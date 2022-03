Phụ huynh Anh không theo kịp mức tăng phí giữ trẻ

Trong khi phụ huynh đang vật lộn kiếm sống, phí giữ trẻ tăng cao, quy mô trung tâm, trường mầm non giảm khiến nhiều gia đình khủng hoảng sinh hoạt phí.

Ngày 22/3, báo cáo khảo sát chăm sóc trẻ em hàng năm của Coram Family and Childcare được công bố, dựa trên thông tin do chính quyền địa phương ở Anh, Scotland và xứ Wales cung cấp. Theo đó, so với năm ngoái, chi phí chăm sóc tăng 3,5% với trẻ 3-4 tuổi và 2,5% với trẻ dưới hai tuổi.

Chi phí tăng nhưng khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em lại giảm đáng kể, bởi đại dịch đã khiến nhiều trung tâm, trường học phá sản. Cụ thể, dưới 60% cơ sở cho biết có đủ chỗ cho trẻ dưới hai tuổi, giảm 12% so với năm 2021.

Xét tiêu chí về khả năng giữ trẻ ngoài giờ (phục vụ những gia đình mà phụ huynh làm việc toàn thời gian), chỉ 59% cơ sở đáp ứng. Con số này của năm 2021 là 68%. Các chuyên gia nhận định, quy mô giảm cùng chi phí tăng sẽ gây áp lực lên tài chính của các gia đình, ảnh hưởng đến thời gian làm việc của phụ huynh.

Ảnh: Dominic Lipinski/PA

Báo cáo cũng cho thấy, số gia đình được tiếp cận với các quyền chăm sóc trẻ em miễn phí trong những năm đầu đời giảm đáng kể, lần lượt 38 và 40% với trẻ hai và 3-4 tuổi. Giữa các khu vực cũng có sự chênh lệch về chi phí và quy mô dịch vụ. Chẳng hạn, 25 giờ trông trẻ dưới hai tuổi ở nội thành London (183,56 bảng) cao gấp rưỡi ở Yorkshire và Humberside (122,17 bảng).

Chỉ một phần năm (21%) địa phương đủ dịch vụ chăm sóc trẻ em có nhu cầu giáo dục chuyên biệt và khuyết tật, giảm so với mức 25% của năm 2021.

Ellen Broomé, Giám đốc điều hành của Coram Family and Childcare, cho biết nhiều phụ huynh thu nhập thấp có thể nghỉ làm hoặc chật vật kiếm sống khi chi phí trông trẻ ngày càng tăng, trong khi quy mô, địa điểm giảm mạnh. Nhóm trẻ dễ tổn thương bị thiệt hại nặng nề khi không được tham gia giáo dục hòa nhập.

"Các dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng là nền tảng xây dựng xã hội. Nó giúp phụ huynh yên tâm làm việc và thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em nghèo với nhóm khá giả hơn. Việc bảo đảm chất lượng chăm sóc cũng như cơ hội sống của trẻ em cần trở thành nội dung trọng tâm trong các báo cáo tài chính, mục tiêu quốc gia", Ellen nói.

Chính phủ Anh khẳng định số lượng các cơ sở, trung tâm giữ trẻ vẫn ổn định. Trong ba năm qua, Anh đã đầu tư hơn 3,5 tỷ bảng để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí trong những năm đầu đời, gồm cả 30 giờ mỗi tuần khi phụ huynh đi làm. Người phát ngôn của chính phủ cho biết nước này cũng đang đầu tư hàng triệu USD vào các trung tâm quy mô nhỏ, nơi các gia đình có thể tiếp cận dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện.