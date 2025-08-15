Phú Hưng Life thiết kế gói bảo hiểm theo nhu cầu

Bảo hiểm Phú Hưng Vẹn Toàn có thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, tích lũy và điều chỉnh dòng tiền, đồng hành khách hàng ở nhiều giai đoạn cuộc sống.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sản phẩm bảo hiểm linh hoạt sẽ giúp người tham gia thích ứng mọi thay đổi, vững vàng hướng tới tương lai. Song, trong thực tế, hợp đồng bảo hiểm thường được thiết kế dựa trên nhu cầu và điều kiện tại thời điểm khách hàng tham gia, khiến người dùng gặp khó khăn khi muốn điều chỉnh theo hoàn cảnh mới.

Khách hàng tìm các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế linh hoạt theo nhu cầu. Ảnh: Phú Hưng Life

Ngọc Anh (33 tuổi, TP HCM) cho biết, ba năm trước cô tham gia hợp đồng bảo hiểm khi còn độc thân với mục tiêu chính là được bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, Ngọc Anh bắt đầu cân nhắc lại mức độ bảo vệ trong hợp đồng cũ. "Tôi muốn nâng thêm quyền lợi bảo hiểm để có khoản dự phòng nếu chẳng may có chuyện xảy ra, nhưng các thủ tục lại khá phức tạp nên tôi cứ chần chừ mãi", Ngọc Anh nói.

Trước nhu cầu của khách hàng, Phú Hưng Life ra mắt sản phẩm Phú Hưng Vẹn Toàn. Sản phẩm này cho phép người tham gia lựa chọn mức bảo vệ phù hợp với khả năng tài chính hiện tại, đồng thời tăng số tiền bảo hiểm khi lập gia đình hoặc sinh con mà không cần thẩm định lại sức khỏe.

Phú Hưng Vẹn Toàn còn bảo vệ trước rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn đến năm 75 tuổi, cùng rủi ro tử vong đến năm 99 tuổi. Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ hậu sự với khoản tạm ứng tối đa 40 triệu đồng ngay khi yêu cầu chi trả quyền lợi tử vong được tiếp nhận.

Người trẻ ưu tiên sản phẩm bảo vệ tối đa. Ảnh: Phú Hưng Life

Nếu Ngọc Anh ưu tiên bảo vệ thì Quỳnh Phương (30 tuổi, Nha Trang) lại chú trọng tích lũy dài hạn. Mỗi tháng Quỳnh Phương dành ra vài triệu đồng để tiết kiệm, nhưng chưa biết cách tối ưu dòng tiền. Bạn trẻ cho biết, nhiều người như cô đang tìm kiếm giải pháp tài chính an toàn, vừa giúp dòng tiền tăng trưởng ổn định mà không cần nhiều kiến thức chuyên sâu.

Khi tham gia Phú Hưng Vẹn Toàn, cô đánh giá sản phẩm có mức lãi suất cam kết minh bạch, cộng lãi thường xuyên và phí tối ưu để tăng giá trị tài khoản. Ngoài ra, khách hàng đủ điều kiện còn nhận thêm các khoản thưởng tri ân, duy trì hợp đồng và thưởng đặc biệt. Các khoản này được cộng vào tài khoản đóng thêm, có thể rút bất kỳ lúc nào mà không mất phí, giúp gia tăng hiệu quả tích lũy.

Bên cạnh nhu cầu bảo vệ và tích lũy, nhiều người cũng ưu tiên sự linh hoạt trong quản lý dòng tiền. Ông Hoàng Nam (40 tuổi), chủ doanh nghiệp nhỏ, cho biết trong giai đoạn kinh tế biến động, doanh thu không ổn định, ông thường phải xoay xở vốn để chi trả chi phí vận hành và xử lý đơn hàng. Có thời điểm, ông Nam buộc phải rút một phần giá trị tài khoản bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn, nhưng vẫn muốn duy trì quyền lợi bảo vệ lâu dài.

Theo ông, với những người có thu nhập biến động, hợp đồng bảo hiểm linh hoạt cho phép chủ động điều chỉnh mức phí, đóng thêm khi tài chính thuận lợi hoặc rút tiền khi cần sẽ là lựa chọn phù hợp. Sau khi tìm hiểu, ông chọn Phú Hưng Vẹn Toàn vì sản phẩm cho phép tự xác định mức phí và số tiền bảo hiểm theo năng lực tài chính. Ngoài ra, người tham gia có thể rút một phần giá trị tài khoản hoặc đóng thêm để tăng tích lũy mà không phát sinh chi phí, trong khi quyền lợi bảo vệ vẫn duy trì.

Doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm phù hợp cho dòng tiền thường xuyên biến động. Ảnh: Phú Hưng Life

Đại diện Phú Hưng Life cho biết, từ việc gia tăng bảo vệ khi lập gia đình hoặc sinh con, tối ưu tích lũy an toàn, đến chủ động thích ứng với biến động thu nhập, sản phẩm mới cho thấy khả năng đồng hành khách hàng ở mọi giai đoạn cuộc sống.

"Đây vừa là hợp đồng bảo hiểm, vừa là giải pháp tài chính vững vàng và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trước mọi thay đổi", đại diện nói.

Hoàng Đan