Phụ huynh đội mưa, xếp hàng từ 1h đặt chỗ lớp 10 cho con

Hà NộiHàng trăm phụ huynh mang theo ghế chầu chực ở cổng trường tư thục THPT Phan Bội Châu từ khi trời còn tối om, để nộp hồ sơ lớp 10.

Nhiều người phải ngồi bệt hoặc trên yên xe máy, mang theo học bạ của con em, rồi ghi tên vào một tờ giấy. Đây là danh sách do họ tự lập, thỏa thuận mua hồ sơ theo thứ tự khi trường mở cửa, lúc 8h.

Nhóm phụ huynh cho biết lúc 1h sáng 3/3 có gần 50 người đăng ký, tăng lên 118 sau đó bốn tiếng. Nhiều người từng xếp hàng vào sáng hôm qua nhưng không được nên nay "đến sớm hẳn" để có suất nộp hồ sơ.

Anh Sơn, ở quận Thanh Xuân cũ, có mặt sớm nhất, từ 23h tối 2/3. Đọc thông báo tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu ít ngày trước, anh ngạc nhiên khi biết 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp và đại học. Thấy con gái có vẻ "đuối" môn Tiếng Anh - môn thứ ba thi lớp 10 công lập, anh quyết định đăng ký.

"Thế cho nhẹ nhàng", anh nói, cho biết trường cách nhà khoảng 3 km. "Hôm qua không đăng ký được, con gái rất buồn. Nay con dặn bố cố lên nên tôi có động lực".

Cả đêm, anh Sơn ngồi dựa lưng vào cổng, không thể chợp mắt vì thấp thỏm. Dù tên đã nằm top đầu trong danh sách, anh không dám về ngủ hoặc đi mua đồ ăn vì sợ mất chỗ.

Tới gần 6h, trời đổ mưa lớn. Hầu hết phụ huynh chạy qua mái hiên của tòa nhà đối diện cổng trường để trú, số ít cầm ô và mặc áo mưa, tiếp tục đợi ở cổng. Có người kể phải "check in" ngay tại chỗ để "gửi sếp" và xin nghỉ làm sáng nay.

Khoảng 6h20, trường mở cổng cho phụ huynh vào sân ngồi chờ. Tới gần 8h, danh sách đăng ký của phụ huynh lên tới gần 300 người.

Trường THPT Phan Bội Châu năm nay tuyển 423 học sinh lớp 10, với ba loại hình: lớp cơ bản, lớp chọn và chất lượng cao.

Trường tuyển thẳng bằng học bạ, xét 7 học kỳ (trừ kỳ II lớp 9), trong đó tối thiểu hai kỳ học lực Tốt, còn lại Khá trở lên. Nếu không đạt, thí sinh phải tham gia kỳ thi riêng của trường vào cuối tuần này hoặc dùng điểm thi lớp 10 của Sở.

Cũng như anh Sơn, chị Hải đã tới trường sáng 2/3 nhưng không đăng ký được. Hôm nay, chị đến từ 2h. Để đỡ buồn ngủ, người mẹ kết bạn cùng các phụ huynh, tham gia ghi danh sách.

Chị cho biết con gái đặt mục tiêu vào trường THPT Ngô Thì Nhậm, trường công lập cùng địa bàn. Tuy nhiên, với lực học khá, chị không yên tâm.

"Tôi đăng ký thêm trường Phan Bội Châu và Xa La cho con, làm phương án dự phòng nếu trượt công lập", chị Hải nói. Học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng được phụ huynh đánh giá hợp túi tiền. Trường cũng hứa hoàn tiền cọc 1,2 triệu đồng nếu con đỗ công lập và không nhập học.

Trường THPT Phan Bội Châu Phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ ở trường THPT Phan Bội Châu, sáng 3/3. Video: Thanh Hằng

Hiệu trưởng Vũ Thành Thái cho biết sẽ dùng danh sách mà phụ huynh lập làm căn cứ phát số. Hôm qua, trường phát ra 300 phiếu, hôm nay tương tự nhưng dự tính chỉ xử lý được 200 hồ sơ vào buổi sáng, còn lại chuyển sang chiều. Những người từ số 300 trở đi được hẹn 17h quay lại.

"Các giáo viên sẽ làm tới 18-19h, cố gắng giải quyết cho các bác", ông Thái nói với phụ huynh.

Trả lời VnExpress, hiệu trưởng khẳng định tuyển sinh bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, và không yêu cầu phụ huynh xếp hàng thâu đêm. Ông cho rằng có thể do tâm lý, người này bảo người khác, nên mới xảy ra tình trạng này.

"Từ mai, phụ huynh nào muốn đăng ký thì chúng tôi nhận online", ông Thái nói. "Về mặt dư luận thì việc xếp hàng cũng không ổn".

Trong thông báo tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu trên website và fanpage, thông tin đăng ký online không được đề cập. Trường chỉ hướng dẫn phụ huynh mang theo học bạ photo khi đến trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động tuyển sinh của trường này. Ông Hiền nhấn mạnh theo quy định, các trường tư phải tuyển sinh trực tuyến trên website.

Hiệu trưởng Vũ Thành Thái đọc tên phụ huynh theo để phát số nộp hồ sơ. Ảnh: Thanh Hằng

Tình trạng phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, mờ sáng để mua hồ sơ cho con không phải lần đầu diễn ra ở Hà Nội. Gần nhất vào năm 2023 ở nhiều trường như THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hoàng Cầu, Tạ Quang Bửu, Tiểu học Vạn Bảo.

Thời điểm đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị thủ đô giải quyết dứt khoát, dứt điểm tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm.

"Với thời đại của công nghệ số, của Internet, thủ đô dẫn đầu cả nước mà còn như thế thì không nên chút nào", ông Sơn nói.

Hà Nội sau đó yêu cầu tất cả trường tư tuyển sinh trực tuyến. Tình trạng xếp hàng không còn xuất hiện, cho đến khi xảy ra ở trường Phan Bội Châu.

Kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội được coi là căng thẳng nhất trong cả nước với hơn 100.000 thí sinh mỗi năm. Trong số này, khoảng 64% đỗ công lập.

Thanh Hằng

*Tên phụ huynh được thay đổi