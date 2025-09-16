Phụ huynh bị lừa hơn 100 triệu đồng khi đăng ký khóa học bóng rổ

Đà NẵngMột Fanpage mạo danh Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã lừa tiền phụ huynh đăng ký cho con học bóng rổ.

Ngày 16/9, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cho biết Liên đoàn bóng rổ Việt Nam không tổ chức khảo sát hay tuyển sinh qua mạng xã hội. Qua đó, khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển tiền cho các trang Facebook mạo danh cơ quan, tổ chức.

Cảnh báo này bắt nguồn từ hôm 12/9, một phụ huynh tại TP Đà Nẵng phản ánh đã bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng sau khi đăng ký khóa học bóng rổ cho con qua một Fanpage mạo danh "Liên đoàn bóng rổ Việt Nam".

Theo trình bày, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tham gia "khảo sát đầu vào" và chuyển tiền trước với cam kết sẽ được hoàn trả. Ban đầu phụ huynh được hoàn lại một khoản nhỏ nhằm tạo niềm tin, nhưng những lần sau số tiền phải chuyển ngày càng lớn và không được trả lại. Khi nạn nhân nghi ngờ, nhóm lừa đảo lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Công an cho biết, lợi dụng tâm lý mong muốn con được tham gia các hoạt động thể thao, nhóm lừa đảo đã dựng website, fanpage giả để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này khá tinh vi, như lập tài khoản giả mạo phụ huynh khác để xác nhận đã nhận tiền; gọi điện hứa hẹn gửi đồng phục; bịa lý do "làm sai khảo sát" để buộc chuyển thêm tiền; dàn dựng tình huống có người lo bị lừa nhưng vẫn chuyển khoản thành công khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Trước đó, nhiều phụ huynh ở các địa phương khác cũng sập bẫy, có trường hợp ở Hà Nội mất tới 1,1 tỷ đồng. Công an đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ và xử lý.

