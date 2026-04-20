Phú Mỹ Hưng Harmonie bán gần 90% giỏ hàng đợt hai

Sự kiện mở bán đợt hai căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie ngày 19/4 thu hút 900 người tham gia, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt 89%.

Đợt hai bao gồm các căn hộ thuộc hai tòa A1 - Ivies và A4 - Olives. Tương tự đợt một, những khách đã hoàn tất đặt chỗ trước mới nhận thư mời tham dự sự kiện. Trong số 900 khách, có nhiều người từng tham gia đợt mở bán đầu tiên, cho thấy nhu cầu sở hữu căn hộ là rất lớn.

Theo công bố, lượng đặt chỗ trong đợt hai khoảng 1.000. Tổng hai đợt mở bán ghi nhận 2.500 lượt đặt chỗ. Không khí tại sự kiện sôi động từ sáng sớm khi rất đông người đổ về Sales Gallery Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh người mua trong nước, sự kiện cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhóm khách nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Malaysia, Trung Quốc... Họ là những người đang làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực.

Anh Bùi Vương Duy là người đầu tiên được xướng tên trong phần bốc thăm. Anh nhanh chóng di chuyển vào khu vực chọn sản phẩm, chốt mua căn một phòng ngủ tại tòa A1. Anh Duy cho biết đã tham dự đợt mở bán đầu tiên, nhưng không mua được căn hộ. Với lần hai, anh chọn căn hướng về lõi xanh nội khu.

Nhà đầu tư đánh giá Harmonie có tiềm năng tăng giá nhờ vị trí đẹp trong khu vực. Dự án nằm tại giao lộ Mỹ Phước -Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, khu vực có khả năng kết nối đến các khu công nghiệp lớn như VSIP I, VSIP II. Khu căn hộ còn nằm trong khu vực quy hoạch Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP HCM, gần phân khu công nghệ số tập trung quy mô khoảng 100 ha. Vị trí này giúp dự án tiếp cận nhóm khách hàng là chuyên gia và lao động kỹ thuật cao đang làm việc tại khu vực.

"Ngoài ra, tên tuổi, uy tín cũng như chất lượng sản phẩm của Phú Mỹ Hưng là những yếu tố giúp tôi quyết mua căn hộ lần này", anh Duy nói.

Chị Anh Thư, 32 tuổi, cư dân Phú Mỹ Hưng cũng chọn được một căn hộ hướng hồ bơi ở tầng 19, tòa A1. Chị cho rằng căn hộ Harmonie sở hữu mức giá dễ tiếp cận cùng chính sách ưu đãi miễn gốc, miễn lãi đến khi bàn giao năm 2028. Nhờ chính sách cùng lợi thế vị trí và khả năng cho thuê, căn hộ Harmonie được chị Thư xem như "tài sản sinh lời" bền vững trong tương lai.

"Phú Mỹ Hưng có tốc độ ra sổ hồng nhanh, nhiều dự án xây vượt tiến độ. Tôi cũng kỳ vọng sớm nhận bàn giao để khai thác", chị Thư nói.

Phú Mỹ Hưng Harmonie được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha tại phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây thuộc Bình Dương), gồm 5 tòa tháp cao 32-34 tầng với tổng cộng 1.490 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ.

Theo quy hoạch, các tòa tháp được bố trí bao quanh khu đất, tạo lõi cảnh quan trung tâm với hệ tiện ích như hồ bơi, khu thể thao, đường chạy bộ nối liền 5 tòa nhà và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình không gian sống đồng bộ, chú trọng mảng xanh và khu vực sinh hoạt chung.

Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cũng là yếu tố được nhiều người mua đánh giá cao. So với mặt bằng chung, căn hộ tại dự án được trang bị thêm hệ tủ bếp, bếp và máy hút mùi, giúp người mua có thể sử dụng ngay hoặc đưa vào khai thác cho thuê mà không cần đầu tư thêm nhiều chi phí hoàn thiện ban đầu.

Trong bối cảnh thị trường có sự sàng lọc, các dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn duy trì thanh khoản. Với kết quả ghi nhận trong hai đợt mở bán đầu tiên, doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm trong các giai đoạn tiếp theo.

Hoài Phương