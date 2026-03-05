Phụ huynh Hà Nội thấp thỏm đợi chia khu vực thi lớp 10

Nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ Hà Nội chia khu vực thi lớp 10, sợ kế hoạch chọn trường cho con "đổ bể" khi việc này thay đổi.

Chị Xuân, phụ huynh lớp 9 ở phường Từ Liêm, đã "nằm lòng" nguyên tắc phân chia khu vực, cách đặt nguyện vọng và tính điểm xét tuyển lớp 10 mà thành phố áp dụng nhiều năm qua.

Theo đó, Hà Nội chia 30 quận, huyện cũ thành 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh được đặt tối đa ba nguyện vọng: nếu chọn một, có thể đăng ký trường bất kỳ; nếu chọn hai hoặc ba, các nguyện vọng đầu phải nằm trong khu vực cư trú. Các nguyện vọng 2, 3 phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 1 và 2 điểm.

Từ đó, chị Xuân "nhắm" trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là nguyện vọng 1, tiếp theo là THPT Xuân Phương. Hai trường này cách nhà chị 3-5 km, điểm chuẩn các năm qua khoảng 7,5-8 một môn, phù hợp với lực học của con.

Nhưng tính toán của người mẹ có thể "đổ bể", sau khi cả nước bỏ cấp quận, huyện, chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp. Trước đây, hai trường đều thuộc khu vực 7, nhưng hiện lần lượt nằm ở phường Phú Diễn và Xuân Phương, khác phường mà gia đình chị Xuân sống.

"Tôi thấp thỏm, không biết con có được đăng ký vào hai trường này không", chị nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo chưa công bố hướng dẫn tuyển sinh năm nay. Với chị Xuân, nguyên tắc đặt nguyện vọng và phân chia khu vực rất quan trọng, ảnh hưởng khả năng đỗ, trượt của con em.

"Tôi mong sớm được biết nguyên tắc tuyển sinh trong nửa đầu tháng 3", chị Xuân nói.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Nhiều gia đình cũng "ngóng" thông tin như chị Xuân. Trên các hội nhóm phụ huynh, chủ đề "chia khu vực" thu hút hàng nghìn lượt tương tác, vượt trội so với các bài viết khác.

Theo hiệu trưởng một trường THCS ở nội thành, số phụ huynh đề nghị photo, xác nhận học bạ tăng khoảng 30% so với các năm trước. Nhiều người bày tỏ lo lắng vì chưa biết năm nay phân tuyến tuyển sinh thế nào, nên đi đặt cọc ở trường tư để giảm áp lực.

Mặt khác, không ít phụ huynh hy vọng việc điều chỉnh khu vực tuyển sinh sẽ cho con cái nhiều cơ hội hơn.

Chị Nguyễn Thị Long, ở phường Định Công (quận Hoàng Mai cũ), cho hay con gái đặt mục tiêu vào THPT Kim Liên, cân nhắc trường Lê Quý Đôn và Quang Trung. Theo quy định cũ, chị sẽ không thể chọn cùng lúc 2/3 trường này, bởi cả ba nằm ở quận Đống Đa, thuộc khu vực 3, còn nhà chị ở khu vực 4.

"Tôi mong với quy định mới, các con sẽ được thoải mái lựa chọn hơn, để có cơ hội được học đúng trường mong muốn và phù hợp năng lực", chị Long nói.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, người sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ với tâm lý thấp thỏm của phụ huynh. Ông cho rằng thành phố không nên tiếp tục chia khu vực để ràng buộc lựa chọn của thí sinh nữa.

Còn thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, khuyên thí sinh và các gia đình bình tĩnh, tập trung ôn luyện.

Theo thầy, từ nay đến kỳ thi vào lớp 10 còn khoảng 3-4 tháng - khoảng thời gian đủ dài để các em có thể bật lên nếu chăm chỉ. Chiến thuật chọn trường lúc này chỉ ở mức tương đối, vì các lựa chọn sẽ phải phụ thuộc vào lực học thực tế khi xếp nguyện vọng.

Ngoài ra, thầy Cường khuyên các gia đình tham khảo ý kiến của giáo viên khi đặt nguyện vọng cho con, bởi đây là những người trực tiếp giảng dạy và có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn tuyển sinh lớp 10.

Ông Lâm đồng tình. Theo ông, các gia đình cần cân nhắc hai yếu tố khi chọn trường. Ngoài năng lực của con em là khoảng cách từ nhà tới trường. Ông thấy rằng nếu bất chấp khoảng cách 10-15 km để vào một trường được đánh giá tốt, học sinh sẽ phải dậy từ 5h-5h30 để đi học, hàng ngày mất tới vài tiếng di chuyển. Việc này ảnh hưởng đến sức khỏe các em.

Trả lời VnExpress hôm 3/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 đang chờ được UBND thành phố phê duyệt, sẽ công bố trong tháng này.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Đây được coi là kỳ thi căng thẳng nhất trong cả nước vì thường có hơn 100.000 thí sinh mỗi năm, khoảng 64% đỗ công lập.

Thanh Hằng