Phú Mỹ Hưng 'hâm nóng' địa ốc khu Nam Sài Gòn

Ông lớn bất động sản khu Nam Sài Gòn giới thiệu dự án mới The Antonia tại khu lõi đô thị Phú Mỹ Hưng cùng chính sách bán hàng kích cầu trong bối cảnh Covid-19.

Dự án The Antonia có vị trí đắc địa với một mặt tiếp giáp trục đường Nguyễn Lương Bằng - trục huyết mạch của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một mặt nhìn về công viên Nam Viên rộng 4,5 ha (quận 7, TP HCM).

The Antonia bao gồm 2 khối nhà, tổng số lượng căn hộ tương đối hữu hạn chỉ 366 căn, trong đó, số lượng căn hộ 2 phòng ngủ chiếm khoảng 76,5%, 21,8% là căn hộ 3 phòng ngủ và 6 căn penthouse.

Giới thiệu dự án ra thị trường vào trung tuần tháng 5, trùng với dịp kỷ niệm 27 năm thành lập công ty (19/5/1993 - 19/5/2020), Phú Mỹ Hưng đồng thời công bố chương trình "Trao tri ân - Đậm gắn kết" nhằm cảm ơn khách hàng đã đồng hành, lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp.

Ưu đãi sát thực từng nhu cầu

Cụ thể, khách mua The Antonia có thể chọn một trong hai chương trình là miễn phí quản lý trong hai năm đầu hoặc hưởng chiết khấu 1% giá trị sản phẩm (không bao gồm tiền sử dụng đất), bắt đầu từ nay đến hết 31/12/2020.

Thống kê của doanh nghiệp cho thấy, có đến 80% khách hàng mua sản phẩm tại Phú Mỹ Hưng để ở, 20% còn lại dùng để khai thác cho thuê dài hạn. Như vậy, chính sách chiết khấu 1% trên giá bán sẽ thích hợp nhóm khách hàng mua để ở. Trong khi đó, chương trình miễn phí quản lý trong hai năm đầu khá hấp dẫn với những người mua để cho thuê.

"Chúng tôi tính toán đưa ra chương trình bán hàng ưu đãi của The Antonia phù hợp cho hầu hết đối tượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực đến từng gia đình", đại diện Phú Mỹ Hưng nói.

Dự án The Antonia thiết kế theo xu hướng "Staycation - Recreation" nhằm mang đến một không gian sống nghỉ dưỡng tại gia, tái tạo năng lượng.

Ngoài ra, người mua The Antonia đang sở hữu sản phẩm của Phú Mỹ Hưng (không giới hạn khách mua từ chủ đầu tư hay chuyển nhượng), khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown (do Phú Hưng Thái làm chủ đầu tư) hay Saigon South Residences (do SSR Group làm chủ đầu tư) còn được hỗ trợ tín dụng lãi suất 0% cho khoản vay tương đương 30% giá trị hợp đồng từ khi ký hợp đồng đến khi nhận nhà.

Trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động bởi Covid-19, sức mua chững lại, cần nguồn lực để phát triển ổn định, việc đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cũng như liên kết ngân hàng là một động thái kích cầu hữu hiệu. Đồng thời, đây cũng là các giải pháp chia sẻ tài chính hiệu quả giúp khách hàng có thêm thuận lợi khi mua nhà.

Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thiện hai căn hộ mẫu 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ để đón khách tham quan, tìm hiểu dự án.

Chiến lược bảo vệ dài hạn

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định, các doanh nghiệp bất động sản đang trực tiếp chịu tác động kép của nền kinh tế khi những khó khăn pháp lý vẫn còn tồn tại thì xuất hiện thêm những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Ngay cả khi đại dịch đã dần lắng xuống, sức khỏe của nền kinh tế vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục. Sức mua trong nước được dự đoán chưa thể thay đổi theo chiều hướng tích cực, gây tổn thất không nhỏ cho những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Các dự án nhà ở thương mại tại Việt Nam thường chỉ có 10-20% là vốn chủ sở hữu, còn lại là vay ngân hàng và thu trước của người mua. Trong khi đó, Phú Mỹ Hưng không dựa quá lớn vào tín dụng để phát triển dự án. Điển hình như cuối năm 2019, đơn vị này đưa ra kinh doanh Happy Valley Premier sau khi đã hoàn thiện toàn bộ công trình. Đây được xem là một minh chứng cho tiềm lực tài chính cũng như khả năng thực hiện dự án của doanh nghiệp..

Hiện nhiều nhà đầu tư căn hộ ngắn hạn đã chấp nhận hy sinh lợi nhuận kỳ vọng để xả hàng, thu hồi vốn trước nguy cơ tắc nghẽn dòng tiền, thu nhập cắt giảm. Nhưng tình trạng bán tháo gần như không có tại Phú Mỹ Hưng nhờ chính sách bán hàng "nhà chọn người mua", hướng đến người mua để ở đã giúp giữ giá trị cho bất động sản của ông lớn khu Nam.

Cụ thể, khách hàng muốn sở hữu sản phẩm Phú Mỹ Hưng đều phải gửi hồ sơ đăng ký mua nhà. Chủ đầu tư sẽ sàng lọc người mua dựa trên tiềm lực tài chính, mục đích mua, công việc, trình độ học vấn... nhằm xác lập cộng đồng dân cư văn minh, tương đồng về văn hóa, lối sống, đồng thời, hạn chế nhóm khách mua đầu cơ.

"Nhóm khách hàng đầu tư ngắn hạn có thể tạo sự sôi động cho đầu ra dự án nhưng dễ ào ạt bán khi thị trường gặp khó khăn. Điều này không những ảnh hưởng đến giá trị dự án mà còn đến cộng đồng cư dân khi không thể kiểm soát nhóm người mua thứ cấp", đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó, giá trị bất động sản tại Phú Mỹ Hưng còn đảm bảo theo thời gian nhờ chất lượng sống từ một đô thị sinh thái - đô thị dịch vụ và khả năng khai thác cho thuê ổn định.

Một góc khu Nam Viên, nơi được mệnh danh là "bán đảo xanh" của đô thị và cũng là khu vực đang triển khai nhiều dự án căn hộ cao cấp như The Ascentia, The Antonia.

Hiện nay, song song với các dự án do doanh nghiệp rót vốn, nhiều đơn vị nhà đầu tư thứ cấp đang xây dựng các cao ốc văn phòng tại đây. Chỉ riêng khu Thương mại Tài chính Quốc tế đã có hơn 10 cao ốc văn phòng thương mại hạng A của các nhà đầu tư nước ngoài. Khi các cao ốc này đi vào hoạt động, lượng chuyên gia nước ngoài và lao động tri thức cao đổ về sẽ tiếp tục tạo nên một nguồn cầu nhà ở tương đối lớn. Đây cũng là ưu thế để khách mua căn hộ The Antonia yên tâm về mặt hạ tầng, tiện ích lẫn giá trị đầu tư, cho thuê.

Phú Mỹ Hưng 'hâm nóng' địa ốc khu Nam Sài Gòn Video nhà mẫu dự án The Antonia.

Lộc An