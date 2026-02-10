Phụ huynh 'hoang mang' khi ghép từ trong bài tập của con

Một bài tập ghép từ của học sinh tiểu học tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng khiến phụ huynh nghĩ mãi mà chẳng ra đáp án.

Nhìn vào bức ảnh, ta có cảm giác như vừa lạc vào "vũ trụ chính tả" nơi từng con chữ đang... tập thể dục buổi sáng. Những ô vuông xếp ngay ngắn trông hiền lành vậy thôi nhưng bên trong lại ẩn chứa thử thách xoắn não nhẹ. Chỉ cần đảo vị trí một chút là từ ngữ bỗng "lật mặt" từ lạ thành quen, từ sai thành đúng.

Theo đó, một bài tập ghép từ được phụ huynh chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng 'hoang mang' kèm theo chia sẻ: Mẹ cháu ngồi 15 phút nghĩ mãi không ra đáp án cho cháu sửa bài.

Chia sẻ thu hút hàng nghìn lượt thích trên mạng xã hội.

Dưới bình luận rất nhiều người dùng cũng tỏ ra hoang mang nhưng bên cạnh cũng khen ngợi sự sáng tạo của học trò khi đưa ra đáp án 'Y tá nhím'.

Đây đúng chuẩn trò chơi khiến não phải khởi động nhưng tim thì vẫn thư giãn như đang uống trà đá. Vừa học vừa chơi, vừa cười vừa đoán, đúng kiểu bài tập mà học sinh nhìn vào không thấy... buồn ngủ.

>> Đáp án

Mộc Trà