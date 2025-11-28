Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nhận bib Kun Marathon 2025

Kun Marathon, giải chạy miễn phí cho trẻ từ 6-10 tuổi, tổ chức phát bib và race-kit (vé và bộ vật phẩm) cho phụ huynh vào ngày 28/11. Từ 8h, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng trước các quầy được chia theo năm sinh của trẻ để hoàn tất thủ tục.
Kun Marathon, giải chạy miễn phí cho trẻ từ 6-10 tuổi, tổ chức phát bib và race-kit (vé và bộ vật phẩm) cho phụ huynh vào ngày 28/11. Từ 8h, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng trước các quầy được chia theo năm sinh của trẻ để hoàn tất thủ tục.
Khi đến quầy, phụ huynh đưa mã QR để xác nhận. Tình nguyện viên sau đó sẽ phát bib, race-kit gồm áo, mũ, sữa để tiếp thêm năng lượng trong cuộc đua.
Khi đến quầy, phụ huynh đưa mã QR để xác nhận. Tình nguyện viên sau đó sẽ phát bib, race-kit gồm áo, mũ, sữa để tiếp thêm năng lượng trong cuộc đua.
Kun Marathon lần đầu tổ chức ở Hà Nội năm 2020. Ở năm thứ 5, giải tổ chức ở khu vực đường Trần Nhân Tông, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ bên lề cuộc đua.
Kun Marathon lần đầu tổ chức ở Hà Nội năm 2020. Ở năm thứ 5, giải tổ chức ở khu vực đường Trần Nhân Tông, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ bên lề cuộc đua.
Chị Vân Anh (Hà Nội) nhận bib cho hai con Đức Long và Tuệ Anh. Chị nói đã biết Kun Marathon nhiều năm qua. Nhưng năm nay, hai con mới đủ tuổi tham dự. Ngày 21/11, khi giải mở cổng đăng ký, chị chuẩn bị từ sớm để lấy suất. "Hoạt động thú vị giúp các con yêu vận động, tự tin hơn trên hành trình phát triển. Hai bé cũng rất háo hức khi biết được tham gia", chị Vân Anh nói.
Chị Vân Anh (Hà Nội) nhận bib cho hai con Đức Long và Tuệ Anh. Chị nói đã biết Kun Marathon nhiều năm qua. Nhưng năm nay, hai con mới đủ tuổi tham dự. Ngày 21/11, khi giải mở cổng đăng ký, chị chuẩn bị từ sớm để lấy suất. "Hoạt động thú vị giúp các con yêu vận động, tự tin hơn trên hành trình phát triển. Hai bé cũng rất háo hức khi biết được tham gia", chị Vân Anh nói.
Sau khi nhận bib, Vân Anh cẩn thận xếp vật phẩm để kiểm tra, chụp lại gửi cho bạn bè. Sau khi hai con tham gia Kun Marathon, một ngày sau, chị cũng sẽ chạy 21km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025.
Sau khi nhận bib, Vân Anh cẩn thận xếp vật phẩm để kiểm tra, chụp lại gửi cho bạn bè. Sau khi hai con tham gia Kun Marathon, một ngày sau, chị cũng sẽ chạy 21km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025.
Ba anh em họ được anh Tử Phi Biển (Hà Đông) đăng ký cùng tham gia. Anh cho biết hai con của mình đã tham gia mùa trước, cảm thấy thích thú khi được thi đấu cùng bạn bè. Năm nay, anh đăng ký thêm cho cháu.
"Hoạt động giúp các bé kết nối với bạn bè cùng trang lứa, hơn nữa thời tiết Hà Nội mùa này cũng thuận lợi để trẻ vận động", anh Biển nói.
Ba anh em họ được anh Tử Phi Biển (Hà Đông) đăng ký cùng tham gia. Anh cho biết hai con của mình đã tham gia mùa trước, cảm thấy thích thú khi được thi đấu cùng bạn bè. Năm nay, anh đăng ký thêm cho cháu.
"Hoạt động giúp các bé kết nối với bạn bè cùng trang lứa, hơn nữa thời tiết Hà Nội mùa này cũng thuận lợi để trẻ vận động", anh Biển nói.
Ba em nhỏ đang sinh hoạt cùng CLB Phú Lương Runners check-in sau khi nhận bib. Các em cho biết đã tập luyện nhiều ngày trước giải, đều đặt mục tiêu về nhất.
Ba em nhỏ đang sinh hoạt cùng CLB Phú Lương Runners check-in sau khi nhận bib. Các em cho biết đã tập luyện nhiều ngày trước giải, đều đặt mục tiêu về nhất.
Qua năm mùa giải, phụ huynh đánh giá Kun Marathon Hà Nội trở thành ngày hội thể thao dành cho trẻ 6-10 tuổi. Không chỉ tạo cơ hội vận động sự kiện còn mang đến không gian giao lưu, giúp các em thêm dạn dĩ, tự lập và nuôi dưỡng tình yêu thể thao.
Qua năm mùa giải, phụ huynh đánh giá Kun Marathon Hà Nội trở thành ngày hội thể thao dành cho trẻ 6-10 tuổi. Không chỉ tạo cơ hội vận động sự kiện còn mang đến không gian giao lưu, giúp các em thêm dạn dĩ, tự lập và nuôi dưỡng tình yêu thể thao.
Kun Marathon Hà Nội 2025 khởi tranh từ 7h ngày 29/11 tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đường đua dài gần 1km, bố trí nhiều thử thách vận động. 2.000 em nhỏ ngoài tham gia đường đua sẽ có cơ hội giao lưu với NSND Xuân Bắc cùng nhiều Youtuber, TikToker được yêu thích.
Kun Marathon Hà Nội 2025 khởi tranh từ 7h ngày 29/11 tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đường đua dài gần 1km, bố trí nhiều thử thách vận động. 2.000 em nhỏ ngoài tham gia đường đua sẽ có cơ hội giao lưu với NSND Xuân Bắc cùng nhiều Youtuber, TikToker được yêu thích.
Phụ huynh xếp hàng nhận bib Kun Marathon. Video: Công Khang
Hoài Phương