Phóng viên tống tiền doanh nghiệp, dùng bằng giả xin cấp thẻ nhà báo

Hà TĩnhTrần Tiến Đạt bị cáo buộc khi làm việc ở một tạp chí đã cưỡng đoạt 180 triệu đồng của 4 doanh nghiệp, sử dụng bằng đại học giả để làm hồ sơ xin cấp đổi thẻ nhà báo.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Tiến Đạt, 33 tuổi, về tội Cưỡng đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo Điều 170 và 341 Bộ luật Hình sự.

Đồng phạm của Đạt là Nguyễn Doãn Long, 37 tuổi, bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, Đạt giữ chức Phó văn phòng đại diện của một tạp chí chuyên ngành luật ở khu vực Bắc Trung Bộ; Long làm lái xe.

Trần Tiến Đạt (góc trái) tại cơ quan điều tra thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2025, Đạt lợi dụng danh nghĩa nhà báo để đe dọa, uy hiếp, ép buộc một số giám đốc doanh nghiệp vận tải đưa tiền. Nếu đơn vị nào không chấp thuận, anh ta sẽ theo dõi, chụp ảnh, quay video các lỗi vi phạm giao thông của xe thuộc doanh nghiệp đó để cung cấp cho lực lượng chức năng; làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của họ.

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn trên, Đạt đã chiếm đoạt 180 triệu đồng của bốn bị hại ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Long là đồng phạm, giúp sức Đạt cưỡng đoạt 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan tố tụng xác định Đạt không học đại học nhưng năm 2016 đã liên hệ với một người đàn ông trên mạng xã hội mua bằng tốt nghiệp của một trường đại học ở Nghệ An. Năm 2021-2023, Đạt sử dụng bằng giả này để làm hồ sơ, thủ tục xin cấp, đổi thẻ nhà báo.

Hương Giang