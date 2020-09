Phụ kiện hỗ trợ chạy bộ, tập thể thao

Áo chạy thể thao nữ Dunlop DARF7009-2-MG bắt mắt với gam hồng cánh sen, chất vải được sản xuất tại Nhật bởi tập đoàn dệt may Itochu. Hãng ứng dụng công nghệ AT STATIC, chống tĩnh điện, giúp người mặc tránh tác động tĩnh điện do quần áo tiếp xúc với da. Sản phẩm giảm 15%, còn 382.500 đồng (giá gốc 450.000 đồng).