'Phụ huynh nên đồng hành cùng con vượt ải lớp 10'

Ông Lưu Huy Thưởng, giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI khuyên phụ huynh nên đồng hành cùng con để chinh phục lượng kiến thức lớp 10.

Ông cho biết, khi lên lớp 10, học sinh phải đối mặt với sự thay đổi môi trường học tập cùng khối lượng kiến thức lớn. Do đó, học sinh sinh năm 2006 nên chuẩn bị kiến thức cấp ba sớm, trước khi bắt đầu chính thức vào năm học.

Thầy Lưu Huy Thưởng, giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Theo ông Lưu Huy Thưởng, hiện tại, ngoại trừ một số địa phương phải lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 sang tháng 7 do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết học sinh sinh năm 2006 đã biết kết quả thi vào cấp ba. Do đó, nhiều em có tâm lý xả hơi, buông lỏng bản thân. Trong khi đó, việc học ở cấp ba có nhiều thay đổi về cách thức học và khối lượng kiến thức so với cấp hai, học sinh cần có sự chuẩn bị sớm.

Thầy Thưởng khẳng định kiến thức các môn tự nhiên móc nối xuyên suốt ba năm THPT với nền tảng là chương trình lớp 10, đòi hỏi học sinh trong quá trình học phải tập trung cao độ, tư duy logic. Các môn xã hội sẽ có khối lượng gần như gấp đôi chương trình cấp hai. "Do đó, các em cần đầu tư nhiều thời gian học và ôn luyện hơn", ông nói thêm.

Chương trình học thay đổi kéo theo phương pháp giảng dạy của thầy cô cũng khác so với cấp hai. Giáo viên THPT sẽ nhấn mạnh những phần quan trọng cần lưu ý, các em cần chắt lọc thông tin để chủ động ghi chép trong suốt 45 phút.

Do phần bài giảng dài cùng với lớp học đông, thầy cô khó theo sát từng học sinh như ở cấp hai. Theo đó, các em phải chuẩn bị tâm thế chủ động, sẵn sàng tự học và trao đổi lại với thầy cô những vấn đề chưa nắm rõ.

Về hình thức kiểm tra, bên cạnh các bài kiểm tra miệng, 15 phút, một tiết và thi học kỳ, bước vào lớp 10, học sinh phải làm quen với những bài kiểm tra đột xuất hoặc trả lời câu hỏi lấy điểm ngay trong tiết học. Do đó, các em phải nắm vững kiến thức để đạt được kết quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, các bài kiểm tra có sự gia tăng số lượng câu hỏi khó. Đề thi cũng phân hóa theo 4 cấp độ như thi tốt nghiệp THPT, bao gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao nhằm đánh giá chính xác lực học, đồng thời, giúp các em hiểu rõ thực lực để củng cố điểm yếu và phát huy điểm mạnh.

"Phụ huynh nên đồng hành cùng con vượt ải lớp 10"

Thầy Thưởng nhận định nghỉ hè là thời điểm thích hợp để các em làm quen với những thay đổi này. Học sinh nên dành quỹ thời gian mỗi ngày để làm quen kiến thức mới và rèn tác phong học chủ động. "Điều này không chỉ giúp các em có tâm thế vững vàng bước qua cánh cổng cấp ba mà còn tạo nên thói quen tốt cho trong suốt quá trình sau này, khi mà học tập chủ động đang là một xu thế, ông Thưởng nói thêm.

Theo ông, nhiều học sinh vẫn chưa quan tâm nhiều tới chặng đường cấp ba sắp tới, cũng như chưa hình dung những khó khăn sẽ phải đối mặt.Vì vậy, sự định hướng, đồng hành của phụ huynh ở giai đoạn này là rất quan trọng.

Nếu không đủ điều kiện theo sát con trong từng môn học, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm các khóa học trực tuyến giúp con học sớm kiến thức lớp 10. Cách học này vừa an toàn mùa dịch, vừa tiết kiệm chi phí. Phụ huynh có thể nắm bắt kết quả học tập và quá trình tiến bộ của con thông qua hệ thống kiểm tra đánh giá,. Các em cũng có thể chủ động sắp xếp và cân bằng thời gian học, xem lại bài giảng bất cứ khi nào muốn.

Ngoài ra, cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm, khích lệ tinh thần và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em có cơ hội học tập thay vì tạo áp lực. Phụ huynh cũng có thể thay đổi môi trường học tập của con theo nhiều cách khác nhau như: cùng tham gia các nhóm học tập trên các nền tảng mạng xã hội để trao đổi, hỏi đáp kiến thức; xem livestream bài giảng của giáo viên.

Phụ huynh có con sinh năm 2006 chuẩn bị bước vào lớp 10 có thể tham khảo chương trình học trực tuyến Học tốt 10. Hệ thống Giáo dục HOCMAI phát triển chương trình này trong 5 năm với các bài giảng từ cơ bản đến nâng cao, liên tục cập nhật, đổi mới và bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa.

Khóa học được xây dựng bởi các thầy cô giàu kinh nghiệm chuyên môn và nhiều năm giảng dạy. Khi tham gia, học sinh sẽ học tập theo quy trình 4 bước Học - Luyện - Hỏi - Kiểm tra, nắm vững phương pháp giải bài tập nhanh gọn, tăng tốc độ làm bài và bứt phá điểm thi. "Với chương trình học online, mỗi ngày các em chỉ cần dành khoảng 1,5 đến 2 tiếng để học và làm bài tập. Phụ huynh cũng dễ dàng quan sát quá trình học tập của con", ông Thưởng cho biết.

Bên cạnh kho bài tập tự luyện phong phú, hệ thống các đề kiểm tra, đánh giá theo chuẩn cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo có sẵn trong chương trình Học Tốt 10, phụ huynh còn có thể cập nhật đề cho con luyện tập và chữa bài theo đáp án có sẵn. Kết quả học tập của học sinh sẽ thường xuyên được gửi về email của phụ huynh, giúp cha mẹ nắm được tiến độ học tập của con.

Ngoài ra, để quá trình học tập, ôn luyện của các em diễn ra một cách hiệu quả, phụ huynh nên khuyến khích con tham gia vào các nhóm học tập tương tác của chương trình, qua đó trực tiếp trao đổi thông tin với bạn bè và thầy cô 24/7. Điều này giúp các em tự tin và dễ dàng bắt kịp bạn bè khi bước vào cấp ba.

Thiên Minh

Ảnh: HOCMAI