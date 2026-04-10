5 tòa tháp Harmonie nằm trong khuôn viên 2 ha, đặt tên theo
5 loài hoa đại diện ngũ hành, quy hoạch lõi xanh trung tâm,
hướng đến tạo môi trường sống tiện nghi, cân bằng cảm xúc.
Điểm đặc biệt của Phú Mỹ Hưng Harmonie là tích hợp yếu tố phong thủy vào quy hoạch, lấy cảm hứng từ nguyên lý ngũ hành và dòng lưu chuyển năng lượng tự nhiên. Đi cùng là các dữ liệu về thông gió, ánh sáng, mật độ xây dựng để tối ưu môi trường sống cho cư dân.
Harmonie là khu căn hộ cao cấp phát triển tại khu vực Chánh Hiệp, TP HCM (Bình Dương cũ), gồm 5 tòa tháp cao 32–34 tầng, cung cấp gần 1.500 căn hộ. Dự án gần các khu công nghiệp lớn, sân golf… được bao quanh bởi hệ thống giao thông kết nối TP HCM và các đô thị công nghiệp lân cận.
Một trong những điểm được nhấn mạnh trong quy hoạch dự án là cách tổ chức 5 tòa tháp theo cấu trúc bao biên, tức các khối tháp được đẩy ra sát ranh đất, tạo khoảng lõi xanh lớn ở trung tâm. Theo lý giải của đơn vị tư vấn thiết kế, trong phong thuỷ truyền thống, khoảng không gian trung tâm là nơi các dòng chảy năng lượng hội tụ và lan tỏa đều sang các khu vực xung quanh.
Ở góc độ quy hoạch hiện đại, kiến trúc sư Nguyễn Trung Dũng (công ty Cubic, đơn vị tư vấn thiết kế) cho biết lõi xanh trung tâm giúp tăng đối lưu không khí, giảm bức xạ nhiệt bề mặt và hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt trong khu nhà ở mật độ cao. Khoảng không gian này đồng thời là khu sinh hoạt cộng đồng, bố trí hồ bơi, đường chạy bộ và các tiện ích ngoài trời theo tiêu chuẩn resort. Sự kết hợp giữa yếu tố nước, cây xanh và không gian mở được xem là cách cân bằng giữa thủy - mộc - thổ trong tổng thể dự án.
Ông Dũng cho rằng nếu chỉ bố trí các tòa tháp song song và khép kín, dòng gió tự nhiên sẽ bị cản trở, tạo cảm giác nặng nề. “Chúng tôi phân tích hướng gió chủ đạo, cường độ nắng và tầm nhìn trước khi chốt phương án mặt bằng để đảm bảo mỗi căn hộ đều có khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên”, ông nói.
Dự án sở hữu khoảng không gian mở lớn phía trước, không bị che chắn bởi các công trình cao tầng trong tương lai. Đơn vị thiết kế lý giải, trong phong thủy, khoảng không gian này được gọi là minh đường, không gian càng rộng càng thuận lợi cho tích lũy và phát triển. Dưới góc nhìn tâm lý học môi trường, tầm nhìn xa giúp giảm cảm giác bị bao vây, tăng mức độ hài lòng với không gian sống. Việc duy trì các khoảng xanh liên tục quanh dự án được xem là lớp đệm thị giác, giảm áp lực giữa đô thị.
“Cách bố trí hình thái chữ L, chữ Z và hình sao của các tòa tháp giúp tránh hướng nắng Đông Tây và tối đa hóa số lượng căn hộ có tầm nhìn sân golf. Khoảng 58% căn hộ có hướng trực tiếp hoặc gián tiếp sân golf”, ông Dũng nhấn mạnh.
5 tòa tháp tại Harmonie được tổ chức theo yếu tố phong thủy theo nguyên lý ngũ hành, thể hiện rõ nhất ở 5 sảnh. Mỗi sảnh tòa nhà đại diện một hành, với ngôn ngữ thiết kế riêng, hướng đến chiều sâu cảm xúc cho cư dân. “Ngũ hành được hiểu như năm trạng thái năng lượng. Khi chuyển hóa sang thiết kế, chúng tôi dịch thành ánh sáng, vật liệu và cấu trúc hình khối”, bà Angelia Lee - Giám đốc điều hành Artsy Expressions, đơn vị thiết kế nội thất dự án nói.
Hành thủy thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển. Thường xuân là loài cây leo xanh quanh năm, sinh trưởng bền bỉ và có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường. Từ cảm hứng này, sảnh này sử dụng tông xanh lam và bề mặt phản chiếu; trần lấy cảm hứng từ chuyển động của nước.
Trong thiết kế nội thất, màu xanh lam được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác dụng làm dịu nhịp tim và giảm căng thẳng. Không gian toà nhà cũng được được xử lý mềm mại, tạo cảm giác thư giãn khi bước vào.
Hành kim tượng trưng cho trật tự và giá trị bền vững. Không gian tại đây tập trung vào cấu trúc đối xứng, đường nét rõ ràng và vật liệu có tính phản xạ cao. Bố cục tổ chức chặt chẽ, hạn chế chi tiết thừa, tạo ấn tượng gọn gàng. Yếu tố kim loại và ánh sáng lạnh giúp tăng độ sáng và cảm giác kiểm soát không gian.
Hành hỏa tượng trưng cho năng lượng và động lực. Lavender thường gắn liền với sắc tím và hương thơm thư giãn. Tuy nhiên, theo bà Angelia, trong biểu tượng học màu sắc, tím là sự kết hợp giữa đỏ (hỏa) và xanh (thủy) – đại diện cho quá trình chuyển hóa năng lượng.
Tòa A3 khai thác tông ấm và điểm nhấn màu đỏ, hổ phách. Thiết kế sử dụng dải ánh sáng uốn lượn trên trần, kết hợp vật liệu có độ tương phản cao để tạo nhịp điệu thị giác. Bà Angelia cho rằng hỏa không được hiểu là bùng nổ, mà là nguồn sáng dẫn đường, kích hoạt tinh thần tích cực cho cư dân.
Hành mộc thể hiện sự sinh trưởng và phát triển. Đơn vị thiết kế cho biết olive là biểu tượng của hòa bình và trường tồn trong văn hóa Địa Trung Hải. Có những cây sống hàng trăm năm, rễ sâu và vững vàng trước thời gian.
Với tòa nhà, hành mộc được thể hiện nội thất gỗ tự nhiên, cây xanh và vật liệu hữu cơ. Thiết kế theo hướng biophilic, tăng sự kết nối giữa cư dân và thiên nhiên. Nghiên cứu về kiến trúc sinh học chỉ ra việc tiếp xúc thường xuyên với yếu tố xanh giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và năng suất làm việc.
Hành thổ gắn với nền tảng và sự ổn định. Công trình khai thác chất liệu đá tự nhiên, tông màu be và đường cong mềm. Không gian được xử lý theo hướng cân bằng, giảm áp lực thị giác. Đơn vị thiết kế cho rằng thổ đóng vai trò trung tâm trong chu trình ngũ hành, vì vậy sảnh và khu vực chung của tòa này hướng đến cảm giác an toàn, vững chãi.
Việc tổ chức 5 tòa theo chu trình tương sinh ngụ ý tạo hệ sinh thái năng lượng khép kín, giúp cư dân họ cảm nhận được sự hài hòa trong không gian sống.
“Qua thiết kế, chúng tôi mong kiến tạo môi trường sống có sự hòa hợp giữa yếu tố hữu hình vật liệu, ánh sáng, màu sắc và giá trị vô hình cảm xúc, tinh thần”, bà Angelia Lee giải thích.
Về phía chủ đầu tư, đơn vị cho biết khi đưa vào quy hoạch, phong thủy không được coi như yếu tố siêu hình mà chuyển hoá thành những yếu tố có thể đo đếm, cảm nhận, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân hiện đại.
Theo đó, nhóm khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm diện tích hay số phòng ngủ, mà cân nhắc chất lượng không khí, mức độ riêng tư, khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên và không gian cộng đồng. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian cư trú và quyết định gắn bó lâu dài. Ở góc độ thị trường, những yếu tố như tỷ lệ mảng xanh, khoảng lùi công trình hay tầm nhìn mở đóng vai trò quan trọng trong khả năng giữ giá của dự án theo thời gian.
“Một dự án có tổ chức không gian hợp lý, thông gió tốt và cảnh quan mở thường duy trì sức hấp dẫn ổn định hơn”, chủ đầu tư đánh giá.
Yếu tố vị trí cũng góp phần củng cố triển vọng dài hạn. Khu vực phía Bắc TP HCM đang được đầu tư hạ tầng với các tuyến vành đai, cao tốc và hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao có xu hướng tăng.
