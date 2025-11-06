Phụ huynh tả phút giây 'đau đớn' khi con bị kẹt trong xe Tesla

Một số cha mẹ mô tả những phút giây "đau đớn" khi cửa xe Tesla không thể mở khiến con họ bị kẹt trong cabin nóng bức.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) nhận thêm nhiều khiếu nại chỉ trong vài ngày sau khi bắt đầu cuộc điều tra từ thông tin của người dùng, những người không thể ra vào xe Tesla sau khi pin bị hỏng.

Văn phòng điều tra lỗi (ODI) thuộc NHTSA mở cuộc điều tra vào ngày 15/9, trích dẫn 9 khiếu nại được gửi từ tháng 7/2023. Trong một số trường hợp, các bậc phụ huynh báo cáo rằng họ không thể mở cửa xe Tesla để đón con từ ghế sau.

Cơ quan quản lý nhận được thêm 7 khiếu nại trong vòng 10 ngày sau khi mở cuộc điều tra. Một chủ xe Model Y ở Chula Vista, California, mô tả việc bị mắc kẹt cùng con trai trong ghế ôtô trong 30 phút là "đau đớn" trước khi một xe kéo đến và kích bình ắc-quy.

Một chiếc Tesla Model Y 2021 ở Mỹ. Ảnh: America Motors

Một chủ xe Model Y khác ở Coral Springs, Florida, báo rằng họ đã thắt dây an toàn cho con trai vào ghế ôtô và sau đó không thể vào xe được nữa vì ắc-quy 12 V hết điện. Một số trường hợp trẻ em kẹt trong xe giữa thời tiết nóng bức, với nhiệt độ 27-40 độ C.

"Con tôi la hét với mồ hôi nhễ nhại và được đưa ra xe cứu thương. Tại đây, nhân viên y tế cảnh báo về các dấu hiệu sinh tồn đáng lo ngại và khuyên tôi nên đến bệnh viện để đánh giá tình trạng và điều trị nếu cần thiết", chủ xe Model Y viết.

NHTSA trích dẫn thêm những khiếu nại này trong một lá thư gửi Tesla ngày 27/10. Bức thư cung cấp cái nhìn thoáng qua về cách NHTSA đang tiến hành một cuộc điều tra được khởi động vài ngày sau một loạt sự cố khiến nhiều người tử vong hoặc bị thương vì không thể mở cửa xe Tesla do hết pin hoặc va chạm. Giám đốc thiết kế lâu năm của Tesla sau đó nói rằng công ty đang tiến hành thay đổi tay nắm cửa.

NHTSA đang tìm kiếm thông tin từ Tesla không chỉ về mẫu Model Y 2021 đang bị điều tra, mà còn về những "xe tương tự". Trong thư, cơ quan này cho biết điều này bao gồm mẫu sedan Model 3 2017-2022, cũng như mẫu thể thao đa dụng Model Y 2020 và 2022.

Cơ quan quản lý yêu cầu Tesla nêu rõ số lượng khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến lỗi bị cáo buộc, cũng như các báo cáo liên quan đến tai nạn, hỏa hoạn, thương tích hoặc tử vong. NHTSA cũng tìm kiếm thông tin về các vụ kiện và thủ tục trọng tài liên quan đến các vấn đề về khả năng vận hành của cửa.

Nếu ODI quyết định rằng tay nắm cửa gây ra rủi ro, NHTSA có thể buộc Tesla phải thu hồi hàng triệu xe để tiến hành sửa chữa.

Mỹ Anh (theo Los Angeles Times)