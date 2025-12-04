Phụ huynh 4 lần cho con nghỉ học để phản đối hiệu phó

Quảng TrịNhiều phụ huynh Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, bốn lần cho con nghỉ học để phản đối hiệu phó sau vụ ngộ độc bữa ăn bán trú.

Gần nhất, sáng 4/12, dù trời mưa nặng hạt, hơn 50 phụ huynh đã đến đón con về nhà khi cô đến trường làm việc sau thời gian nghỉ ốm.

Một phụ huynh cho biết hành động này nhằm phản đối nữ hiệu phó. Trước đó, sáng 26/9, 40 học sinh của trường bị nôn ói, phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn bán trú. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định một trong bốn mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc cấp tính. Bếp ăn khi đó do nữ hiệu phó phụ trách.

"Chúng tôi rất bức xúc", người này nói.

Phụ huynh đến đón con về sáng 4/12. Ảnh: Đắc Thành

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có 199 học sinh, trong đó 75 em ở bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Sau vụ ngộ độc, ngày 2/10, UBND xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác 15 ngày với nữ hiệu phó nói trên để xác minh. Hết thời hạn, xã tiếp tục đình chỉ lần hai, cũng kéo dài 15 ngày.

Trong thời gian này, một lần cô tới trường, phụ huynh liền kéo đến đưa con về nhà. Khi nữ hiệu phó rời đi, họ mới cho con đi học lại. Tình trạng này sau đó lặp lại, đến nay là 4 lần.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về vụ ngộ độc thực phẩm. Bếp ăn hiện được giao cho một tổ phụ trách.

Theo ông, trường đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, vận động phụ huynh không đón con về, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của các em nhưng không được.

"Phụ huynh cần đặt việc học, quyền lợi học sinh lên hàng đầu", ông Mỹ nói, cho biết theo quy định, hết thời gian đình chỉ, nữ hiệu phó có quyền đến trường làm việc.

Xã Kim Ngân hôm qua kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có kết luận về vụ việc để địa phương có cơ sở xử lý. Chính quyền xã cũng phối hợp với công an và nhà trường, tìm cách sớm đưa học sinh trở lại trường, ổn định học tập.

Phụ huynh đến đón con về sáng 17/11. Ảnh: Minh Hoàng

Đắc Thành