Phú Mỹ Hưng hợp tác ngân hàng quốc tế hỗ trợ khách mua nhà

Phú Mỹ Hưng phối hợp ngân hàng Standard Chartered, triển khai gói vay lãi suất cố định, kéo giãn áp lực tài chính cho người mua dự án Hồng Hạc City.

Sau giai đoạn duy trì ở mức thấp, lãi suất vay mua nhà đang bước vào chu kỳ được điều chỉnh tại nhiều ngân hàng thương mại. Các chương trình ưu đãi ngắn hạn dần thu hẹp, trong khi lãi suất thả nổi có xu hướng tăng biên độ.

Trong bối cảnh đó, rủi ro với người vay không nằm ở mức lãi suất khởi điểm, mà ở khả năng chi phí vay thay đổi trong vài năm đầu. Với các khoản vay kéo dài 20-25 năm, biến động lãi suất sớm có thể tạo áp lực đáng kể, nhất là khi người mua đồng thời phải trang trải nhiều chi phí sinh hoạt khác.

Nhằm hỗ trợ khách hàng, chủ đầu tư cùng đối tác Ngân hàng Standard Chartered, triển khai gói vay dành cho khách mua nhà tại Hồng Hạc City. Theo thỏa thuận, khách hàng có thể vay tối đa 75% giá trị tài sản đảm bảo, thời hạn lên đến 25 năm. Trong giai đoạn từ nay đến khi nhận nhà, dự kiến tháng 6/2027, người mua được ân hạn nợ gốc và lãi suất 0%.

Gần 200 khách tham dự sự kiện của Phú Mỹ Hưng sáng ngày 20/12 tại Sales Gallery Hồng Hạc City. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Kể từ thời điểm nhận nhà theo hợp đồng, trong 12 tháng đầu tiên, chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ 3% lãi suất trên một phần khoản vay ngân hàng của người mua. Nhờ chính sách này, trong thời gian hỗ trợ, người vay chỉ phải thanh toán phần lãi suất còn lại sau khi đã được giảm 3%, đồng thời vẫn trả nợ gốc theo lịch của ngân hàng. Việc giảm một phần lãi vay giúp người mua giảm áp lực dòng tiền trong năm đầu tiên, giai đoạn bắt đầu cùng lúc nghĩa vụ trả cả gốc và lãi sau khi nhận nhà.

Về lãi suất, Standard Chartered áp dụng hai phương án cố định trong giai đoạn đầu. Gói cố định ba năm có mức lãi lần lượt 6,9% trong năm đầu, 7,3% năm thứ hai và 7,4% năm thứ ba. Khi kết hợp với chính sách hỗ trợ của chủ đầu tư, lãi suất thực tế trong năm đầu sau bàn giao được kéo về khoảng 4,3-4,4%.

Việc ấn định chi phí vay trong những năm đầu giúp người mua xác định rõ nghĩa vụ tài chính, từ đó giảm thiểu tác động của biến động lãi suất đến kế hoạch dòng tiền. Thời gian áp dụng gói vay cố định được tính từ thời điểm khách hàng nhận giải ngân đợt đầu tiên. Cách làm này cho thấy chủ đầu tư tham gia trực tiếp vào quá trình hỗ trợ tài chính, góp phần giúp người mua lựa chọn phương án vay phù hợp và yên tâm hơn khi triển khai kế hoạch thanh toán.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động, doanh nghiệp cùng đối tác ưu tiên các giải pháp tài chính bền vững, qua đó tạo sự an tâm cho người mua nhà. Việc hợp tác với ngân hàng quốc tế nhằm bảo đảm các cam kết tài chính được thực hiện nhất quán, qua đó bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình dự án được triển khai.

Nhiều cụm trang trí ngay tại khu vực triển khai dự án là điểm đến trong dịp cuối năm của Hồng Hạc City. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Hồng Hạc City là dự án khu đô thị đầu tiên của Phú Mỹ Hưng tại miền Bắc, với diện tích hơn 197 ha và tổng mức đầu tư gần một tỷ USD. Nomura Real Estate Vietnam tham gia với vai trò đồng chủ đầu tư.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, mật độ xây dựng khoảng 27%, quy mô dân số dự kiến trên 27.000 người. Khu vực này tọa lạc tại Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, đồng thời hưởng lợi từ các định hướng đầu tư hạ tầng như đường vành đai 4, sân bay Gia Bình và các trục kết nối liên vùng.

Hồng Hạc City phát triển các dòng sản phẩm thấp tầng gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, đi kèm hệ thống tiện ích nội khu như trường học, trung tâm chăm sóc sức khoẻ, thương mại, dịch vụ... và không gian xanh. Phân khu thấp tầng giai đoạn đầu đã hoàn tất thủ tục pháp lý và được cấp sổ hồng riêng cho từng căn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thế chấp vay vốn và triển khai các giải pháp tài chính dài hạn.

Song Anh