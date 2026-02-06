Phụ huynh tới nhà đánh bạn của con

Bắc NinhCho rằng con gái bị bắt nạt, một phụ huynh tới nhà tát liên tiếp vào mặt và đầu nam sinh mồ côi, bất chấp can ngăn.

Sự việc xảy ra trưa 4/2. Theo camera ở nhà nạn nhân, anh Toàn (đã đổi tên), 31 tuổi, bức xúc vì con gái bị "quật dây vào mặt mấy cái liền". Không nghe giải thích từ bạn của con, anh xông vào đánh liên tiếp vào mặt và đầu em này, vừa đánh vừa chửi.

Bà nội nạn nhân can ngăn, nhưng anh Toàn vẫn chửi bới, cho rằng con gái đã bị đánh 2-3 lần trong một năm qua. Khi hàng xóm tới, phụ huynh này mới dừng lại.

Ngày 5/2, công an phường Mão Điền thông tin trên fanpage rằng đã nhận được đơn của bà nội nam sinh, tố anh Toàn cố ý gây thương tích, khiến con em bị sưng, phù nề mặt, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành.

Anh Toàn đánh nam sinh cùng lớp với con gái, trưa 4/2. Ảnh chụp màn hình

Trả lời VnExpress, cô Vũ Thị Hảo, hiệu trưởng Tiểu học Mão Điền 2, cho biết hai học sinh trong video đang học lớp 5. Sáng hôm đó, nam sinh nhảy dây và ngã vào ba bạn khác, trong đó có con anh Toàn. Cả hai xô xát rồi nam sinh dùng dây đánh bạn.

Cô Hảo nhìn nhận đây là mâu thuẫn bột phát, trường không ghi nhận hành vi bắt nạt nào giữa hai em trước đó. Nam sinh trong sự việc có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất sớm, mẹ bỏ đi nên đang sống cùng bà nội. Cả hai đều không phải học sinh cá biệt, lực học khá.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Mão Điền 2 khuyến cáo phụ huynh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để tìm cách giải quyết khi có vướng mắc, để đảm bảo tính giáo dục và răn đe.

Công an phường Mão Điền đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, làm rõ sự việc để xử lý.

Thanh Hằng