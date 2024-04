Phụ huynh trường Quốc tế Mỹ lo giáo viên ngừng dạy

TP HCMSau khi đóng tiền cho con đi học, phụ huynh AISVN lại lo lắng vì một số giáo viên nước ngoài gửi thư, nói sẽ ngừng dạy từ 15/4.

Ngày 12/4, chị Hồng Phượng, phụ huynh có con học lớp 2 và lớp 7 của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), cho biết một vài giáo viên đã thông báo trên nhóm lớp về việc ngừng dạy từ tuần tới. Lý do là họ chưa nhận đủ lương tháng 3.

Trong đó, một giáo viên môn Âm nhạc nói đã gửi khiếu nại lên Sở Lao động và Thương binh Xã hội TP HCM vì chưa nhận được bảo hiểm, lương tháng 3 đầy đủ và tiền thuê nhà theo hợp đồng.

"Hợp đồng của tôi tiếp tục bị AISVN vi phạm. Đây không phải là cách một trường quốc tế đúng nghĩa hoạt động mà giống như một trung tâm ngoại ngữ trả lương cho giáo viên theo từng lớp dạy, không có bảo hiểm, nghỉ ốm hoặc lương nghỉ lễ", trích thư giáo viên này gửi phụ huynh.

Còn một giáo viên khác nói chỉ nhận được 22% lương tháng 3 trong khi đang phải lo cho gia đình 3 người. Bà hiện không thể trả tiền thuê nhà, điện, nước, chi phí ăn uống.

Chị Phương Anh, phụ huynh học sinh lớp 7, cũng nhận được tin nhắn với nội dung tương tự từ giáo viên của con. Chị và nhiều phụ huynh khác lo lắng tình trạng thiếu giáo viên tiếp diễn vào tuần tới.

"Con mới đi học lại được hai tuần, phụ huynh đều mong mỏi hoàn thành năm học đầy đủ nhưng nhận được tin nhắn như vậy làm mọi người rất hoang mang", chị Phương Anh nói.

Trả lời VnExpress chiều 12/4, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết Sở đã nắm thông tin, sẽ đề nghị AISVN trao đổi cụ thể với các giáo viên để giải quyết.

Về khoản hơn 28 tỷ đồng mà phụ huynh đóng góp để duy trì hoạt động, ông Huy cho hay chỉ còn hơn 6 tỷ đồng. Chiều hôm qua, AISVN đã tạm ứng lương tháng 3 cho các giáo viên nước ngoài, tính theo số ngày thực dạy. Do đó, có những giáo viên nhận lương đầy đủ, nhưng có người chỉ nhận một phần lương tháng 3 do đang nghỉ xuân, ốm hoặc nghỉ không lý do.

"Nhà trường sẽ chi trả đủ sau. Hiện, trường chỉ đủ khả năng tạm ứng các chi phí để duy trì hoạt động. Giáo viên, nhân viên người Việt sẽ được tạm ứng lương tháng 3 trong hôm nay hoặc mai", ông Huy nói.

Trước đó, trường trả nợ lương tháng 1, 2 cho giáo viên, nhân viên và chi các khoản thiết yếu như phí xe buýt, điện, nước.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại huyện Nhà Bè. Ảnh: MQ

AISVN được thành lập năm 2006, khuôn viên ở huyện Nhà Bè. Trường hiện có hơn 1.310 học sinh, phần lớn theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học phí của AISVN là 280-725 triệu một năm, tùy bậc học. Tháng 7 năm ngoái, trường gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ. Hôm 18/3, toàn bộ học sinh phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương.

Hôm 31/3, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết AISVN cần 125 tỷ đồng để vận hành đến hết tháng 6. Bà mong phụ huynh hỗ trợ thêm 9,5-25,5 triệu đồng một học sinh mỗi tháng, ngoài các gói học phí đã đóng. Sau khi huy động được khoảng 28 tỷ đồng, trường mở cửa lại từ 3/4.

Cách đây 3 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi thư ngỏ cho biết số dư hiện tại "không thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh cả trường đến khi kết thúc năm học". Sở kêu gọi phụ huynh nào chưa hỗ trợ đóng góp thêm.

Lệ Nguyễn

*Tên phụ huynh đã thay đổi