Phủ mực đen 80% cơ thể để xóa hình xăm

MỹNữ nghệ sĩ xăm hình Kat Von D quyết định phủ mực đen lên 80% cơ thể, xem đây là cách "dọn dẹp" những hình xăm gợi về quá khứ nghiện rượu và không còn phù hợp.

Trên trang cá nhân, Kat Von D, 42 tuổi, ở bang Indiana, cho biết đã trải qua 17 buổi xăm với gần 40 tiếng để có lớp mực đen bao phủ gần hết tay chân. Một số hình xăm khác như bông hồng trên cổ đang được cô xóa bằng laser.

Cô giải thích nhiều hình xăm cũ là "dấu ấn trong thời kỳ đen tối", gợi nhớ về quá khứ nghiện rượu. Kat cảm thấy mệt mỏi khi phải nhìn chúng mỗi ngày và không muốn giữ lại.

Hai cánh tay của Kat Von D lúc còn hàng trăm hình xăm cũ (bên trái) năm 2016 và sau khi được xăm đen kịt (blackout) đầu tháng 9/2025 (bên phải). Ảnh: Kat Von D/Instagram

Bên cạnh đó, cô khẳng định thực sự yêu thích vẻ đẹp của nghệ thuật xăm đen (blackout). "Tôi thấy thỏa mãn khi nhìn xuống cánh tay mình và thấy một bề mặt sạch sẽ", cô nói.

Trước những lời chỉ trích, Kat Von D học cách "bỏ ngoài tai". Cô cho rằng mạng xã hội thường khuếch đại những tiếng nói tiêu cực nhưng mỗi người phải học cách không để chúng ảnh hưởng. "Điều bạn cho là xấu xí có thể lại đẹp đẽ với người khác", cô nói.

Kat Von D dành 40 tiếng để có lớp mực đen bao phủ gần hết tay chân, che đi toàn bộ hình xăm cũ chiếm 80% cơ thể. Ảnh: Kat Von D/Instagram

Việc thay đổi diện mạo là một phần trong hành trình biến đổi lớn của Kat Von D những năm gần đây. Cô cũng rời cuộc sống thành thị để chuyển đến vùng nông thôn Indiana cùng chồng và con trai 5 tuổi.

Hiện tại, Kat Von D tập trung chính cho âm nhạc - niềm đam mê lớn nhất từng bị gác lại khi cô bận rộn xây dựng thương hiệu mỹ phẩm và quay phim truyền hình. "Âm nhạc là trọng tâm của tôi lúc này. Chúng tôi đang chuẩn bị phát hành album mới và sau đó là vài tháng lưu diễn", cô chia sẻ.

Minh Phương (Theo Dailymail)