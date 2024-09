Phú Mỹ Hưng công bố chiến lược phát triển đô thị giai đoạn mới

Phú Mỹ Hưng đầu tư hàng chục triệu USD cho chiến lược phát triển đô thị 2.0 nhằm cải tạo cảnh quan, gia tăng tiện ích, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cư dân.

Thông tin về diện mạo tương lai của đô thị 2.0 được chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng công bố tại buổi "Tri ân và giới thiệu Phú Mỹ Hưng 2.0 - In the Future" tại trung tâm nhà mẫu Sales Gallery, tối 21/9. Sự kiện nhằm tri ân khách hàng, cư dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân sở hữu sản phẩm Phú Mỹ Hưng L'Arcade. Đây là lần đầu chủ đầu tư giới thiệu loạt thông tin, hình ảnh phối cảnh về chiến lược phát triển đô thị giai đoạn mới.

Theo ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc khối Kinh doanh và Tiếp thị, Phú Mỹ Hưng sau hơn ba thập niên phát triển đã trở thành thành phố dịch vụ, phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, học tập và giải trí.

"Chiến lược phát triển đô thị mới 2.0 là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một hành trình mới, để đô thị hiện tại ngày một hoàn thiện hơn", ông Toàn cho biết.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ thông tin kế hoạch phát triển đô thị Phú Mỹ Hưng 2.0. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Theo đó, Phú Mỹ Hưng 2.0 sẽ được chủ đầu tư nâng tầm giá trị đô thị toàn diện bằng loạt công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng ở phân kỳ đầu tiên. Các dự án nâng cấp bao gồm: cải tạo cảnh quan, gia tăng tiện ích, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cùng loạt trải nghiệm dịch vụ cao cấp chuẩn quốc tế.

Về cảnh quan, sau khi hoàn tất cải tạo khu kênh đào với chi phí hơn 2 triệu USD, đơn vị tiếp tục triển khai nâng cấp khu Hồ Bán Nguyệt và trục thương phố Nguyễn Lương Bằng. Trong đó, nhiều thiết kế điểm nhấn được chú trọng với ngân sách đầu tư hơn 11 triệu USD.

Với tiện ích thương mại dịch vụ, loạt công trình cao ốc văn phòng hạng A, tổ hợp thương mại, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ hạng sang... sẽ được triển khai trong thời gian tới. Các công trình tập trung tại khu CBD (Central Business District) gồm ba phân khu Thương mại Tài chính Quốc tế, Hồ Bán Nguyệt, và khu Thể thao Chăm sóc sức khỏe...

Đồng thời, nhằm góp phần hoàn thiện diện mạo chức năng trung tâm CBD Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng cho biết sẽ đầu tư 30 triệu USD xây dựng Trung tâm văn hóa nghệ thuật - Art Center tại khu Thương mại Tài chính Quốc tế. Đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế.

Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hiện có Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ triển khai trung tâm chăm sóc chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với vốn đầu tư ước tính khoảng 300 triệu USD. Art Center và Trung tâm chăm sóc sức khỏe này dự kiến đưa vào hoạt động năm 2027.

Ngoài ra, Phú Mỹ Hưng còn tăng chi phí đầu tư nhiều hạng mục quy hoạch, thiết kế, vật liệu... gia tăng các công trình kiến trúc biểu tượng, dấu ấn lịch sử, công trình cao ốc thương mại, dịch vụ, khách sạn lẫn dự án nhà ở. Với định hướng này, Phú Mỹ Hưng 2.0 dự kiến quy tụ các đơn vị quy hoạch, thiết kế danh tiếng hàng đầu thế giới.

Phú Mỹ Hưng bắt tay cùng các đối tác, mang đến nhiều chương trình cho khách hàng L'Arcade. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Là một trong những khách hàng gắn bó với Phú Mỹ Hưng gần 20 năm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (quận 7) cho biết tầm nhìn chiến lược, pháp lý minh bạch, uy tín là những yếu tố khiến bà luôn tin tưởng những sản phẩm của chủ đầu tư này. Hiện bà sở hữu hai cửa hàng (hay còn gọi là shop, shophouse) cùng một căn hộ tại The Ascentia Phú Mỹ Hưng. Góp mặt tại buổi tri ân khách hàng, bà Thủy cho biết ấn tượng với chiến lược phát triển đô thị mới 2.0 của chủ đầu tư.

"Những cảnh quan, tiện ích hiện tại đã đủ hoàn thiện nhưng Phú Mỹ Hưng vẫn có thể làm chúng trở nên tốt hơn nữa, đó là điều khiến tôi bất ngờ và càng tin tưởng họ", bà Thủy nói.

Theo bà, điều chủ đầu tư làm tốt nhất suốt hai thập niên không chỉ đơn giản là giao nhà đúng hạn, mà còn luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư. Chính sách hậu mãi, hỗ trợ lãi suất tốt nhờ hợp tác với các đối tác ngân hàng uy tín, là điều khiến bà luôn yên tâm khi lựa chọn những sản phẩm của Phú Mỹ Hưng.

Khách hàng, đối tác dự sự kiện "Tri ân và giới thiệu Phú Mỹ Hưng 2.0 - In the Future", tối 21/9. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Ngoài ra, tầm nhìn quy hoạch của chủ đầu tư cũng là điều khiến các khách hàng tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của bất động sản khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ông Bùi Duy Toàn cho biết hiện quỹ đất phát triển nhà ở tại đô thị chỉ còn dưới 15%. Chủ đầu tư muốn mỗi công trình, ngôi nhà tại đây đều là sản phẩm đặc biệt dành cho chủ nhân tinh hoa. Đó cũng là lý do đơn vị triển khai chiến lược phát triển đô thị 2.0.

Trong đó, Phú Mỹ Hưng L'Arcade là dự án đầu tiên tại vùng lõi trung tâm CBD được triển khai theo định hướng này. Chủ đầu tư cùng hàng chục kiến trúc sư hỗ trợ cảnh quan, chiếu sáng thuộc tập đoàn P&T làm việc hơn 1.000 ngày, để ra mắt một sản phẩm được cá nhân hóa dành cho những cư dân tinh hoa. P&T là một trong những đơn vị kiến trúc lâu đời với hơn 150 năm kinh nghiệm trên toàn thế giới.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, với sự đầu tư tâm huyết trên, L'Arcade là dự án đánh dấu giai đoạn phát triển mới với nhiều cải tiến về quy hoạch, thiết kế, loại hình sản phẩm. Nơi đây còn được ví như "viên kim cương màu quý hiếm" nằm ngay lõi trung tâm khu tài chính, gần SECC và kế bên Hồ Bán Nguyệt.

Hiện xung quanh dự án hội đủ các yếu tố của một nơi ở cao cấp, làm việc lý tưởng, tận hưởng dịch vụ đẳng cấp. Chủ đầu tư dự đoán vài năm tới, khi các công trình trọng điểm tại khu Thương mại Tài chính Quốc tế hoàn thành, biên độ gia tăng của dự án Phú Mỹ Hưng L'Arcade sẽ rất đáng kể.

Phối cảnh Phú Mỹ Hưng L'Arcade, dự án thấp tầng duy nhất hiện nay tại trung tâm CBD khu Nam. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Đơn vị cũng cho biết thêm sau đợt công bố giới thiệu dự án đầu tiên, giỏ hàng Phú Mỹ Hưng L'Arcade còn lại không nhiều. Điều này càng khiến nguồn cung gồm căn hộ và shop (cửa hàng) tại Phú Mỹ Hưng thêm khan hiếm. Số lượng sản phẩm cung ứng gần như vào nhóm thấp nhất từ trước đến nay của chủ đầu tư.

Cụ thể, Phu My Hung The Horizon, khu căn hộ duy nhất tại Hồ Bán Nguyệt được mở bán, hiện chỉ còn vài căn, tương đương khoảng 2% toàn công trình. Dòng sản phẩm shop với nguồn cung giới hạn thuộc các khu như Riverside Residence, Hưng Phúc Premier, The Peak (M8 - Midtown), Scenic Valley 2... số lượng chỉ vài căn mỗi khu. Các công trình này đều đã được vận hành, người mua có thể thuận tiện khai thác sử dụng ngay.

Thy An