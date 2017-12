Rào chắn được dựng dọc bên đường, chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ và cảnh sát vũ trang cũng được tăng cường.

"Trách nhiệm đảm bảo an toàn cho New York đè nặng lên toàn bộ chúng tôi", Thị trưởng Mayor de Blasio nói. "Chúng tôi hiểu rõ tại sao New York là mục tiêu lý tưởng. Bởi chúng tôi là biểu tượng của thành công và bọn khủng bố muốn phá hủy nó".