Lãnh đạo hai nước bàn luận về tác phẩm lấy cảm hứng từ bảng chữ cái Triều Tiên Hangeul.



"Bức tranh này sử dụng các chữ cái Hunminjeongeum do Vua Sejong tạo ra. Từ "seorosamatdi" nghĩa là 'kết nối'. Từ "maenganoni" nghĩa là 'tạo ra'. Từ này nghĩa là 'tạo ra sự kết nối' ", ông Moon giải thích.

"Từng chi tiết đều được chú trọng", ông Kim cười lớn.

"Ngài đi gì đến đây?", ông Moon hỏi.

"Tôi đi ôtô từ sáng, qua Kaesong. Ngài chắc phải chuẩn bị từ sớm", ông Kim đáp.

"Tôi ở cách đây chỉ 52 km nên đi mất khoảng một giờ", tổng thống Hàn Quốc nói.

"Tôi nghe nói ngài thường mất ngủ vào sáng sớm để tham dự các cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia vì chúng tôi, nên chắc ngài quen dậy sớm rồi", lãnh đạo Triều Tiên nói tiếp.

"Khi ngài truyền đạt những vấn đề liên quan với các đặc phái viên, tôi biết mình sẽ có thể ngủ ngon từ bây giờ rồi", ông Moon đáp.

"Tôi đảm bảo rằng ngài tổng thống sẽ không bị thức giấc sáng sớm nữa. Có 200 mét, tôi băn khoăn sao lại mất nhiều thời gian thế, sao lại khó thế. Ban đầu, tôi nghĩ tôi sẽ gặp ngài ở Bình Nhưỡng, nhưng hóa ra chúng ta gặp nhau ở đây lại tốt hơn. Nhiều người đang theo dõi cuộc gặp ở một nơi tượng trưng cho xung đột. Trên đường đi, tôi để ý thấy những người mất nhà cửa do chiến tranh, những người Triều Tiên đào tẩu, những người dân đảo Yeonpyeong và những người khác lo lắng về đạn pháo từ Triều Tiên đều đang theo dõi cuộc gặp của chúng ta với sự hy vọng. Tôi mong rằng đây sẽ là cơ hội để hàn gắn những vết thương giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Đường phân giới không hề cao và nó sẽ không biến mất nếu nhiều người vượt qua?", ông Kim nói.

"Có nhiều người nhìn theo tôi trên đường rời khỏi Nhà Xanh. Mọi người rất hy vọng về cuộc gặp của chúng ta hôm nay. Tôi đã chụp ảnh với người dân Daeseong-dong. Gánh nặng nằm trên vai của chúng ta. Đứng ở Panmunjeom hôm nay, tôi hy vọng các cuộc gặp sẽ tiếp diễn ở Bình Nhưỡng, Seoul, Jeju và Baekdusan", ông Moon nói.