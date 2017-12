Nước sôi hoá thành tuyết ở Mỹ

Nhiệt độ ở Đài quan sát núi Washington, núi cao nhất đông bắc Mỹ, ở bang New Hampshire, hôm 28/12 là -37 độ C, phá vỡ kỷ lục -31 độ C năm 1933.