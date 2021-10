Phú Mỹ Hưng đón làn sóng chuyển dịch về 'vùng xanh'

TP HCMGhi nhận tại Phú Mỹ Hưng (quận 7) hậu giãn cách, lượng lớn khách hàng đã bắt đầu tìm kiếm thông tin các sản phẩm và nhanh chóng "xuống tiền".

Sống xanh, sống khoẻ là xu hướng nổi bật trong những năm gần đây và trở thành nhu cầu bức thiết sau bốn làn sóng Covid-19 tại Việt Nam. Dịch bệnh và các đợt phong toả kéo dài khiến nhiều người ý thức sâu sắc tầm quan trọng của sức khỏe. Theo dữ liệu của Vhome, 38% độc giả tìm kiếm dự án trong hai tháng qua tìm kiếm những sản phẩm bất động sản sinh thái. Đặc biệt, 47,3% độc giả tham gia khảo sát quan tâm những dự án đa tiện ích, trong đó ưu tiên hàng đầu là những yếu tố xanh và không gian sống nhiều ánh sáng tự nhiên.

Theo các chuyên viên môi giới địa ốc, ngay khi quận 7 trở thành khu vực đầu tiên công bố kiểm soát được dịch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, thiết lập vùng xanh để thí điểm trở lại cuộc sống bình thường mới, nhà đất ở Phú Mỹ Hưng cũng thu hút sự chú ý của người mua nhà.

Lượng khách quan tâm căn hộ Phú Mỹ Hưng gia tăng đột biến, bình quân gấp từ 1,5 lần.

Báo cáo từ sàn giao dịch và trung tâm nhà mẫu Phú Mỹ Hưng cho thấy, lượng khách quan tâm căn hộ Phú Mỹ Hưng gia tăng đột biến, bình quân gấp từ 1,5 lần so với trước đó. Tỷ lệ giao dịch thành công có chiều hướng tăng cao, đặc biệt những căn hộ có tổng giá trên 10 tỷ như The Peak, Penthouse The Ascentia... được khách xuống hầu bao khá nhanh.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được công ty Skidmore Owings & Merrill quy hoạch theo tiêu chuẩn Mỹ, phát triển theo kiến trúc sinh thái, hướng đến người sử dụng cuối cùng (end-users). Quy mô đô thị được kiến tạo chỉ dành cho 100.000 dân. Mô hình khu đô thị dịch vụ "all-in-one" này dựa trên nguyên tắc tôn trọng tự nhiên, khoa học và bền vững. Cùng lợi thế kết nối, cách quận 1 khoảng 10 phút đi xe và được vận hành ổn định, Phú Mỹ Hưng được kỳ vọng là bến đáp phù hợp cho những ai muốn tìm không gian sống thư giãn và phòng dịch hiệu quả.

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh dịch vừa qua, việc thiết lập vùng xanh bền vững nhờ quy hoạch chuẩn quốc tế của Phú Mỹ Hưng đã phát huy ưu thế: sử dụng hiệu quả các giá trị sinh thái thiên nhiên như biện pháp gia cố cho không gian sống an toàn, đối lưu không khí tốt, mật độ dân cư vừa phải, không bị đông đúc tạo nên giãn cách tự nhiên...

Thiết kế mặt bằng căn hộ khoa học, lấy gió, ánh sáng tự nhiên và tối ưu tầm nhìn đẹp cũng là cách gia tăng không gian sinh thái trong mỗi căn hộ Phú Mỹ Hưng.

"Nếu trong quý II, lý do chính để khách hàng lựa chọn sản phẩm Phú Mỹ Hưng là giá bán, lịch thanh toán, uy tín chủ đầu tư và vị trí, thì hậu giãn cách, môi trường và cộng đồng cũng là những 'lá chắn' hữu hiệu trong phòng chống dịch bệnh chiếm ưu thế", đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết.

Trong đó, The Peak là khu căn hộ cao cấp nhất Phú Mỹ Hưng hiện nay và thu hút lượng tìm kiếm cũng như giao dịch thành công nhiều nhất của chủ đầu tư ngay khi mở cửa hoạt động trở lại sau giãn cách.

The Peak thuộc khu phức hợp Midtown do liên doanh Phú Mỹ Hưng và đối tác Nhật Bản triển khai. Dự án tọa lạc ngay bên dòng sông Cả Cấm và công viên hoa anh đào Sakura Park.

"Sau khi mục sở thị công trình, tham khảo thông tin sản phẩm thật, không ít người mua nhà hứng khởi và quyết định xuống tiền. Mua nhà Phú Mỹ Hưng, từ 6-8 tháng có thể nhận giấy chủ quyền nên nhiều người cũng bày tỏ sự yên tâm từ tiến độ tới pháp lý dự án", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tuy nhiên, quan sát thực tế cho thấy, nguồn cung căn hộ tại khu đô thị này không còn dồi dào khi quỹ đất nhà ở tại đây chỉ còn dưới 18%. Ngoài ra, chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo của đô thị sẽ được Phú Mỹ Hưng tập trung gia tăng giá trị theo chiều sâu và chọn phân khúc hạng sang, siêu sang để triển khai.

The Peak sở hữu 4 tầng không gian xanh từ tầng hầm đến hệ vườn chân mây trên đỉnh tòa nhà. Các hạng mục tiện ích, cảnh quan, cây xanh tại dự án đang được khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ giao nhà dự kiến vào tháng 11 tới.

"The Peak chỉ còn khoảng 200 căn. Hai công trình quan trọng khác là The Antonia, The Ascentia cũng đã được thi công trở lại và số lượng căn hộ đang mở bán trung bình chỉ 100 căn. Do vậy, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Phú Mỹ Hưng trong một hai năm tới sẽ ngày càng hạn chế", một chuyên gia đánh giá.

Hoài Phong

Ảnh: Phú Mỹ Hưng