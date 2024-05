Phụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?

Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.

Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết nên giải quyết như nào. Tôi đang ở nước ngoài, không thể trực tiếp giúp cháu.

Cháu tôi 10 năm đều là học sinh xuất sắc, thậm chí năm học lớp 10 vừa rồi còn được giải học sinh giỏi thành phố môn Lý. Trước nhà tôi với nhà cháu ở cạnh nhau, gia đình cháu gia giáo, bố cháu học giỏi, trước lương trăm triệu đồng, mẹ rất yêu thương con cái, chăm làm. Cháu ngoan ngoãn, giỏi giang. Mọi việc êm đẹp cho đến năm nay, khi bố cháu thất nghiệp từ hồi Covid, chị tôi cũng sắp bị đuổi việc.

Ở nhà cháu tỏ ra là người nhút nhát, thậm chí có phần hơi trẻ con, đùa nghịch vô tư với bố mẹ và các em. Thế nhưng khi nghe những tâm sự, mục tiêu của cháu, tôi nhận ra nó rất sâu sắc và đã gần như trưởng thành. Nhiều lần chứng kiến bố mẹ chê nó trẻ con, tôi cũng thêm vài câu như: "Anh chị cứ bảo nó là trẻ con, sắp thành đàn ông rồi đấy’’. Tôi nghĩ bố mẹ cháu chỉ đùa thôi nên cũng kệ. Sau tôi biết nó có bạn gái (là câu chuyện chính của bài viết), riêng chuyện này cháu giấu tôi. Đến cuối kỳ hai, mẹ nó biết thì tôi cũng được biết khi nó tâm sự bị gia đình ngăn cản.

Cháu kể rằng hôm mẹ biết được đúng là ngày địa ngục. Mẹ thuyết giảng cho nó gần 4 tiếng đồng hồ về việc yêu bây giờ và kêu mới yêu 4 tháng, dừng lại là chuyện dễ dàng. Nhìn vào biểu hiện của nó, tôi nhận thấy rõ tình cảm của cháu mình giờ rất lớn, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Tôi cũng khuyên bảo chị gái chỉ nên "vẽ đường cho hươu chạy", không nên cấm đoán vì giờ trẻ con lớn sớm. Trước mình toàn ăn cơm không, giờ chúng nó ăn đầy đủ, lớn sớm và rung động sớm cũng là điều bình thường, không nên sốc quá rồi cấm đoán.

Chị gái tôi rất hiền, chiều con nên tôi cũng bất ngờ vì phản ứng của chị, dù biết chị gặp nhiều áp lực. Cháu kể khi mẹ biết đã quát mắng rồi khóc, thu điện thoại, thu máy tính và nhốt cháu trong phòng, lúc trả điện thoại lại cắt internet. Chị tô bảo không cấm nhưng cũng không chấp nhận, tìm cách ngăn cản nó liên lạc với bạn gái, thậm chí toàn bộ bạn bè, dù giờ học sinh được nghỉ hè. Chị tôi bắt cháu về quê ba tuần. Ông bà nội cháu, là bố mẹ chồng chị, cũng không chấp nhận chuyện này vì cháu có ước mơ du học, thậm chí ông bà còn có thái độ gay gắt hơn chị.

Cháu kể bà nội lúc đầu giả vờ hỏi chuyện nhưng thật ra biết hết rồi, ban đầu còn tỏ ra ủng hộ khi bày cách nói chuyện với mẹ cháu, sau lại liên tục nói xấu, rằng yêu tuổi học sinh là hư hỏng, gia đình phải ngăn cấm mới đúng. Ông bà nói rất nhiều câu gay gắt, kiểu nói nhẹ không nghe nên phải cấm, không nghe lời thì đi ra khỏi nhà, nghĩ là có quyền yêu khi mới 16 tuổi sao... Những câu nói đó làm cháu rất buồn vì không ai ủng hộ. Tôi biết giờ cháu chỉ muốn nghe mẹ nói: "Mẹ không cấm nhưng con phải giữ mình, đừng để sau này học bạ có vết là hỏng đời nhé" (ý muốn nói chú ý không quan hệ tình dục khi là còn là học sinh). Bố cháu chưa thấy phản ứng gì, không biết có đồng ý với kiểu vừa yêu vừa học tốt hay cũng ngăn cấm, dù có thể anh rể tôi biết chuyện rồi.

Nói chung học kỳ hai của cháu ít thành tích hơn học kỳ một, điểm trung bình cả học kỹ vẫn như vậy. Cháu được học sinh giỏi học kỳ hai nhưng điểm thi cuối kỳ, giữa kỳ tụt đi, văng ra khỏi top đầu lớp, thậm chí cuối kỳ còn đứng thứ 30. Cháu nói lý do cho việc đấy là cháu không tập trung, thường xuyên làm bài xong sớm rồi chủ quan không xem lại. Lúc đầu tôi vẫn nghĩ do yêu nên thế, nhưng khi đích thân tôi làm lại ba bài thi Toán, Văn, Anh, tôi nhận ra tất cả lỗi sai của cháu đều rất cơ bản, không đáng có, bài dễ làm sai nhưng bài khó lại làm được.

Ví dụ như Toán thường sai ở phép tính cuối cùng, còn tiếng Anh mấy câu sai chính tả, là từ cơ bản. Với trình độ và năng lực của cháu, không thể sai như thế được. Thậm chí còn hơn thế nữa, khi chính cô giáo chủ nhiệm, là người kể chuyện cháu yêu cho mẹ nghe, còn cười khi cháu trao đổi với cô về phản ứng của cả nhà. Cô nói làm sao mà phải phản ứng như thế, chuyện có gì to tát đâu, vấn đề rất bình thường. Trong lớp cũng có nhiều cặp yêu nhau nhưng chỉ riêng gia đình chị gái tôi phản ứng như thế, còn lại phụ huynh mấy bạn kia coi đó là chuyện bình thường, giáo dục rất nhẹ nhàng, nếu không ảnh hưởng việc học mà kết quả còn tốt hơn nữa thì lại thưởng thêm.

Tôi chắc chắn gia đình chị gái đang phản ứng một cách sai lầm khi cố dập tắt tình cảm của bọn trẻ bây giờ. Tôi khuyên bảo, thậm chí cô giáo cũng nói nhưng chị không nghe. Bà nội cháu còn nói rằng không việc gì phải nghe người ngoài, nhà này tự dạy con cháu, nếu khuyên bảo không nghe thì dùng biện pháp mạnh. Thậm chí chị tôi đòi gặp bạn gái của cháu để nói chuyện nhưng cháu không cho.

Vận may không mỉm cười với nó khi kết quả học tập kém đi, giải học sinh giỏi thành phố không đủ bù đắp cho chuyện cháu kém đi khi thi cuối kỳ, giữa kỳ, nếu xét theo gia đình chị tôi. Nó nói rằng may bây giờ là hè, chứ đang kỳ thi mà mẹ và ông bà nội phản ứng thế này cháu cháu bét lớp. Tôi nói điều này cho chị gái rồi nhưng chị bảo nó chỉ đang lý do và tiếp tục tìm cách ngăn cấm.

Bạn gái cháu cũng rất tốt, hiểu chuyện và hai đứa đang yêu rất sâu đậm, còn có dự định du học với nhau sau này. Cháu tôi rất kiên định với lựa chọn nghề nghiệp nghiên cứu vật lý và đi du học, chưa bao giờ tôi thấy cháu thất hứa. Tôi từng có tình yêu tuổi học trò rất đẹp vì hai đứa yêu nhau không vụ lợi, không cần nhiều tiền, nhà giàu, chỉ cần những cử chỉ như nắm tay, hay tựa đầu vào vai nhau cũng đủ vui cả ngày. Bố mẹ tôi không cấm đoán, thậm chí kết quả của tôi cũng vượt lên rất nhiều vì bản thân không lo giấu giếm bố mẹ, thoải mái mời bạn gái, giờ là vợ, đến nhà học, rồi ăn cơm cùng. Cấm đoán là việc làm sai lầm và chính nó mới khiến bọn trẻ học kém đi chứ không phải do yêu. Tôi thực sự thương cháu, mong mọi người chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho cháu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Nguyễn Hiển

