Phóng xe máy nhanh, nam thanh niên tự ngã sau đuôi ôtô

Hà NộiTừ phía sau vượt lên, người đi xe máy giật mình phanh gấp sau đuôi ôtô rồi ngã lăn ra đường, hôm 8/1 tại Phùng Hưng.

Nam thanh niên phóng xe máy lao vào đuôi ôtô Video: Nguyên Ninh

Tình huống giao thông: Trời tối, một nam thanh niên đi xe máy vượt lên rất nhanh, tới gần đuôi ôtô thì phanh gấp nên ngã lăn ra đường. May mắn phía đường ngược chiều không có xe đi tới và xe gắn camera hành trình phía sau đi chậm nên không có tai nạn liên hoàn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi tham gia giao thông cần kiểm soát tốc độ để giữ một khoảng cách an toàn. Việc xe máy phóng nhanh, người lái không tập trung quan sát sẽ rất dễ dẫn tới tình huống phanh gấp và tự ngã. Nếu ô tô phanh gấp, người lái có dây an toàn, túi khí cứu mạng, nhưng xe máy dễ đổ, không có công nghệ an toàn. Hôm 8/1, vụ việc tương tự đã khiến một người đi xe máy tử vong tại đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguyên Vũ