Phụ huynh Ấn Độ thuê người 'giăng bẫy' con rể

Lo sợ con gái lấy nhầm chồng, nhiều phụ huynh Ấn Độ sẵn sàng chi tiền thuê thám tử tư giăng "bẫy tình", điều tra lai lịch con rể tương lai.

Khi con gái, người sẽ thừa kế toàn bộ gia sản, thông báo sẽ đính hôn với một chàng trai không rõ lai lịch, vợ chồng ông Nitesh và bà Vandana Sethi như "ngồi trên đống lửa". Gia đình chỉ nắm vài thông tin rời rạc về chàng rể tương lai cùng vô số tin đồn. Cha mẹ phản đối, con gái không nhượng bộ, mâu thuẫn gia đình nhanh chóng leo thang.

Tại Ấn Độ, hôn nhân truyền thống được xem là việc chung của hai gia đình nên hình thức sắp đặt vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi xu hướng tự do yêu đương tăng cao, nhiều mối quan hệ bị người lớn đánh giá là thiếu bước thẩm tra nhân thân. Vì vậy, những phụ huynh như nhà Sethi đành tìm đến thám tử tư để tự mình kiểm chứng.

Ảnh minh họa: Pexels

Tại Sleuths India, một công ty thám tử tư do vợ chồng Naman và Nidhi Jain điều hành, việc kiểm tra lý lịch trước hôn nhân chiếm phần lớn khối lượng công việc. Từ vài hồ sơ lẻ tẻ cách đây hai thập kỷ, nay họ xử lý gần 200 cuộc điều tra mỗi tháng.

Quy trình điều tra tiêu chuẩn gồm: rà soát lịch sử tài chính, xác minh công việc, kiểm tra thói quen sử dụng chất kích thích và theo dõi di chuyển. Dù các thám tử khẳng định tuân thủ pháp luật, phương thức của họ đôi khi chạm tới những ranh giới nhạy cảm về đạo đức.

Trong trường hợp của nhà Sethi, việc tra cứu trực tuyến cho thấy địa chỉ cư trú của chàng trai có điểm không khớp. Hàng xóm nhận xét anh sống thất thường, hiếm khi đi làm. Tuy nhiên, từng đó thông tin vẫn chưa đủ để thuyết phục cô con gái hủy hôn.

Công ty đành chuyển sang bước cuối cùng: thử lòng chung thủy. Một nữ thám tử được giao đóng vai người mới đến thành phố, tiếp cận chàng trai với lý do tìm nhà thuê. Cuộc trò chuyện nhanh chóng dẫn đến lời mời ăn tối.

Camera bí mật ghi lại toàn bộ buổi gặp gỡ. Người đàn ông rủ "con mồi" đi bar, buông lời tán tỉnh, nói có thể hình dung cô trong bộ bikini và buông lời gợi ý về căn hộ riêng. Bằng chứng này sau đó đã giải quyết triệt để sự cố chấp của cô con gái nhà Sethi.

Hiện nay, khi người trẻ ngày càng có xu hướng tự chọn bạn đời, dịch vụ "thử con rể (con dâu)" đang bùng nổ tại các đô thị lớn như New Delhi, Mumbai và Bengaluru. Hàng tháng, các công ty thám tử nhận hàng trăm yêu cầu, biến nỗi bất an của các bậc phụ huynh thành một ngành dịch vụ hái ra tiền.

Sự lên ngôi của dịch vụ này bắt nguồn từ sự xói mòn của hệ thống mai mối truyền thống. Trái với trước kia khi các cuộc hôn nhân thường qua sự giới thiệu của họ hàng giúp gia đình dễ dàng nắm rõ gốc gác đối phương, sự phổ biến của các ứng dụng hẹn hò trực tuyến hiện nay khiến người trẻ dễ dàng kết đôi với những người hoàn toàn xa lạ.

Sự đứt gãy thông tin này đẩy nỗi bất an của các bậc phụ huynh lên cao, khiến họ sẵn sàng chi trả những khoản tiền lớn để mua lấy sự an tâm. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu – từ xác minh lý lịch cơ bản, theo dõi lịch trình cho đến việc cử người "giăng bẫy" thử lòng – chi phí cho mỗi phi vụ có thể dao động từ vài trăm cho đến hàng nghìn USD."

Ngọc Ngân (Theo CNA)