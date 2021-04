Phú Mỹ Hưng định vị thành trung tâm thứ hai của TP HCM

Sau gần 30 năm, Phú Mỹ Hưng thành hình đúng như bản quy hoạch của SOM (Mỹ), trở thành khu trung tâm tài chính, thương mại thứ hai của TP HCM.

CBD (Central Business District) là khu vực trung tâm tài chính, thương mại là biểu tượng cho sự phát triển, sức sống của nền kinh tế đô thị. Tại những đô thị trung tâm tài chính lớn của thế giới như London hay New York, có nhiều hơn một khu CBD bởi xu thế phát triển tất yếu của hoạt động thương mại - dịch vụ. Mô hình phát triển đa cực - đa trung tâm đang phổ biến trên thế giới, và xu hướng đó cũng đã được xác lập tại Việt Nam, cụ thể với sự hình thành của CBD thứ hai tại Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

TP HCM đa trung tâm - xu hướng tất yếu

Ngay trong bản quy hoạch ban đầu của Phú Mỹ Hưng, đơn vị quy hoạch là Skidmore, Owings and Merrill (SOM - Mỹ) cũng đã định hình cho một khu trung tâm CBD không chỉ dành riêng cho đô thị, mà còn là lõi của cả khu Nam, quy mô, chức năng được hoạch định là CBD thứ hai của thành phố. Trong số 8 phân khu tại đô thị Phú Mỹ Hưng, khu Thương mại tài chính quốc tế (khu C), khu The Crescent (khu CR), khu Thể Thao chăm sóc sức khỏe (khu MD) là ba khu được chọn để đảm nhận chức năng tạo thành CDB Phú Mỹ Hưng.

Phú Mỹ Hưng được định vị là CBD thứ hai của TP HCM khi tập trung hoạt động giao thương sầm uất, quy hoạch từng phân khu hoàn chỉnh chức năng, thay đổi diện mạo Nam Sài Gòn. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Mang đặc điểm kiến trúc cũng như kế thừa từ những CBD lớn trên thế giới, CBD Phú Mỹ Hưng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện chức năng của đô thị, tạo nên diện mạo của một trung tâm đô thị hiện đại. Đồng thời, đây cũng là hạt nhân trung tâm làm đòn bẩy phát triển cho toàn khu Nam thành phố.

Diện mạo của một khu CBD chuẩn quốc tế

CBD của một thành phố thường gắn liền với những khu phố đắt đỏ, sầm uất, nhộn nhịp và đi kèm với đó là sự ngột ngạt khi những tòa cao ốc chen chúc nhau. Tuy nhiên, CBD của Phú Mỹ Hưng lại sở hữu hệ giá trị riêng biệt: có sầm uất, có sôi động, đầy đủ tiện ích - dịch vụ nhưng vẫn tràn ngập thiên nhiên với cây xanh, ánh nắng và khí trời len lỏi đến từng tòa nhà.

Ngoài việc tuân thủ theo các tiêu chí chung trong thiết kế đô thị, với những đặc trưng riêng biệt của một khu thương mại tài chính, các nhà quy hoạch đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn trong quy hoạch, phát triển khu CBD Phú Mỹ Hưng.

Đặc biệt, các đường phố có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và chiếu sáng, tổ chức sắp xếp không gian đô thị hợp lý, thuận lợi cho việc đi bộ và mua sắm.

Phú Mỹ Hưng thu hút nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đặt trụ sở để tận dụng lợi thế kết nối, quy hoạch, tiện ích và mảng xanh hoàn chỉnh nơi đây. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Việc khống chế độ cao của mỗi công trình sẽ được chú trọng nhằm ngăn ngừa sự phát triển mất kiểm soát các tòa nhà cao tầng. Đây là một trong những nguyên tắc quy hoạch đô thị theo tiêu chuẩn Mỹ mà SOM áp dụng trong quy hoạch đô thị Phú Mỹ Hưng. Hay việc duy trì khoảng không gian giữa các công trình cũng rất quan trọng, để khi từ một địa điểm, vị trí thuận tiện bầu trời xanh lúc nào cũng phải hiện lên giữa các tòa cao ốc, ánh sáng, khí trời trở thành một trong những tiện nghi bắt buộc phải có trong đô thị.

Vị trí đắc địa là một điểm cộng, nhưng khả năng tiếp cận giao thông cũng là một tiêu chí đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, các CBD gần như đều bị quá tải, kẹt xe. Với CBD Phú Mỹ Hưng, việc di chuyển khá thuận tiện bởi hệ thống giao thông được quy hoạch ô bàn cờ; đường phố rộng thoáng, sạch sẽ, an toàn; lề đường rộng; hai bên đường được trang trí bởi những hàng cây xanh mát - điều mà không nhiều đường phố khu trung tâm có được.

Đến nay, không chỉ được xem là nơi sống tốt, môi trường hài hòa với thiên nhiên, đô thị Phú Mỹ Hưng đang hoàn thiện và trở thành một trung tâm thương mại tài chính mới của thành phố. Đặc biệt, vị thế CBD Phú Mỹ Hưng đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm hiện đại, mang tầm vóc quốc tế, góp phần gia tăng động lực cạnh tranh cho thành phố trong việc phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao...

Bất động sản hưởng lợi từ khu CBD

Hiện nơi đây có hơn 50 cao ốc, khối văn phòng, trung tâm triển lãm, trung tâm hành chánh, nhà văn hóa... và là nơi "đóng đô" của hàng loạt các ông lớn trong và ngoài nước hoạt động ở các lĩnh vực kinh tế then chốt. Diện mạo của "trái tim" Nam Sài Gòn còn đang không ngừng được hoàn thiện với hàng loạt các công trình hạ tầng, tiện ích cao cấp đang và sẽ được triển khai như các cao ốc văn phòng, SECC giai đoạn 2, trường Đinh Thiện Lý 2...

Quy hoạch tiện ích hài hòa cảnh quan, hướng tới xây dựng cộng đồng thịnh vượng là yếu tố giúp gia tăng giá trị bất động sản tại Phú Mỹ Hưng theo thời gian. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Như vậy, chỉ trong vài năm nữa, khi các công trình này đưa vào hoạt động, không chỉ gia tăng thêm nhiều tầng dịch vụ cho cư dân mà còn thu hút lượng lớn các chuyên gia nước ngoài, lao động trí thức cao... đến sinh sống, làm việc, bổ sung nguồn cầu đáng kể cho các dự án nhà ở. Giá trị bất động sản cũng theo đó mà nới rộng biên độ gia tăng.

Ngoài dự án Cardinal Court có vị trí tâm điểm ngay khu Thương mại Tài chính Quốc tế - "trung tâm của trung tâm" Phú Mỹ Hưng, thì chuỗi dự án được gia tăng giá trị lên gấp nhiều lần nhờ vị trí kết nối trực tiếp đến khu CBD này có thể kể đến The Peak (thuộc Midtown), The Antonia, The Ascentia.

Khánh Anh