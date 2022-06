Phụ huynh bức xúc vì đề xuất phá trường THCS, xây lớp mầm non

Quảng NgãiVừa tu sửa hết 800 triệu đồng, trường THCS Bình Minh (điểm Mỹ Long An) được yêu cầu phá bỏ, nhường đất xây mẫu giáo, khiến học sinh phải đến trường mới xa hơn.

Trường THCS xã Bình Minh (huyện Bình Sơn) có hai điểm là Mỹ Long An và Tân Phước. Điểm Tân Phước là trường chính, xây dựng trước năm 2000. Nhưng do điểm trường chính này cách xa khu vực phía tây của xã (5-10 km) nên trước đây, nhiều em phải đi đò vượt sông sang xã khác học, gây ra nhiều vụ chìm đò, đuối nước.

Vì vậy, năm 2001, điểm trường phụ Mỹ Long An được khánh thành với 6 phòng học ở hai tầng, xóa tình trạng đi học bằng đò. Điểm trường này có khoảng 200 học sinh khối 6, 7, 8. Lên lớp 9, các em phải chuyển về điểm trường chính Tân Phước.

Điểm trường Mỹ Long An, THCS Bình Minh. Ảnh: Phạm Linh

Hai năm trước, trường Mỹ Long An bị tốc mái, hư hỏng do bão lụt. Hội chữ thập đỏ TP HCM và một mạnh thường quân hỗ trợ tổng cộng 450 triệu đồng sơn sửa, nâng cấp. Một ngân hàng tài trợ 350 triệu để xây thêm văn phòng giáo viên và phòng tin học, tách biệt với dãy nhà cũ.

Nhưng đầu tháng 6, lãnh đạo xã và một Phó phòng Giáo dục huyện Bình Sơn thông báo trong buổi tổng kết, họp phụ huynh cuối năm: Năm học tới, toàn bộ học sinh ở điểm Mỹ Long An sẽ phải chuyển đến trường Tân Phước (cách điểm Mỹ Long An 3,5 km). Điểm trường Mỹ Long An bị phá bỏ để xây trường mầm non.

Phòng tin học và nhà nghỉ trưa được một ngân hàng tài trợ xây mới năm 2020. Ảnh: Phạm Linh

Dự định này khiến nhiều phụ huynh phản đối. Họ ký đơn tập thể, cho biết do làm nông vất vả nên không thể hàng ngày đưa đón con đi học xa. Điểm trường Mỹ Long An có kết cấu bê tông cốt thép hai tầng, sau 20 năm vẫn còn hạn sử dụng. Cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên không thua kém Tân Phước. "Việc đi học xa kéo dài sẽ không đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh, dẫn đến thua sút khả năng học tập, nguy cơ con chúng tôi bỏ học", một phụ huynh lo ngại.

Trả lời VnExpress, một lãnh đạo xã Bình Minh cho biết, việc xây trường mầm non nằm trong kế hoạch của địa phương từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa triển khai được, do mặt bằng được quy hoạch có nền đất yếu, gần mương nước, dễ ngập lụt.

Do vậy, hồi tháng 4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn - đơn vị đầu tư - đã họp với Phòng Giáo dục huyện và UBND xã Bình Minh, thống nhất chọn vị trí mới để xây trường mầm non là ở điểm trường Mỹ Long An, vì học sinh ở đây sẽ chuyển về điểm chính theo một đề án sắp xếp trường lớp khác của địa phương.

Ông Đinh Hùng Cường, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Sơn cho biết, việc dồn học sinh ở các điểm phụ về điểm chính là chủ trương chung của ngành, được thực hiện thường xuyên hàng năm để phục vụ tốt hơn cho học sinh, vì các điểm chính được đầu tư và quản lý tốt hơn điểm phụ.

Một phòng học ở điểm Mỹ Long An (THCS Bình Minh). Ảnh: Phạm Linh

Riêng với THCS Bình Minh, ông Cường nhìn nhận, học sinh ở Mỹ Long An đi thêm khoảng hơn 3 km nhưng được hưởng cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục tốt hơn, là điều "hợp lý". Đường sá đi lại, theo ông, không còn khó khăn như hơn 20 năm trước.

Việc nhập điểm đã được Phòng bàn với địa phương và trường trong nhiều cuộc họp, sau đó xin chủ trương huyện. Ông Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ lấy ý kiến giáo viên, học sinh, phụ huynh, người dân... Nếu việc này thuận lợi thì mới sáp nhập.

Còn về dự án xây trường mầm non trên đất trường Mỹ Long An, Trưởng phòng Giáo dục nhìn nhận, nếu huyện đồng ý thì cũng phải xem công trình nào (của trường THCS) được giữ lại, công trình nào hết niên hạn mới xin ý kiến thanh lý, đấu thầu. "Việc Phó phòng Giáo dục phát biểu, tôi không nắm rõ. Nhưng quan điểm chính thức là tài sản nhà nước không ai có quyền phá, việc này các cơ quan phòng ban phải thẩm định, tham mưu lãnh đạo huyện", ông Cường khẳng định.

Phạm Linh