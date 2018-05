Tư vấn về thanh lọc cơ thể đúng cách

Phạm Thị Kiều, 33 tuổi, 30 Điện Biên Phủ -P.7- T.P Tuy Hòa - Phú Yên

Hiện nay không có phương pháp điều trị giảm cân nào áp dụng khái niệm “thanh lọc cơ thể”. Cần phải điều trị giảm cân khi cơ thể có tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Đó là tình trạng tích tụ mỡ bất thường và quá mức tại các mô mỡ và các tổ chức khác trong cơ thể, dẫn đến những biến chứng có hại cho sức khỏe.

Trong cơ thể có 2 loại mỡ chính là mỡ trắng và mỡ nâu. Mỡ trắng chiếm 93-97% tổng lượng mỡ. Mỡ nâu chiếm 3-7%. Mỡ trắng là nơi tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng chất béo, trong khi mỡ nâu lại tiêu hao năng lượng.

Mỡ trắng có từ 10 đến 30 tỷ tế bào, hình cầu, có khả năng phình to lên gấp 20 lần so với kích cỡ ban đầu. Nếu cơ thể chúng ta được cung cấp dư thừa năng lượng thì năng lượng đó này sẽ chuyển hóa thành các hạt lipid (giọt mỡ) nằm trong tế bào mỡ trắng. Khi tế bào mỡ trắng phình to dần sẽ ra gây béo phì. Biểu hiện bên ngoài là các ngấn mỡ bắt đầu xuất hiện ở các nơi mô cơ thể lỏng lẻo: nội tạng, bụng, đùi, cổ...

Để giảm béo phì, nguyên tắc đầu tiên là phải giảm được kích cỡ của các tế bào mỡ trắng, thông qua quá trình ly giải các giọt mỡ chứa trong tế bào mỡ trắng. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh các hoạt chất như Benlaunja, Mangastin có thể có tác động trong quá trình ly giải mỡ, hỗ trợ giảm cân một cách bền vững.

Về cơ bản, muốn giảm cân hiệu quả và bền vững trong khi vẫn duy trì được nét đẹp của da, tóc, cơ khớp, em cần phối hợp 3 nguyên tắc: Dinh dưỡng, tập luyện và sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ giảm cân trong trường hợp có chỉ định.