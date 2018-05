Tư vấn về viêm họng và cách phòng trị

Hoàng Đình Hiếu, 35 tuổi, 17/103 Châu Thượng Văn - TP. Đà Nẵng

Tình trạng viêm loét miệng của bạn tái phát nhiều lần có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như viêm loét miệng thông thường (nhiệt miệng) do stress, do virus, thiếu chất vi lượng (vitamin và khoáng chất), ăn quá nhiều đạm động vật. Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân nặng hơn như bệnh tự miễn, ung thư. Do vậy bạn cần phải đến cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.