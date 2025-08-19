Phụ huynh, học sinh TP HCM ngóng lùi giờ vào lớp

Phải đưa con đi học từ 6h15 để tránh kẹt xe, chị Bích mong trường đổi thời gian biểu, để con được ngủ thêm, khi nghe tin nhiều nơi lùi giờ vào lớp 15-30 phút.

Năm học mới, chị Ngọc Bích và con học lớp 6 trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định), phải di chuyển quãng đường 7 km để đến trường, xa hơn 2 km so với trường tiểu học cũ. Theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm, các con bắt đầu tiết 1 từ 7h15.

Trước đây, lo kẹt xe nên 6h cậu bé phải dậy để 15 phút sau xuất phát. Trên đường, chị Bích mua xôi hoặc bánh mì để con đến trường ăn.

"Sáng nào dậy, cháu cũng ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ con tôi hoàn toàn ủng hộ lùi giờ học để các con được ngủ thêm chút ít", chị Bích nói. Nữ phụ huynh cho rằng nhà trường có thể ấn định giờ vào lớp đến 7h35-7h40.

Mỹ Hằng, học sinh lớp 10, cũng mong như vậy. Những năm trước, Hằng phải dậy từ 5h30 để di chuyển hơn 10 km đến trường ở quận 3 cũ. Bố mẹ cho tiền ăn sáng nhưng vì tới nơi đã sát giờ vào lớp, em thường nhịn, chờ đến lúc giải lao.

"Ra chơi đã gần 9h, đồ ăn cũng không còn nhiều hoặc có khi bận nên em và nhiều bạn thường nhịn bữa sáng", nữ sinh kể. "Trường em chưa thông báo gì, nhưng hy vọng vào lớp muộn hơn thì em sẽ có thêm thời gian để ăn".

Hiệu trưởng trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân), THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) cho biết hầu hết phụ huynh, học sinh của trường ủng hộ nếu giờ vào lớp muộn hơn trước 15-30 phút.

"Nhiều học sinh của trường ở xa, các em mừng khi có thêm thời gian di chuyển. Ai đến sớm hơn thì cũng không ảnh hưởng gì, cổng trường vẫn mở", cô Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng THPT Đào Sơn Tây, cho hay.

Theo khảo sát ngày 18/8 của VnExpress, hơn 5.600 ý kiến, tương đương 90% người tham gia, ủng hộ phương án lùi vào lớp 15-30 phút. Các trường áp dụng cho hay việc này nhằm đảm bảo giờ tan trường phù hợp với điều kiện đưa đón của phụ huynh, khi thời lượng dạy ngày 2 buổi được rút ngắn từ 8 tiết xuống còn 7.

Không phủ nhận nhiều học sinh, phụ huynh sẽ được lợi nếu giờ vào lớp được điều chỉnh trễ hơn, nhưng thầy Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Huy Liệu (phường Đức Nhuận), cho rằng việc này không nên vội vàng, cần tuân theo sự điều tiết chung của ngành giáo dục thành phố.

"Sở từng phân giờ ra vào lớp cho các cấp lệch nhau 15 phút, kéo dài từ 7h-7h30 với ý đồ đảm bảo giao thông. Giờ các trường THCS, THPT đều vào lớp từ 7h30, trùng với bậc tiểu học thì không ổn", thầy Giang nhận định.

Thầy lấy ví dụ con đường Đặng Văn Ngữ và lân cận có đến 5-6 trường mầm non đến THPT. Nếu các trường đồng loạt vào lớp 7h30, chắc chắn giao thông sẽ ùn tắc. Chưa kể những phụ huynh phải đưa đón hai con ở hai trường xa nhau sẽ càng cập rập hơn.

"Giờ ra vào lớp còn phụ thuộc nội dung dạy ngày 2 buổi được tổ chức ra sao, điều này cần có hướng dẫn của Sở và thống nhất với phụ huynh trong cuộc họp sắp tới. Nên trường chưa vội điều chỉnh", thầy Giang nói.

Là giáo viên THPT đồng thời là mẹ hai con nhỏ, cô Phan Thị Hợi ở xã Bàu Bàng, nói việc lùi giờ vào lớp chỉ phù hợp ở khu vực TP HCM cũ. Các trường học ở Bình Dương nên giữ thời gian biểu như cũ.

Cô Hợi cho rằng ở Bình Dương chỉ số ít trường THCS, THPT có điều kiện dạy hai buổi ngày và có bán trú. Do đó, học sinh cần vào lớp từ 7h để kết thúc buổi sáng lúc 11h, rồi về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để 13h30 đi học buổi chiều. Hơn nữa, đa số phụ huynh ở địa bàn là công nhân, 7h đã vào ca làm việc nên đều đưa con đến trường trước giờ này.

"Nên chăng các trường ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thì để tự linh động điều chỉnh, chỉ khu vực TP HCM lo ngại kẹt xe thì cần có sự thống nhất từ Sở", cô Hợi nhìn nhận.

Trả lời VnEpxress sáng 19/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết sẽ ban hành hướng dẫn mới về giờ ra vào lớp theo từng bậc học, để phù hợp với quy định dạy học ngày 2 buổi của Bộ và đặc thù của thành phố. Sở sẽ tính toán và tham khảo ý kiến để phụ huynh thuận lợi đưa đón, đảm bảo sức khỏe học sinh và kế hoạch dạy học nhà trường, giảm ùn tắc giao thông.

Hiện, TP HCM có khoảng 1,1 triệu học sinh THCS và THPT. Trước đây, khu vực TP HCM cũ quy định tiết 1 của học sinh THPT và THCS lần lượt từ 7h và 7h15 trở đi, mỗi ngày tối đa 8 tiết học.

Hướng dẫn dạy học hai buổi mỗi ngày do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầu tháng 8 quy định số này chỉ còn 7, giảm một so với trước. Các trường không được dạy quá 5,5 ngày một tuần (giảm 0,5 ngày).

Các trường dạy chương trình chính khóa vào buổi 1. Nội dung dạy buổi 2 khác nhau giữa mỗi cấp học, song tập trung vào các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, STEM, STEAM, văn hóa đọc, kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, thể thao..., đáp ứng nhu cầu, sở thích và năng khiếu của học sinh.

Tuy nhiên, việc dạy 2 buổi mỗi ngày chưa bắt buộc ngay mà theo lộ trình.

