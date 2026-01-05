Phú Long đưa yếu tố nghệ thuật vào hệ tiện ích Essensia Broadway

Essensia Broadway quy mô hơn 2,5 ha, phát triển tiện ích theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm sống, kết hợp yếu tố nghệ thuật vào không gian cộng đồng.

Phố thương mại và nghệ thuật Essensia Broadway nằm trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ. Dự án gồm 31 căn nhà phố thương mại (160-393 m2) và 56 căn nhà phố liền kề (146-345 m2). Với hệ tiện ích, Phú Long lựa chọn hướng tiếp cận không dựa trên số lượng hạng mục, mà tập trung vào cách thiết kế, liên kết và sử dụng trong đời sống hàng ngày của cư dân.

Theo đại diện Phú Long, tiện ích tại dự án được xem là một phần cấu trúc sống, thay vì các hạng mục bổ trợ mang tính hình thức. Mỗi không gian được xác định vai trò cụ thể, đặt trong mối quan hệ với các tiện ích còn lại nhằm hình thành nhịp sinh hoạt liền mạch, từ vận động, thư giãn đến kết nối cộng đồng.

Trong tổng thể đó, Broadway Clubhouse giữ vai trò trung tâm. Công trình này được thiết kế như điểm giao thoa của nhiều hoạt động thường nhật, đồng thời là nơi định hình phong cách sinh hoạt của cư dân. Thay vì tổ chức theo mô hình clubhouse phổ biến, Phú Long lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc kết hợp phong cách Art Deco với cảm hứng từ Aladdin trong "Nghìn lẻ một đêm", tạo bản sắc riêng cho không gian sinh hoạt chung.

Clubhouse thiết kế đa sắc với nhiều không gian chức năng. Ảnh: Phú Long

Bên trong clubhouse, các tiện ích được bố trí theo nhóm chức năng, phục vụ những nhu cầu khác nhau trong ngày. Hồ bơi sợi quang học tạo hiệu ứng thị giác; khu vực jacuzzi, spa hướng đến việc phục hồi thể chất; phòng gym, yoga đáp ứng nhu cầu vận động; thư viện, các không gian tĩnh dành cho hoạt động cá nhân; khu vui chơi trẻ em thiết kế riêng biệt đảm bảo an toàn lẫn tính tương tác. Các không gian giải trí như rạp chiếu phim, phòng golf giả lập và bar rooftop được bố trí ở các cao độ khác nhau, tạo sự tách lớp về trải nghiệm, mức độ riêng tư.

Theo đại diện Phú Long, mô hình clubhouse đa chức năng phát huy hiệu quả khi được thiết kế gắn với tần suất sử dụng thực tế của cư dân. Việc phát triển tiện ích theo thói quen sinh hoạt giúp tăng khả năng vận hành bền vững, tránh tình trạng dư thừa hoặc sử dụng hình thức.

Rooftop Bar với tầm nhìn ra thành phố. Ảnh: Phú Long

Không gian tiện ích tại Essensia Broadway cũng được mở rộng ra ngoài clubhouse thông qua hệ thống công viên và quảng trường nội khu rộng hơn 3.000 m2. Khu vực này đóng vai trò như không gian sinh hoạt ngoài trời, nơi các hoạt động cộng đồng diễn ra tự nhiên, từ dạo bộ, gặp gỡ đến các sự kiện quy mô nhỏ. Thiết kế mở, kết hợp mảng xanh và lối đi bộ, giúp khu vực này vừa duy trì sự sôi động cần thiết, vừa tránh cảm giác quá tải.

Kết nối các không gian trung tâm là hệ thống tuyến phố nội khu và cảnh quan được tổ chức theo hướng liên hoàn. Các lối dạo bộ, khoảng nghỉ và điểm nhìn được bố trí để cư dân dễ dàng di chuyển, đồng thời tạo ra những điểm dừng cho hoạt động thư giãn. Cách tổ chức này giúp đời sống nội khu không bị phân mảnh, mà hình thành một dòng chảy sinh hoạt thống nhất.

Phối cảnh Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Theo Phú Long, việc phát triển hệ tiện ích theo chiều sâu là một phần trong định hướng xây dựng cộng đồng cư dân ổn định. Khi các tiện ích được sử dụng thường xuyên và phù hợp với nhu cầu thực, chúng góp phần hình thành nếp sống chung, tăng mức độ gắn kết và giá trị lâu dài cho dự án.

Essensia Broadway là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, sau Essensia Sky và Essensia Parkway. Dự án có mật độ xây dựng khoảng 42%. Theo giới quan sát, cách tiếp cận tiện ích theo hướng "may đo" và gắn với nghệ thuật không gian là một trong những yếu tố giúp dự án định vị khác biệt trong phân khúc nhà ở thấp tầng khu Nam TP HCM.

Hoài Phương