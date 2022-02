Phụ huynh có thể bị phạt nếu tự ý cho con bỏ trường

AnhCác phụ huynh chọn home-schooling (giáo dục tại nhà) cho con nhưng không đăng ký với chính quyền địa phương có thể bị phạt.

Chính phủ Anh yêu cầu các gia đình bắt buộc phải đăng ký nếu quyết định cho con mình từ bỏ hình thức giáo dục tại trường học. Chính quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ các gia đình giáo dục trẻ tại nhà, tư vấn tổng quát và hỗ trợ thăm khám nếu được yêu cầu.

Thời gian qua, địa phương và nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em nước này đã thúc đẩy bổ sung những tiêu chí bắt buộc trong đăng ký quốc gia với trẻ em giáo dục tại nhà, nhằm theo dõi và đảm bảo các em được giáo dục phù hợp, kịp thời hỗ trợ trẻ dễ bị tổn thương.

Áp lực thúc đẩy những tiêu chí này liên tục gia tăng trong suốt thời gian diễn ra đại dịch, bởi số lượng học sinh dừng học ở trường, chọn giáo dục tại nhà ngày càng nhiều.

Tháng 11/2021, theo số liệu của Tổ chức Association of Directors of Children’s Services, 115.542 trẻ em đã được giáo dục tại nhà trong năm học 2020-2021, tăng 34% so với năm trước. Tuy nhiên, con số thực có thể cao hơn rất nhiều vì có thể nhiều phụ huynh không làm thủ tục thông báo với chính quyền.

Ảnh: James Veysey/Rex/Shutterstock

Các bộ trưởng hứa luật hóa yêu cầu đăng ký bắt buộc và bộ tiêu chí trong thời gian sớm nhất đồng thời dự kiến triển khai những hình phạt mà phụ huynh phải đối mặt nếu cho con học tại nhà mà không thông báo với chính quyền.

Dù chưa chính thức triển khai, dự thảo này dường như bị những phụ huynh theo đuổi home-schooling phản đối gay gắt. Trong 4.800 phản hồi về đề xuất "chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý đăng ký về số trẻ em không đến trường", 96% địa phương đồng ý, trong khi 82% phụ huynh và thanh thiếu niên phản đối.

Những người phản đối cho rằng đây là hành vi xâm phạm quyền của cha mẹ và lãng phí nguồn lực, bởi việc duy trì giáo dục cho con cái là trách nhiệm của phụ huynh.

Victoria Campbell, thành viên nhóm Giáo dục tại nhà Portsmouth, cho biết cô không ngạc nhiên khi Chính phủ thúc đẩy việc đăng ký, dù "không có bằng chứng nào cho mục đích bảo vệ trẻ em đã nêu". "Chúng tôi lo ngại chính quyền địa phương có thể lạm dụng quy định này, gây áp lực và thiệt hại tài chính lên các gia đình", cô nói.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Anh đánh giá phần lớn giáo dục tại nhà được thực hiện tốt, nhưng trong bối cảnh đại dịch khiến ngày càng nhiều trẻ em không được đến trường, Chính phủ sẽ hỗ trợ địa phương nhằm đảm bảo mọi đứa trẻ đều được thừa hưởng hình thức giáo dục phù hợp.

Rachel de Souza, Ủy viên Hội đồng phụ trách trẻ em của Anh, đã hoan nghênh đề xuất này. "Việc đăng ký cho trẻ em học tại nhà là rất quan trọng, để chúng tôi có thể giữ các em an toàn, dù đang học ở đâu", cô nói.

Thanh Hằng (Theo Guardian)