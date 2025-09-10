Phú Mỹ đưa giải pháp xử lý khí thải động cơ diesel

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo) giới thiệu dung dịch DEF thương hiệu Phú Mỹ Xanh, góp phần giảm phát thải khí NOx từ động cơ diesel.

Dung dịch xử lý khí thải DEF Phú Mỹ Xanh có hàm lượng 32,5% urea - mức phổ biến toàn cầu cho xe tải và ôtô động cơ diesel. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22241, đạt chứng nhận quốc tế SGS. Với kinh nghiệm hơn 20 năm sản xuất Ure - nguyên liệu chính của DEF, Phú Mỹ cho biết sẽ chủ động nguồn cung chất lượng cao, ổn định.

Sản phẩm DEF Phú Mỹ Xanh được trưng bày tại Triển lãm A80. Ảnh: Phú Mỹ

DEF Phú Mỹ Xanh ra mắt thị trường từ tháng 6, được phân phối qua hệ thống cửa hàng xăng dầu, đại lý ủy quyền, kênh thương mại điện tử và hệ thống PV Oil trên toàn quốc. Sản phẩm có nhiều quy cách đóng gói (10 - 20 lít) hoặc bơm trực tiếp từ trụ chuyên dụng, thời hạn sử dụng 12 tháng, giá bán cạnh tranh, mức tiêu hao trung bình một lít cho 800 km vận hành.

Trạm bơm Phú Mỹ Xanh. Ảnh: Phú Mỹ

Theo đại diện Phú Mỹ, sự ra đời của DEF Phú Mỹ Xanh không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm hóa chất của doanh nghiệp mà còn đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, cải thiện chất lượng không khí đô thị. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa DEF Phú Mỹ Xanh trở thành sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cộng đồng và môi trường, phù hợp định vị "chuỗi sản phẩm hóa chất tiêu chuẩn quốc tế, vì sự phát triển của con người và môi trường".

Phú Mỹ- PVFCCo và Pvoil ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và hóa chất. Ảnh: Phú Mỹ

Nhiên liệu diesel hiện giữ vai trò quan trọng trong vận tải, công nghiệp, nông nghiệp hay sản xuất điện nhờ hiệu suất cao và chi phí vận hành tối ưu. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn phát thải NOx - loại khí độc hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp, góp phần hình thành bụi mịn và ozone mặt đất, gây tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Để giải quyết bài toán này, dung dịch xử lý khí thải DEF (Diesel Exhaust Fluid) đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia có tiêu chuẩn khí thải khắt khe như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. DEF là hợp chất gồm urea tinh khiết và nước cất, khi đi vào bộ xử lý xúc tác chọn lọc (SCR) của động cơ diesel, sẽ biến NOx trong khí thải thành nitơ (N2) và hơi nước (H2O) – hai chất vô hại với môi trường. Quá trình này giúp giảm tới 90% lượng NOx phát thải, đồng thời nâng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Việt Nam, lộ trình kiểm soát khí thải phương tiện cơ giới ngày càng siết chặt. Từ năm 2022, ôtô sản xuất và nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5; từ năm 2026, các xe sản xuất từ 2017 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn mức 4. Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết cho các giải pháp hỗ trợ như hệ thống SCR kết hợp DEF.

Thế Đan