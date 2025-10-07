Phụ huynh rối bời vì con học online ngày mưa ngập

Hà NộiMất điện, mạng chập chờn, con không tập trung khiến nhiều gia đình hỗn loạn khi các trường chuyển sang dạy online do mưa lớn, sáng 7/10.

8h sáng, lớp học online của con trai bắt đầu, nhưng gần 30 phút sau chị Bích Ngọc ở phường Cầu Giấy mới đưa được cậu bé lớp 3 ngồi vào bàn sau một hồi dỗ dành lẫn quát mắng.

Tối hôm trước, vợ chồng chị thở phào khi thấy trời ngớt mưa, nghĩ con sẽ được đến trường. Nhưng 5h30 sáng, tiếng mưa như trút nước và sân nhà ngập nửa bánh xe báo hiệu một ngày vất vả nữa. Chị vội chuẩn bị laptop, kiểm tra mạng cho con trai lớn, trong khi con gái nhỏ vẫn đang ngủ.

Buổi học không suôn sẻ. Nhà cô giáo mất điện, phải phát 4G nên tín hiệu chập chờn. Vào lớp được 20 phút, cô giáo mất kết nối, bị thoát ra. Khi cô vào lại được, đến lượt trò mất Internet. "Cứ một bạn vào lại, cô phải giảng lại từ đầu khiến những học sinh khác cũng nản theo", chị Ngọc kể.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi con gái nhỏ tỉnh giấc, khóc ré lên. Trong lúc mẹ dỗ em, cậu con trai lớn vô tình bật micro, tiếng khóc vang khắp lớp. "Cô giáo nhắc tắt mic, tôi luống cuống xin lỗi. Em khóc quấy khiến anh không thể tập trung, đâm ra giận dỗi, không chịu học tiếp", chị kể. Cuối cùng, chị đành tắt máy cho con nghỉ.

"Cô mệt, con mệt mà phụ huynh cũng rối bời", bà mẹ hai con nói.

Một học sinh ở Hà Nội học online, sáng 7/10. Ảnh: Nhật Minh

Tình cảnh của chị Ngọc à lát cắt chung của nhiều gia đình Hà Nội sáng nay. Cách đây hai ngày, nhiều trường cho học sinh nghỉ hoặc học online vì lo ngại ảnh hưởng của bão Matmo. Đến trưa, một số nơi lại thông báo đi học bình thường do thời tiết tạm ổn, khiến phụ huynh rơi vào thế bị động.

Từ nửa đêm đến sáng 7/10, mưa lớn do hoàn lưu bão Matmo đã khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Hà Nội ngập nặng, một số nơi ùn tắc kéo dài. Trước tình hình này, hàng loạt trường phổ thông từ công lập đến tư thục đã chuyển sang dạy online.

Chị Phạm Mây, 36 tuổi, ở chung cư An Khánh (Hoài Đức), phải hoãn mọi cuộc hẹn để ở nhà trông con. "Cả ngày hôm qua tôi gần như không làm được việc gì", chị nói. Sáng nay, khi thấy nước dâng quanh khu nhà và nhận thông báo học trực tuyến, chị lại mất hơn một tiếng vật lộn để ổn định cho hai con, một lớp 6, một lớp 1. "Đứa lớn ngủ không chịu dậy, đứa bé thì quấy. Công việc dồn ứ khiến tôi phát khóc", chị Mây than thở.

Trên các diễn đàn dành cho phụ huynh có con tiểu học, nhiều người than thở "học online còn chật vật hơn đi học trực tiếp", từ mất điện, mất mạng, con nhỏ mất tập trung đến chuyện bố mẹ phải tạm nghỉ làm để kèm con. ''Hôm qua con tôi học 2 tiếng, cô bị thoát ra hai lần, 20 phút sau mới vào lại. Vào thấy lớp như cái chợ vỡ, cô bảo 'thôi nghỉ đi các con''', một phụ huynh kể.

Trên phố Nguyễn Hoàng, nhiều phải dắt xe lội bộ dưới mưa to, nước dâng cao khoảng 0,4 m. Ảnh:Tùng Đinh

Trong khi học trò và phụ huynh chật vật, các giáo viên cũng vất vả. Là giáo viên một trường tiểu học ở quận Cầu Giấy, cô Nguyễn Thu Hiền cho biết, khó khăn lớn nhất khi dạy online đột xuất là hướng dẫn học sinh nhỏ thao tác nếu không có phụ huynh kề bên. Nhiều em còn ngủ quên, vào lớp muộn khiến giáo viên khó kiểm soát chất lượng và kỷ luật.



Cô Đỗ Khánh Vi, giáo viên môn Địa lý tại một trường THCS ở Đông Anh, cho biết việc dạy học trực tuyến giúp học sinh đỡ vất vả hơn nhưng lại gặp tình trạng điện và mạng chập chờn, tín hiệu đường truyền kém.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học trực tuyến thường diễn ra đột xuất do thông báo gấp, khiến giáo viên chưa có chuẩn bị, đặc biệt là việc thiết kế hoạt động học tập sao cho phù hợp với nền tảng online. "Nhiều học sinh chỉ vào để điểm danh rồi làm việc riêng, giáo viên rất khó quản lý hết. Ngoài ra, khâu điểm danh trực tuyến cũng tốn nhiều thời gian hơn, khiến thời lượng tiết học bị rút ngắn so với khi học trực tiếp", cô nói thêm.

Trái với sự bị động của số đông, chị Thanh Mai, 40 tuổi, ở phường Cầu Giấy, đã xin làm việc tại nhà để dễ xoay xở. Sáng nay, dù trường chưa có thông báo chính thức, chị vẫn cho con trai lớp 4 nghỉ học.

"Thà cho con nghỉ một hai buổi để học bù, còn hơn học online chập chờn không hiệu quả", chị nói

Song Nga