (cũ), khách hàng từ trung tâm TP HCM cùng các đối tác và đơn vị phân phối.

Đại diện lãnh đạo Phú Mỹ Hưng tại lễ khai trương. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, trong đợt mở bán đầu tiên ngày 14/3, dự án ghi nhận mức tiêu thụ gần hết số sản phẩm trong khoảng ba giờ. Lượng đặt chỗ đạt khoảng 1.500, cao hơn 2,5 lần số căn mở bán, cho thấy mức độ quan tâm lớn từ thị trường.

Phú Mỹ Hưng Harmonie được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha, gồm 5 tòa nhà: A1, A2, A3, A4, A5 đặt tên lần lượt là Ivies, Camellia, Lavender, Olive, Peony có độ cao từ 32 đến 34 tầng. Công trình cung cấp khoảng 1.490 căn hộ cùng hệ tiện ích nội khu đồng bộ. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby, thuộc hệ sinh thái Phú Mỹ Hưng, làm chủ đầu tư. Nhờ vị trí kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp như VSIP 1 và VSIP 2, dự án được đánh giá có tiềm năng khai thác cho thuê từ nhóm chuyên gia cùng kỹ sư làm việc tại khu vực.

Hàng trăm khách hàng tham dự lễ khai trương. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo định hướng phát triển, dự án hướng đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người trẻ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, bên cạnh các khu đô thị quy mô lớn, việc phát triển các dự án độc lập, đa dạng phân khúc là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm.

Về cơ cấu sản phẩm, khoảng 69% là căn hộ hai phòng ngủ với diện tích sử dụng 66-74 m2; khoảng 18% là căn một phòng ngủ diện tích 39-42 m2; phần còn lại gồm căn ba phòng ngủ, căn tầng trệt (Ground House) và căn có sân vườn.

Khách hàng tham quan nhà mẫu. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án được quy hoạch theo hướng tập trung vào không gian trung tâm, với các tòa tháp bố trí dọc theo ranh đất nhằm tạo khoảng không gian xanh ở giữa. Khu vực này tích hợp mảng cây xanh và mặt nước, góp phần điều hòa môi trường sống, tạo không gian sinh hoạt chung cho cư dân. Các tòa nhà được bố trí để tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên.

Hệ tiện ích nội khu phát triển theo hướng đa dạng và liên kết, bao gồm các không gian sinh hoạt, thể thao, thư giãn. Một số tiện ích thiết kế nhằm tăng tính kết nối giữa cư dân và môi trường sống, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong phạm vi gần.

Song song đó, dự án tổ chức vận hành với hệ thống an ninh nhiều lớp, kiểm soát ra vào tại các khu vực chức năng và khu đỗ xe. Chủ đầu tư cũng chú trọng đến thiết kế căn hộ với mặt bằng thông thoáng, tăng khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống.

Phú Mỹ Hưng Harmonie nằm trong khu vực được định hướng phát triển thành đô thị khoa học - công nghệ phía Bắc TP HCM. Dự án liền kề khu công nghệ số tập trung và kết nối với các trục giao thông lớn như cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13 cùng các tuyến giao thông quy hoạch trong tương lai.

Khách hàng Anh Duy quan sát công trường dự án từ khu nhà mẫu. Ảnh: Quỳnh Trần

Khách hàng Kim Chi (Bình Thạnh) cho biết, quyết định lựa chọn sản phẩm xuất phát từ uy tín của chủ đầu tư, quy mô dự án và tiềm năng phát triển hạ tầng trong tương lai, đặc biệt là hệ thống giao thông.

Ông Hoàng Giang, hiện công tác tại Bình Dương đánh giá cao kinh nghiệm phát triển và tiêu chuẩn xây dựng của Phú Mỹ Hưng. Theo ông, các dự án của đơn vị này thường đảm bảo chất lượng và tạo được không gian sống phù hợp. Quyết định mua lần này hướng đến nhu cầu dài hạn cho gia đình, đặc biệt là chuẩn bị chỗ ở cho con trong tương lai. Sau khi tham quan nhà mẫu, ông nhận xét nhà có thiết kế hiện đại, hoàn thiện tốt và đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Trong khi đó, Anh Duy, khách hàng trẻ hoạt động trong lĩnh vực nội thất, lần đầu tiếp cận dự án thông qua giới thiệu từ đội ngũ tư vấn. Anh cho biết mục tiêu ban đầu là tìm hiểu chất lượng hoàn thiện và tiêu chuẩn bàn giao so với các dự án trước của Phú Mỹ Hưng. Sau trải nghiệm thực tế, Duy đánh giá cao mức độ hoàn thiện của căn hộ, từ bố trí không gian đến các thiết bị đi kèm. Bên cạnh việc tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nội thất, bạn trẻ cũng cân nhắc khả năng đầu tư và khai thác kinh doanh tại khu vực, dựa trên lợi thế vị trí, tiềm năng phát triển.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Phú Mỹ Hưng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số ngân hàng nhằm triển khai các giải pháp tài chính hỗ trợ người mua nhà. Các đơn vị tham gia gồm Vietcombank, BIDV và VIB, mang đến thêm lựa chọn về nguồn vốn. Chính sách tài chính gồm tiến độ thanh toán kéo dài đến 29 tháng, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến thời điểm nhận nhà vào quý IV/2028 đối với khoản vay tối đa 30% giá trị căn hộ. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu và tạo điều kiện linh hoạt trong quản lý dòng tiền cho khách hàng.

Hoàng Đan