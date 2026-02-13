Phú Hưng Life bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Bà Yong Lai Yin được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng, từ ngày 19/1.

Tân Tổng giám đốc Phú Hưng Life có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường châu Á. Bà được đánh giá có chuyên môn sâu về quản trị vận hành và phát triển hệ thống phân phối, những yếu tố then chốt với các công ty bảo hiểm theo đuổi tăng trưởng bền vững.

Trong sự nghiệp, bà Yong Lai Yin từng tham gia dẫn dắt các chương trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng hệ thống vận hành ổn định trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Các cổ đông của Phú Hưng Life kỳ vọng với sự am hiểu thị trường quốc tế và kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, bà Yong Lai Yin sẽ hiện thực hóa tầm nhìn, đưa doanh nghiệp trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam được khách hàng, nhân viên tin tưởng, gắn bó lâu dài.

Bà Yong Lai Yin, Tổng giám đốc Phú Hưng Life. Ảnh: Phú Hưng Life

Chia sẻ về vai trò mới, bà Yong Lai Yin cho biết mong muốn cùng Phú Hưng Life xây dựng một tổ chức phát triển ổn định, lấy con người làm trung tâm và tập trung tạo ra các giải pháp bảo hiểm mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. "Chúng tôi hướng tới việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân văn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng ở từng giai đoạn cuộc sống, đồng thời đảm bảo trải nghiệm phục vụ thuận tiện và đúng cam kết", bà Yong Lai Yin chia sẻ.

Theo bà, con người là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn. "Một đội ngũ có chung tầm nhìn, cùng mục tiêu và quyết tâm sẽ là nền tảng để doanh nghiệp vượt qua thách thức và chinh phục những cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển bền vững", bà nhấn mạnh.

Ứng dụng số hỗ trợ khách hàng tham gia và quản lý hợp đồng bảo hiểm. Ảnh: Phú Hưng Life

Song song với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Phú Hưng Life cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính nhất quán trong dịch vụ và hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính phục vụ khách hàng tốt hơn. Doanh nghiệp xác định ứng dụng công nghệ không chỉ để tối ưu quy trình nội bộ, mà còn nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng theo hướng dài hạn.

Thành lập năm 2013, Phú Hưng Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính từ cơ bản đến các sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn hợp tác với Quỹ Lawrence S. Ting triển khai các chương trình vì cộng đồng, tập trung vào giáo dục, nâng cao kiến thức tài chính và chăm sóc sức khỏe tại nhiều địa phương trên cả nước.

Minh Ngọc