Phụ huynh vào trường tát bạn của con

Vĩnh LongHai phụ huynh ở huyện Bình Tân vào trường tát bạn của con vì cho rằng các em này đánh con mình.

Ngày 1/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai người lớn vào một điểm trường của Tiểu học Tân An Thạnh 2 ở huyện Bình Tân đánh hai học sinh khi các em đang chơi nhảy dây với bạn.

Trong video gần hai phút, một phụ nữ chạy xe máy vào sân trường, đằng sau đèo một học sinh. Cùng lúc này, một người đàn ông đi tới túm áo một nam sinh rồi tát tới tấp vào đầu và mặt. Em này bị bắt đứng yên để nam sinh đi theo người phụ nữ tát thêm. Ông này còn đến tát vào mặt một nam sinh khác. Trong lúc đó, người phụ nữ kéo tay, khống chế các nạn nhân.

Cặp vợ chồng đang kéo hai nam sinh trong sân trường, chiều 16/1/2022. Ảnh: Cắt từ video

Ông Trần Duy Mên, hiệu trưởng trường Tiểu học Tân An Thạnh, cho biết sự việc xảy ra lúc hơn 16h ngày 16/1 (25 Tết). Điểm trường này có bốn lớp học buổi chiều. Khi đó, học sinh đã tan học, thầy cô của trường cũng đã ra về, chỉ còn gần 10 em chơi đùa trong lúc chờ cha mẹ.

"Khi đùa giỡn, giữa một số em học sinh lớp 5 có cự cãi. Một em trong nhóm chạy về báo tin cho gia đình bạn mình là con họ bị bạn cùng lớp đánh. Bố mẹ em này liền đến trường", ông Mên kể, cho biết người chồng tát vài cái vào mặt nam sinh được cho là đã đánh con mình.

Trường sau đó yêu cầu phụ huynh này đến xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, người này cho rằng mình không đánh và không chịu xin lỗi. Vì thế, gia đình nam sinh kia đã tố cáo đến cơ quan công an, yêu cầu xử lý.

"Nam sinh bị đánh không có thương tích. Hôm qua, tại buổi hoà giải ở công an xã Tân An Thạnh, người này mới chịu xin lỗi nhưng gia đình nạn nhân chưa có ý kiến gì", ông Mên nói. Cũng theo ông, cơ quan công an thông báo sẽ hoà giải lần hai, nếu không thành sẽ ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 8 triệu đồng.

Hồi cuối năm 2020, một người đàn ông ở Điện Biên bị khởi tố vì vào trường đánh bạn của con, gây tổn thương 1% cơ thể của em này.

Cửu Long