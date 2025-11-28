Phú Long khởi công phố thương mại và nghệ thuật tại khu Nam TP HCM

Essensia Broadway - dự án thấp tầng theo mô hình kết hợp thương mại và nghệ thuật thị giác, khởi công ngày 28/11, là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn.

Theo doanh nghiệp, dự án lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway kết hợp phong cách Art-Deco (lối thiết kế - kiến trúc - trang trí mang tính hình học, sang trọng, hiện đại của giai đoạn 1920–1930). Thiết kế do Ong&Ong thực hiện, hướng tới hình ảnh một khu phố vừa vận hành kinh doanh vừa mang dấu ấn nghệ thuật. Các yếu tố như ánh sáng, hình khối, mặt phố và cảnh quan được tổ chức như chất liệu đô thị nhằm tạo nhịp sống hiện đại. Không gian bên trong từng căn cũng được chú trọng, ưu tiên ánh sáng tự nhiên, chi tiết thẩm mỹ và sự linh hoạt trong công năng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Ông Ashvinkumar Kantilal, Giám đốc điều hành Tập đoàn - Khối Kiến trúc Ong&Ong, cho biết Art-Deco giúp biến sinh hoạt thường ngày thành "màn trình diễn" của ánh sáng và hình khối, tạo nên phong cách sống đặc trưng cho cư dân. Dự án vì vậy được kỳ vọng góp phần định danh bản sắc đô thị mới tại khu Nam TP HCM.

"Hơi thở nghệ thuật và tinh thần văn hóa đương đại sẽ trở thành ADN của Essensia Broadway. Dự án mang đến một ‘sân khấu mở’ để cư dân thể hiện gu thẩm mỹ, phong thái và dấu ấn riêng trong nhịp sống hằng ngày", ông Ashvinkumar Kantilal cho biết.

Ông Ashvinkumar Kantilal - Giám đốc Điều hành Tập đoàn - Khối Kiến trúc Ong&Ong chia sẻ về phong cách thiết kế của đại lộ Art-Urban. Ảnh: Phú Long

Essensia Broadway nằm trên diện tích hơn 25.000 m2, mật độ xây dựng 42%. Phú Long giới thiệu ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (172,5-393 m2) và 56 căn nhà phố liền kề (154-335,5 m2). Tất cả sản phẩm được phát triển theo hướng đa công năng, phù hợp với mô hình ở - làm việc - kinh doanh đang phổ biến tại các đô thị lớn.

Phần diện tích còn lại dành cho không gian mở và tiện ích. Dự án bố trí công viên và quảng trường gồm 8 phân khu, hồ bơi thác nước sợi quang học và Clubhouse - tiện ích trung tâm phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Theo chủ đầu tư, Clubhouse sẽ là điểm kết nối cư dân, bổ sung không gian tái tạo năng lượng và sinh hoạt xã hội cho khu phố.

Ông Anthony Simon Dowden - Phó tổng giám đốc Công ty Phú Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Long

Tại lễ khởi công, đại diện nhà phát triển Phú Long cho biết dự án được triển khai theo định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, tập trung vào các sản phẩm có khả năng đóng góp cho tiến trình đô thị hóa khu Nam, đặc biệt tại Nhà Bè.

Ông Anthony Simon Dowden, Phó tổng giám đốc, khẳng định Essensia Broadway được định vị như "đại lộ Art-Urban" - tuyến phố thương mại và nghệ thuật đương đại đầu tiên tại khu vực. "Tuyến phố là nơi kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhịp sống đô thị, trở thành chất liệu góp phần tạo nên một phong cách sống hiện đại và đầy năng lượng", ông Anthony nói.

Phối cảnh dự án Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Essensia Broadway nằm trên 60 m mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, vị trí trung tâm trong quần thể Celesta và đối diện khu dân cư hàng hiệu Essensia Sky và Parkway Saigon WorldHotels Residences. Dự án được hưởng lợi từ nguồn dân cư hiện hữu của toàn khu, đồng thời nằm cách trạm dừng tuyến Metro số 4 gần 1 km, giúp tăng tính kết nối và tiềm năng thương mại.

Trong bối cảnh khu Nam TP HCM tăng tốc về hạ tầng và dân số, thị trường ghi nhận nhu cầu ngày càng cao đối với các dự án có bản sắc và giá trị sử dụng rõ ràng. Phú Long cho biết Essensia Broadway được phát triển như tuyến phố thương mại - nghệ thuật mang tính điểm đến, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian kinh doanh kết hợp an cư, đồng thời kỳ vọng tạo dư địa tăng giá bền vững trong trung và dài hạn.

Trước đó, Essensia Nam Sài Gòn đã triển khai hai phân khu Essensia Sky và Essensia Parkway.

Hoài Phương