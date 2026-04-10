Một trong những điểm được nhấn mạnh trong quy hoạch dự án là cách tổ chức 5 tòa tháp theo cấu trúc bao biên, tức các khối tháp được đẩy ra sát ranh đất, tạo khoảng lõi xanh lớn ở trung tâm. Theo lý giải của đơn vị tư vấn thiết kế, trong phong thuỷ truyền thống, khoảng không gian trung tâm là nơi các dòng chảy năng lượng hội tụ và lan tỏa đều sang các khu vực xung quanh.

Ở góc độ quy hoạch hiện đại, kiến trúc sư Nguyễn Trung Dũng (công ty Cubic, đơn vị tư vấn thiết kế) cho biết lõi xanh trung tâm giúp tăng đối lưu không khí, giảm bức xạ nhiệt bề mặt và hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt trong khu nhà ở mật độ cao. Khoảng không gian này đồng thời là khu sinh hoạt cộng đồng, bố trí hồ bơi, đường chạy bộ và các tiện ích ngoài trời theo tiêu chuẩn resort. Sự kết hợp giữa yếu tố nước, cây xanh và không gian mở được xem là cách cân bằng giữa thủy - mộc - thổ trong tổng thể dự án.

Ông Dũng cho rằng nếu chỉ bố trí các tòa tháp song song và khép kín, dòng gió tự nhiên sẽ bị cản trở, tạo cảm giác nặng nề. “Chúng tôi phân tích hướng gió chủ đạo, cường độ nắng và tầm nhìn trước khi chốt phương án mặt bằng để đảm bảo mỗi căn hộ đều có khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên”, ông nói.