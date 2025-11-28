Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nhận bib Kun Marathon 2025

Ba anh em họ được anh Tử Phi Biển (Hà Đông) đăng ký cùng tham gia. Anh cho biết hai con của mình đã tham gia mùa trước, cảm thấy thích thú khi được thi đấu cùng bạn bè. Năm nay, anh đăng ký thêm cho cháu.

"Hoạt động giúp các bé kết nối với bạn bè cùng trang lứa, hơn nữa thời tiết Hà Nội mùa này cũng thuận lợi để trẻ vận động", anh Biển nói.