Thổ Nhĩ KỳXe điện bốc cháy khi đang đỗ được lính cứu hỏa dập tắt bằng một tấm chăn chuyên dụng và phun nước từ dưới lên.

Một xe điện đang đỗ bốc cháy vào khoảng 14h ngày 21/3 tại khu phố Gesi Fatih thuộc quận Melikgazi, tỉnh Kayseri. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát được điều động đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo từ người dân.

Phủ chăn kín ôtô điện để dập cháy Video: Keyserimuhabiri

Đầu tiên, lính cứu hỏa phủ tấm chăn chống cháy lên chiếc xe điện và phun nước từ bên dưới. Sau khoảng một giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe không thể sử dụng được nữa. Hiện chưa rõ xe điện hiệu gì và nguyên nhân gây cháy xe.

Loại chăn chuyên dụng chống cháy cho xe điện như trong video đã được một số lực lượng cứu hỏa trên thế giới thử nghiệm và áp dụng thực tế với nguyên tắc cơ bản là cách ly ngọn lửa với oxy.

Năm 2021, công ty Bridgehill của Na Uy giới thiệu công nghệ nói trên, với chăn có kích thước 6x8 m, nặng 28 kg, có khả năng bao phủ nhiều loại và kiểu dáng xe khác nhau. Thao tác dập cháy là trải tấm chăn trên mặt đất, kéo lên trên chiếc xe đang cháy, và đảm bảo rằng tấm chăn được bó chặt vào mặt đất. Hãng khuyến nghị nên để trên xe ít nhất 20 phút để đảm bảo ngọn lửa đã tắt và chỉ cho phép các nhân viên cứu hỏa mới có thể gỡ bỏ nó.

Tấm chăn lớn phủ kín chiếc xe điện cháy. Ảnh: Avrupa Haberler

Tháng 3/2025, đội cứu hỏa Granite Falls, Washington, Mỹ, dùng tấm chăn chống cháy dập lửa một chiếc ôtô điện bốc cháy khi đang di chuyển trên đường cao tốc 92.

Cháy xe thường tạo ra khí độc hại, với vô số hóa chất thải ra môi trường và khói ô nhiễm trong không khí trong quá trình dập cháy bằng nước. Tấm chăn sẽ ngăn chặn việc này. Tuy vậy, chăn không phải là giải pháp tuyệt đối, vì pin lithium trong xe điện có thể cháy mà không cần oxy. Dẫu vậy, chăn vẫn hữu hiệu trong việc cô lập đám cháy cho đến khi được xử lý triệt để, ngăn ngừa lửa lan ra xung quanh.

Mỹ Anh (theo Haberler)