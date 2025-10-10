Phú Hưng Life ra mắt bộ ba sản phẩm bảo hiểm bán kèm

Phú Hưng Life ra mắt ba sản phẩm bảo hiểm bán kèm: Bệnh hiểm nghèo, Tai nạn toàn diện, Hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật, giúp khách hàng chủ động trước các rủi ro sức khỏe.

Theo các báo cáo từ Bộ Y tế, Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng kép về sức khỏe: vừa phòng chống bệnh truyền nhiễm, vừa ứng phó với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch và tiểu đường. Trong đó, nhóm bệnh không lây nhiễm chiếm tới 84% số ca tử vong hằng năm, bệnh tim mạch chiếm 31% và ung thư 19%. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, chi phí điều trị lớn khiến không ít người từ bỏ chữa trị vì áp lực tài chính.

Trước thực tế đó, Phú Hưng Life cho ra mắt bộ ba sản phẩm bảo hiểm bán kèm giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí y tế.

Cụ thể, bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo mang đến phạm vi bảo vệ rộng với 72 bệnh thường gặp tại giai đoạn đầu hoặc giai đoạn sau, bao gồm cả ung thư giai đoạn sau theo giới tính, với quyền lợi chi trả tối đa 425% số tiền bảo hiểm.

Trong khi đó, bảo hiểm Tai nạn toàn diện hỗ trợ khách hàng khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Sản phẩm chi trả quyền lợi tử vong do tai nạn tới 300% số tiền bảo hiểm, đồng thời thanh toán linh hoạt cho thương tật do tai nạn dựa trên mức độ tổn thương, tối đa 100% số tiền bảo hiểm.

Gia đình cùng chu toàn sức khỏe để an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Ảnh: Phú Hưng Life

Song, đại diện doanh nghiệp cho biết, rủi ro sức khỏe không dừng ở bệnh tật hay tai nạn, việc nhập viện hoặc phẫu thuật kéo dài cũng có thể khiến bệnh nhân đảo lộn cuộc sống vì vừa gánh chi phí điều trị, vừa đối mặt với mất thu nhập.

Anh Hải Đăng (35 tuổi, TP HCM) chia sẻ từng phải chi 100 triệu đồng cho một tháng nằm viện, trong khi đó công việc kinh doanh bị đình trệ, hợp đồng dang dở, không có thu nhập.

Khách hàng an tâm vì tìm được một giải pháp tài chính giúp san sẻ gánh nặng phẫu thuật và điều trị. Ảnh: Phú Hưng Life

Để giải quyết vấn đề này, Phú Hưng Life giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật, giúp khách hàng chủ động tài chính khi không may gặp rủi ro sức khỏe. Sản phẩm chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, 200% tại khoa hồi sức tích cực, và quyền lợi chăm sóc y tá đến 1.000% nếu thời gian nằm viện từ 15 ngày. Với phẫu thuật, khách hàng được chi trả gấp 10-20 lần số tiền bảo hiểm tùy loại, theo danh mục quy định. Quyền lợi không phụ thuộc hóa đơn viện phí, giúp khách hàng linh hoạt dùng khoản hỗ trợ để bù đắp thu nhập đã mất, chi trả chi phí điều trị và tập trung hồi phục.

Bộ ba sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Phú Hưng Life. Ảnh: Phú Hưng Life

Điểm đặc biệt của bộ sản phẩm là khả năng kết hợp nhiều sản phẩm bán kèm trong cùng một hợp đồng, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ cho cả gia đình gồm vợ, chồng và con cái. Phú Hưng Life kỳ vọng bộ ba sản phẩm sẽ đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng kế hoạch bảo vệ toàn diện, mang lại sự an tâm trước những rủi ro khó lường.

Minh Ngọc